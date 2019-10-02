إسبانيا ضيف شرف الدورة الـ35 بالإسكندرية السينمائي

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٥ ص

الأمير أباظة

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، والمقرر انطلاق دورته الـ35 خلال الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر الجارى، عن اختيار دولة إسبانيا لتكون ضيف شرف المهرجان، حيث من المقرر عرض فيلمي الافتتاح والختام منها، وتكريم اثنين من صناع السينما الإسبانية في حفل الافتتاح وهما الفنان هوجوسيلفا، الذي درس الفنون المسرحية والغناء وبدأ مشواره الفني بالمشاركة في فيلم "حياة تريكا" ثم توالت أدواره في العديد من الأفلام، منها "الملكات" عام 2005، و"ساندمان" عام 2007، و"يجب أن نتحدث" عام 2013، و"الأصم" عام 2019، وغيرها.

أما المُكرم الثاني فهو المخرج كولدو سييرا الذي قدم عددا من الأفلام القصيرة حاز بها جوائز عدة مثل "حب الأم"، و"قطار بروجا" وحصد بها أكثر من 20 جائزة في عدة مهرجانات دولية. جدير بالذكر أنه سيتم عرض 4 أفلام خلال البرنامج الإسباني، وهى: "مواجهة الرياح" إخراج ميرتكسل كوليل أباريسيو، وتدور قصته حول "مونيكا"