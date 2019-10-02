حبوب القهوة لها مذاق رائع.. لكن تسبب آلاما في المعدة

مضغ الكثير من حبوب القهوة يمكن أن يسبب مشكلات في النوم، خاصة بالنسبة للأفراد الذين لديهم حساسية من الكافيين، ومن ثم فإن أي شيء يتم استهلاكه باعتدال لن يسبب آثارا جانبية
تحدثنا أمس، في اليوم العالمي للقهوة، عن كيفية صنع كوب صحي من القهوة، ولا تنسَ أنها تقدم لك العديد من الفوائد الصحية؛ على سبيل المثال، التحسين من مستوى الطاقة والذكاء، إضافة إلى حرق الدهون، والوقاية من شلل الرعاش، والحماية من مرض ألزهايمر والخرف، كما أنها تساعد في محاربة الاكتئاب، وتحسن من الحالة المزاجية، ولكن توجد الكثير من التساؤلات بشأن: هل حبوب البن آمنة للاستهلاك؟ كشفت الدراسات عن أنه توجد العديد من الأخطار والفوائد التي تقدمها لك القهوة، وذلك نقلا عن "bold sky".
حبة البن هي سر هذا المذاق الرائع، ولا أحد يستطيع مقاومتها على الإطلاق، ويشار إليها باسم الفول، بسبب تشابهها مع حبوب البقوليات، وعادة ما يتم تجفيف حبوب البن، وتحميصها وصنعها، وذلك من أجل تصنيع القهوة، إضافة إلى الفوائد الصحية التي تقدمها القهوة.
يرتبط تناول القهوة بالعديد من الفوائد الصحية، مثل فقدان
حبة البن هي سر هذا المذاق الرائع، ولا أحد يستطيع مقاومتها على الإطلاق، ويشار إليها باسم الفول، بسبب تشابهها مع حبوب البقوليات، وعادة ما يتم تجفيف حبوب البن، وتحميصها وصنعها، وذلك من أجل تصنيع القهوة، إضافة إلى الفوائد الصحية التي تقدمها القهوة.
يرتبط تناول القهوة بالعديد من الفوائد الصحية، مثل فقدان الوزن والتقليل من خطورة الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، والوقاية من أمراض الكبد، ومع ذلك نود أن نعلم: هل حبوب القهوة آمنة للاستهلاك أم تسبب لك العديد من المشكلات الصحية؟
حبوب القهوة صحية بشكل كبير لك، ولكن يجب تناولها بكميات معتدلة، فتناولها أو مضغها يسمح للكافيين بالدخول للجسم مباشرة، حيث إنه يتم امتصاصه من خلال بطانة الفم. إضافة إلى ذلك، كشفت العديد من الأبحاث عن أنه توجد العديد من الفوائد التي تعود عليك عند استهلاك حبوب القهوة، وفي ما يلي بعضها:
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1- مصدر غني بمضادات الأكسدة
تحتوي حبوب القهوة على معدلات عالية من مضادات الأكسدة، كما أنها غنية بحمض الكلوروجينيك الذي ينتمي إلى عائلة البوليفينول التي تساعد على تحسين صحتك العامة، إذ عليك استهلاكها ولكن بكميات معتدلة.
2- التقليل من خطورة مرض السكري
نظرًا لوجود حمض الكلوروجينيك، فتناول كميات معتدلة من حبوب القهوة يساعد في تقليل خطورة الإصابة بمرض السكري، ومع ذلك فإن معدل حمض الكلوروجينيك في حبوب القهوة يختلف باختلاف طريقة التحميص ونوع الحبوب، كما يقال إن حبوب البن تمتلك الفوائد التالية أيضًا:
التقليل من الالتهابات
مكافحة الخلايا السرطانية
الوقاية من أمراض القلب والسكتات الدماغية
الوقاية من أنواع محددة من السرطان
توفر الحماية من اضطرابات الدماغ؛ مثل الاكتئاب ومرض ألزهايمر ومرض شلل الرعاش
مفيدة لأمراض الكبد مثل مرض الكبد الدهني، وتليف الكبد
تحدثنا في ما سبق عن الفوائد التي تقدمها حبوب القهوة، وفي ما يلي بعض الآثار الجانبية لاستهلاك كميات كبيرة من البن:
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1- آلام في المعدة
يمكن أن يؤدي تناول حبوب البن إلى مشكلات في المعدة بسبب وجود الكافيين والمركبات التي تسمى الكاتيكول؛ لأنها يمكن أن تزيد من مستوى حمض المعدة. وإضافة إلى ذلك يمكن أن تؤدي إلى الانتفاخ والغثيان والإسهال لدى الأفراد الذين يعانون من المعدة الحساسة، بما في ذلك مرضى التهاب الأمعاء المزمن أو متلازمة القولون العصبي، فيجب عليهم تجنب استهلاكها في الحال.
2- حرقة في المعدة
إحدى المشكلات الصحية التي تسببها حبوب البن هي الحرقة في المعدة، حيث يتم إرجاع مستويات عالية من حمض المعدة إلى المريء، ما قد يؤدي إلى هذا الشعور المزعج.
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3- النوم المضطرب
على الرغم من أنه ليس من الآثار الجانبية الحادة أو الخطيرة، فإن مضغ الكثير من حبوب القهوة يمكن أن يسبب مشكلات في النوم، خاصة بالنسبة للأفراد الذين لديهم حساسية من الكافيين، ومن ثم فإن أي شيء يتم استهلاكه باعتدال لن يسبب أي آثار جانبية، فتعد حبوب القهوة جيدة لصحتك، ولكن تأكد من تناولها باعتدال فقط.
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