حبوب القهوة لها مذاق رائع.. لكن تسبب آلاما في المعدة

مضغ الكثير من حبوب القهوة يمكن أن يسبب مشكلات في النوم، خاصة بالنسبة للأفراد الذين لديهم حساسية من الكافيين، ومن ثم فإن أي شيء يتم استهلاكه باعتدال لن يسبب آثارا جانبية

تحرير:إسراء سليمان ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٣٧ ص

حبوب القهوة

تحدثنا أمس، في اليوم العالمي للقهوة، عن كيفية صنع كوب صحي من القهوة، ولا تنسَ أنها تقدم لك العديد من الفوائد الصحية؛ على سبيل المثال، التحسين من مستوى الطاقة والذكاء، إضافة إلى حرق الدهون، والوقاية من شلل الرعاش، والحماية من مرض ألزهايمر والخرف، كما أنها تساعد في محاربة الاكتئاب، وتحسن من الحالة المزاجية، ولكن توجد الكثير من التساؤلات بشأن: هل حبوب البن آمنة للاستهلاك؟ كشفت الدراسات عن أنه توجد العديد من الأخطار والفوائد التي تقدمها لك القهوة، وذلك نقلا عن "bold sky".

حبة البن هي سر هذا المذاق الرائع، ولا أحد يستطيع مقاومتها على الإطلاق، ويشار إليها باسم الفول، بسبب تشابهها مع حبوب البقوليات، وعادة ما يتم تجفيف حبوب البن، وتحميصها وصنعها، وذلك من أجل تصنيع القهوة، إضافة إلى الفوائد الصحية التي تقدمها القهوة. يرتبط تناول القهوة بالعديد من الفوائد الصحية، مثل فقدان