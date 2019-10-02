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الإفتاء: هناك محاولة لإيقاف مسيرة التنمية بـ«التشكيك»

تحرير:أ.ش.أ ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٨ ص
الإفتاء
الإفتاء
أكدت دار الإفتاء المصرية أن مصر تخوض اليوم معارك عديدة على جبهات متفرقة، فهناك معركة الإرهاب وهناك معركة التنمية التي تبني مصر فيها حضارتها ومستقبلها حتى تكون دولة قوية حديثة تأخذ مكانتها اللائقة بها بين كافة الدول والشعوب، وهناك معركة الوعي والفكر وبناء الشخصية المصرية المدركة للتحديات الكبيرة التي تمر بها مصر.
وأوضحت الدار في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بالدار، أن أهم هذه التحديات محاولة إيقاف مسيرة التنمية عن طريق التشكيك في مؤسسات الدولة ببث الشائعات والأكاذيب، والمصري الأصيل يعلم طبيعة هذه المعركة ويتحمل مسؤوليته تجاه وطنه ولا يلتفت لما يروج له من أكاذيب من جهات وجماعات إرهابية لا تريد
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بلايستيشن

بنظام عالمي.. إقامة أول دوري عام للبلايستيشن في مصر

أعلن الاتحاد المصري "للألعاب الإلكترونية" عن إخطار الأندية بمواعيد بطولة الدوري المصري الأول لكرة القدم "الإلكترونية" الذي سيقام يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من أكتوبر الجاري فى لعبة" PES2020" والتى ستقام بنظام دوري المجموعات للفرق التى تمثل الأندية بواقع 3 لاعبين لكل ناد. كما ستقام مع تلك البطولة، أول بطولة للجامعات في الكرة الإلكترونية، ليتم التصفية النهائية بين لاعبي الفرق الذين يفوزون بالمراكز الثلاثة الأولى، مع أبطال البطولة المفتوحة فى لعبة "PES 2020 " التي قرر الاتحاد الدولي أن تكون اللعبة الرسمية هذا العام.
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رئيس البرلمان: الهجمة الشرسة ضد مصر لن تتوقف

أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن الهجمة الشرسة ضد مصر لن تتوقف، قائلا: "مش هنبطل كلام ولن يخيفنا ذلك على الإطلاق نحن نسير في الطريق الصحيح. وأشار في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، إلى أن تلك الهجمة هدفها تعطيل مسيرة البناء، قائلا: "لكن الأرقام الصادرة من كل بيوت المالي تؤكد غير ذلك، وهو ما أثار الغيرة والحسد لدى بعض الجهات الخارجية، مؤكدا أن الجيش المصري أحد أوقى جيوش العالم".
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عبد العال عن «هتلر»: مُجرم والإشادة به غير منطقية

رد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على ما زعمه البعض من إشادة عبد العال بهتلر قائد ألمانيا النازية، مؤكدًا على أنه شخصية ارتكبت العديد من الجرائم والخطايا بحق العالم ولا يمكن أن يشيد به إطلاقا، وإشادته بالبنية التحتية التي تمتاز بها ألمانيا وحققها الشعب الألماني، وتعد نموذج فريد في البنيات التحتية على مستوى العالم. جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، الأربعاء، مؤكدًا على أنه بجلسة الثلاثاء، تحدث عن البنية التحتية ضرورة مهمة فى بناء الدول، ودولة ألمانيا تعد نموذج في ذلك، إلا أن بعض المغرضين خرجوا في تأويل حديثه بأنه يشيد بهذه الشخصية في إشارة لـ"هتلر".
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رئيس مجلس النواب: البنية الأساسية جسر التقدم في مصر

قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إن البنية الأساسية هي جسر التقدم في مصر، لما تمثله من أهمية في جذب الاستثمار وتسهيل انتقال الأموال والأفراد. وأوضح عبد العال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، أن مصر لديها حاليا طرق عالية الجودة وفقا للمعايير العالمية، ومحطات طاقة حققت وفرا في الطاقة، إلى جانب تشييد أنفاق تحت قناة السويس ربطت سيناء بالوطن الأم، وموانئ مهمة تساهم في دفع عجلة الاقتصاد، وأضاف "نبني حاليا بنية أساسية قوية لأنها جسر تقدم أى دولة".
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أمن البحر الأحمر واستقرار القرن الإفريقي.. السيسي يلتقي وزير خارجية جيبوتي

في تواصل مصر مع قضايا وتحديات الدول الإفريقية استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السيد محمود علي يوسف، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جيبوتي، وذلك بحضور كل من سامح شكري وزير الخارجية، وسفير جيبوتي بالقاهرة.
الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق - محافظ القليوبية

إقالة 3 رؤساء وحدات محلية بالقليوبية خلال 24 ساعة

شهدت الـ24 ساعة الماضية، صدور عدة قرارات من محافظ القليوبية الدكتور علاء عبد الحليم، آخرها، اليوم الخميس، بإقالة رئيس الوحدة المحلية بقرية مشتهر مركز طوخ، بسبب الإهمال فى مواجهة التعديات ومخالفات البناء لمنازل عشوائية وتعلية أدوار بدون ترخيص، وأقال المحافظ، أمس الأربعاء، خلال جولة بالقناطر الخيرية رئيسا الوحدة المحلية بقريتي باسوس وشلقان بالقناطر الخيرية، بسبب مخالفات البناء ولإهمالهما وتقاعسهما عن العمل وعدم تصديهم لظاهرة البناء المخالف، خاصة على الأرض الزراعية ما أدى إلى انتشار المخالفات بنطاق وحداتهم.
الرئيس-السيسى

قرار جمهوري بتعيين المستشار حمادة الصاوي نائبا عاما

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، قرارا جمهوريا، بتعيين المستشار حمادة الصاوي نائبا عاما. وعين الصاوي بالنيابة العامة في 4 فبراير عام 1986، عمل وكيل للنائب العام بنيابة النزهة من بداية التعيين حتى عام 1991، عمل وكيل للنائب العام بمكتب النائب العام ـ نيابة الأموال العامة العليا عامي 1992 و1993. وعمل قاضيا المحاكم الابتدائية لمدة 4 أعوام من العام القضائي 1994 حتى العام القضائي 1998 " القضاء المدني، قضاء الضرائب، قضاء التنفيذ، القضاء الجنائي، القضاء الشرعي"، وعامين "عضو يمين دائرة"، وعامين "رئيس محكمة جزئية".
السيسي (5)

السيسي يوافق على تسهيل ائتماني بـ60 مليون يورو

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بالموافقة على اتفاق بين الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، والذي يتيح تسهيلا ائتمانيا بحد أقصى 60 مليون يورو، ومنحة بحد أقصى مليوني يورو، والموقع في القاهرة 28 يناير الماضي. ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، تفاصيل القرار، الذي حمل رقم 177 لسنة 2019، متبوعا بتصديق وزارة الخارجية بتاريخ 15 يوليو الماضي.
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