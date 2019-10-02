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تطبيق «تويت ديك» يتوقف عن العمل.. والشركة ترد

تحرير:فيروز ياسر ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٥ ص
تويتر
تويتر
واجه مستخدمو "تويتر" و"تويت ديك" اليوم الأربعاء، مشكلة مفاجئة حيث توقف عن العمل ورفض إظهار التغريدات والسماح للأشخاص بتسجيل الدخول، حيث تم تعليق كل من خدمة التطبيق والآخر التابع له لساعات على مستوى العالم. بعد أن تم تسجيل خروج المستخدمين من جميع أنحاء العالم من "تويت ديك"، لم يستطيعوا الدخول مرة أخرى لمدة 30 دقيقة، وعندما حاولوا تجربة الدخول إلى تويتر لم يستطيعوا أيضا. وبحسب مستخدمين فقد ظهرت رسالة تفيد وجود خلل في الموقع، عندما حاولوا استخدام "تويتر"، بينما أشار آخرون إلى عدم قدرتهم على تحميل الصفحة الخاصة بالموقع.
كما أبلغ بعض المستخدمين أن مسح ذاكرة التخزين المؤقت، إما عن طريق القيام بذلك من خلال إعدادات المتصفح، أو باستخدام نافذة التصفح المتخفي، يمكن أن يحل بعض المشكلات. وأوضحت شركة "تويتر": "ربما واجهتك بعض المشكلات في (تويت ديك)، أو مشكلة في الحصول على الإشعارات، لكننا نعمل حاليا على إصلاحها لعودة التطبيق
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بـ70 ألف جنيه| حوِّل سيارتك «البنزين» إلى «كهربائية»

مع انتشار السيارات الكهربائية في العالم، وإجراءات الحكومة بإلغاء الجمارك عنها، تشجع عدد كبير من المصريين لاقتناء سيارة كهربائية، إلا أن ارتفاع أسعارها الكبير ظل حائلا بينهم وبين أحلامهم، إلا أن إمكانية تحويل سياراتهم البنزين القديمة إلى سيارات كهربائية مثلت بارقة أمل لديهم، فما تكلفة هذا التحويل؟ وما السيارات الأنجح في هذا التحويل؟، وكيف يتم؟، وما مميزاته وعيوبه؟ واتجهت غالبية شركات السيارات في العالم إلى توفير أجيال جديدة من السيارات صديقة البيئة «السيارات الكهربائية»، وظهرت حالة كبيرة من التنافس بينها.
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خدمات جديدة لمستخدمي هواتف Galaxy Note 10 و Note 10+

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استخدم كعملة وسيئ للكلاب| معلومات لا تعرفها عن البصل

على الرغم من أن البصل من الخضراوات التي لها رائحة شديدة، فإنه يحمل العديد من العناصر الغذائية القادرة على علاج الأمراض والوقاية من بعضها. كما أن البصل من أقدم الأطعمة التي استخدمها الجنس البشري، وغالبا ما يوجد في كل طبق رئيسي، ومن السهل معرفته بداخل الأطعمة عند تذوقه على الفور. قد يترك البصل رائحة كريهة في الفم واليدين، ولكن هذا لا يمنع ربة المنزل من جعله أساسيا على المائدة سواء مطبوخ أو نيئ، وهناك بعض الاستخدامات والحكايات حول البصل قد تعرفها لأول مرة وفقا لما ذكره موقع List verse.
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رياضة فقط.. أم تفقد 55 كيلو من وزنها بدون نظام غذائي

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من الصراخ إلى الرقص.. اعرف طريقك للسعادة في 7 أيام

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