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إسبانيا ضيف شرف الدورة الـ35 بالإسكندرية السينمائي

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٥ ص
الأمير أباظة
الأمير أباظة
أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، والمقرر انطلاق دورته الـ35 خلال الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر الجارى، عن اختيار دولة إسبانيا لتكون ضيف شرف المهرجان، حيث من المقرر عرض فيلمي الافتتاح والختام منها، وتكريم اثنين من صناع السينما الإسبانية في حفل الافتتاح وهما الفنان هوجوسيلفا، الذي درس الفنون المسرحية والغناء وبدأ مشواره الفني بالمشاركة في فيلم "حياة تريكا" ثم توالت أدواره في العديد من الأفلام، منها "الملكات" عام 2005، و"ساندمان" عام 2007، و"يجب أن نتحدث" عام 2013، و"الأصم" عام 2019، وغيرها.
أما المُكرم الثاني فهو المخرج كولدو سييرا الذي قدم عددا من الأفلام القصيرة حاز بها جوائز عدة مثل "حب الأم"، و"قطار بروجا" وحصد بها أكثر من 20 جائزة في عدة مهرجانات دولية. جدير بالذكر أنه سيتم عرض 4 أفلام خلال البرنامج الإسباني، وهى: "مواجهة الرياح" إخراج ميرتكسل كوليل أباريسيو، وتدور قصته حول "مونيكا"
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أحمد فهمي يكشف تفاصيل الحالة الصحية لهنا الزاهد

طمأن الفنان أحمد فهمي جمهوره على زوجته الفنانة هنا الزاهد، وكشف فى تصريحات لـ«التحرير» طبيعة ما حدث لهنا خلال قضائهما شهر العسل، وقال إنه فوجئ بهنا تعاني من ألم شديد جدا فى المعدة واعتقد فى البداية أنه تسمم، ولكن بعدما ذهبا إلى المستشفى وجدا أن هذا كان من آثار "الزائدة"، وأكد أنها الآن أصبحت بخير. وعبر فهمي عن سعادته بتكريمه في حفل توزيع جوائز الموسم الثالث لكأس إينرجي للدراما، عن دوره فى مسلسل "الواد سيد الشحات"، منوها بأنه حاليا يستعد لفيلم "العارف- عودة يونس" مع الفنان أحمد عز.
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هل ستنتهي عروض مسرح مصر؟ كريم عفيفي يجيب

كشف الفنان كريم عفيفي عن ميعاد انتهائهم من تحضير الموسم الأخير من «مسرح مصر» وقال فى تصريحات لـ«التحرير» إنه من المقرر أن ينتهوا منه فى نهاية نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أنهم لن يقوموا بتقديم عروض أخرى فى مصر، موضحا أنهم سيتجهون إلى السعودية لعرض العمل فى الرياض قريبا، معبّرا عن سعادته بحصد جائزة لجنة التحكيم كـ«أفضل ممثل شاب» ضمن حفل توزيع جوائز الموسم الثالث لكأس إينرجي للدراما، وذلك عن دوره في مسلسل "ولد الغلابة"، الذي شارك فى السباق الرمضاني الماضي.
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أمير عيد: خضت تجربة التمثيل في «لما بنتولد» تحديا

أمير عيد هو فوكال فرقة كايروكى التى تتكون من خمسة أفراد، هم "شريف هوارى (جيتار وصوت)، تامر هاشم (درامز)، آدم الألفى (باص جيتار)، شريف مصطفى (أورغ)"، وحققت الفرقة نجاحات كبيرة على المستويين الغنائى ومزيكا الروك، وبدؤوا تطوير أنفسهم من خلال إدخال الموسيقى الشعبية في أعمالهم، والراب ميوزيك، وقدموا أكثر من أغنية مختلفة عن لونهم وحققت نجاحا كبيرا. وقرر أمير مؤخرا أن يبتعد قليلا عن الفرقة ويخوض تجربة مختلفة عليه تماما، خاصة بعد وجوده فى عمل سينمائى، يحمل اسم «لما بنتولد» تم عرضه فى الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى.
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جميلة عوض عن جائزة أفضل ممثلة: هؤلاء أصحاب الفضل

أعربت الفنانة جميلة عوض، عن سعادتها البالغة بحصولها على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم «الضيف» بمهرجان «نيو فيجن» السينمائي الدولي، الذي أقيم بهولندا، في العاصمة أمستردام، وقالت "جميلة" فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، «احب اشكر كل اللي ساهم في نجاحي ونجاح (فيلم الضيف) للوصول لتلك الجائزة، المخرج هادي الباجوري، المهندس نجيب ساويرس، والكاتب الكبير إبراهيم عيسى، فهم لهم الفضل في الحصول على تلك الجائزة»، كما توجهت بالشكر لمن ساهم في تقديمها للعمل الفني في الأساس، وجعل منها ممثلة.
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2 أكتوبر الموعد النهائي لطرح «الطيب والشرس واللعوب»

بعد سلسلة من التأجيلات حددت الشركة المنتجة لفيلم «الطيب والشرس واللعوب» يوم 2 أكتوبر موعدا نهائيا لطرح الفيلم فى دور العرض. الفيلم من بطولة "بيومي فؤاد، مى كساب، محمد سلام، أحمد فتحى"، وتأليف رأفت رضا وإخراج رامى رزق الله، وتدور أحداثه حول 3 ممثلين كانوا نجوم شباك ولديهم جمهور عريض خلال فترة التسعينيات، ولكن تدهورت بهم الحال وأصبحوا بعيدين عن الأضواء لعدم طلبهم من قبل المنتجين والمخرجين، فيجتمعون مجددًا ويقررون العودة من خلال إنتاج عمل فني على نفقتهم الخاصة.
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Lion King يتخطى المليار ونصف دولار عالميا

حقق فيلم The Lion King المعاد إنتاجه على طريقة الـlive action إيرادات وصلت إلى مليار و517 مليون دولار منذ طرحه يوم 19 يوليو الماضى. وانقسمت الإيرادات إلى 517 مليون دولار أمريكى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ومليار دولار حول العالم. وبذلك يكون الفيلم قد تخطى إيرادات فيلم The Beauty And The Beast، عالميا ومحليا، إذ وصلت إلى مليار و264 مليون دولار أمريكى. وأقيم قبل نحو شهر، عرض خاص للفيلم بمصر، تزامنا مع انطلاقة سينما I MAX، مصحوبا بعرض راقص بأزياء تتماشى مع سكان غابات السافانا الإفريقية، التي تدور فيها أحداث الفيلم.
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