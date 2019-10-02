إنتر ميلان يصارع برشلونة في دوري الأبطال

٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٣٤ ص

برشلونة

تتصدر مواجهة برشلونة الإسباني مع إنتر ميلان الإيطالي، منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، كما يتطلع ليفربول الإنجليزي حامل اللقب لتجنب التعثر مجددًا حين يستضيف ريد بول سالزبورج النمساوي بعدما استهل المسابقة بالخسارة. وعلى ليفربول بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب، أن ينسى سريعا هزيمته أمام نابولي الإيطالي، بهدفين نظيفين في ملعب "سان باولو" قبل أن يستضيف سالزبورج النمساوي على ملعبه "أنفيلد" الذي لم يخسر عليه 22 مباراة أوروبية متتالية.

ويستقبل ليفربول خصمه النمساوي منتشيا بعد تحقيقه فوزه السابع على التوالي في البرميرليج، لكنه في الوقت ذاته يواجه طموح سالزبورج الذي اكتسح جينك البلجيكي 6-2 في الجولة الأولى، ليتصدر المجموعة الخامسة بفارق الأهداف أمام نابولي الوصيف. وفي ما يلي جميع مواجهات اليوم في دوري الأبطال: - سلافيا براج (التشيك)