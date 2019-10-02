تطبيق «تويت ديك» يتوقف عن العمل.. والشركة ترد

تحرير:فيروز ياسر ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٥ ص

تويتر

واجه مستخدمو "تويتر" و"تويت ديك" اليوم الأربعاء، مشكلة مفاجئة حيث توقف عن العمل ورفض إظهار التغريدات والسماح للأشخاص بتسجيل الدخول، حيث تم تعليق كل من خدمة التطبيق والآخر التابع له لساعات على مستوى العالم. بعد أن تم تسجيل خروج المستخدمين من جميع أنحاء العالم من "تويت ديك"، لم يستطيعوا الدخول مرة أخرى لمدة 30 دقيقة، وعندما حاولوا تجربة الدخول إلى تويتر لم يستطيعوا أيضا. وبحسب مستخدمين فقد ظهرت رسالة تفيد وجود خلل في الموقع، عندما حاولوا استخدام "تويتر"، بينما أشار آخرون إلى عدم قدرتهم على تحميل الصفحة الخاصة بالموقع.

كما أبلغ بعض المستخدمين أن مسح ذاكرة التخزين المؤقت، إما عن طريق القيام بذلك من خلال إعدادات المتصفح، أو باستخدام نافذة التصفح المتخفي، يمكن أن يحل بعض المشكلات. وأوضحت شركة "تويتر": "ربما واجهتك بعض المشكلات في (تويت ديك)، أو مشكلة في الحصول على الإشعارات، لكننا نعمل حاليا على إصلاحها لعودة التطبيق