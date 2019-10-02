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حبوب القهوة لها مذاق رائع.. لكن تسبب آلاما في المعدة

مضغ الكثير من حبوب القهوة يمكن أن يسبب مشكلات في النوم، خاصة بالنسبة للأفراد الذين لديهم حساسية من الكافيين، ومن ثم فإن أي شيء يتم استهلاكه باعتدال لن يسبب آثارا جانبية
تحرير:إسراء سليمان ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٣٧ ص
حبوب القهوة
حبوب القهوة
تحدثنا أمس، في اليوم العالمي للقهوة، عن كيفية صنع كوب صحي من القهوة، ولا تنسَ أنها تقدم لك العديد من الفوائد الصحية؛ على سبيل المثال، التحسين من مستوى الطاقة والذكاء، إضافة إلى حرق الدهون، والوقاية من شلل الرعاش، والحماية من مرض ألزهايمر والخرف، كما أنها تساعد في محاربة الاكتئاب، وتحسن من الحالة المزاجية، ولكن توجد الكثير من التساؤلات بشأن: هل حبوب البن آمنة للاستهلاك؟ كشفت الدراسات عن أنه توجد العديد من الأخطار والفوائد التي تقدمها لك القهوة، وذلك نقلا عن "bold sky".
حبة البن هي سر هذا المذاق الرائع، ولا أحد يستطيع مقاومتها على الإطلاق، ويشار إليها باسم الفول، بسبب تشابهها مع حبوب البقوليات، وعادة ما يتم تجفيف حبوب البن، وتحميصها وصنعها، وذلك من أجل تصنيع القهوة، إضافة إلى الفوائد الصحية التي تقدمها القهوة. يرتبط تناول القهوة بالعديد من الفوائد الصحية، مثل فقدان
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هذه الأعشاب قادرة على حمايتك من ألزهايمر والاكتئاب

سواءً كانت مشاعرك سلبية أو إيجابية، فجميع العواطف تثير ردود فعل فسيولوجية، وفي بعض الأحيان يصعب التخلص من المشاعر السلبية نتيجة تغذيتها بعضها بعضًا، وتصاعدها في شكل اكتئاب أو قلق، كما يمكن أن تجعلك تشعر بالتعب والحزن والمرض. الإرهاق العاطفي حقيقي للغاية ويمكن أن يحدث بعد فترات طويلة من الضغط المطول، والأعشاب الطبيعية للاكتئاب والقلق يمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص خلال هذا الوقت. يتم إطلاق الهرمونات عندما يخضع جسمك لهذا النوع من التوتر العاطفي، فالأفكار السعيدة تطلق الدوبامين والسيروتونين، لكن الأفكار السيئة تطلق الأدرينالين والكورتيزول.
بن-قهوة

في اليوم العالمي للقهوة.. «السادة» صحية

ينتشر حول العالم عشاق القهوة، بجميع أنواعها، فرائحتها ومذاقها الرائع سحر لا يمكن مقاومته، يتحدثون دائمًا بأنها تمنحهم الحياة والأمل والاسترخاء في بداية كل يوم، كما ستجد البعض يتحدث بنهم عن تناول كوب من القهوة أمام البحر في ليالي الشتاء الباردة. توجد أنواع كثيرة للقهوة، بما في ذلك القهوة التركي والموكا والأميركانو، وفي اليوم العالمي للقهوة، تعلم كيف يمكن أن تتناول قهوة صحية، دون أن تترك آثارا سلبية على صحتك، كتجنب إضافة المحليات الصناعية، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "boldsky".
أضرار-اللحوم-الحمراء

دراسة: اللحوم الحمراء ليست ضارة كما كنا نعتقد

ينصح دائمًا بتناول كميات قليلة من اللحوم الحمراء، لأنها تسبب العديد من الأمراض، من بينها أمراض القلب، وزيادة معدلات الكوليسترول الضار في الجسم، وتغير رائحة الفم، وعند الحديث عن أي نظام غذائي أو عادات صحية يجب الالتزام بها، سنجد أن أول شيء هو تناول كميات قليلة من اللحوم، وبخاصة اللحوم المصنعة، ويمكن استبدال الأسماك الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية بها، ولكن آخر الدراسات أوضحت أن من النصائح السيئة التركيز على استهلاك كميات قليلة من اللحوم، وذلك وفقًا لـ."nytimes".
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بن-قهوة

في اليوم العالمي للقهوة.. «السادة» صحية

ينتشر حول العالم عشاق القهوة، بجميع أنواعها، فرائحتها ومذاقها الرائع سحر لا يمكن مقاومته، يتحدثون دائمًا بأنها تمنحهم الحياة والأمل والاسترخاء في بداية كل يوم، كما ستجد البعض يتحدث بنهم عن تناول كوب من القهوة أمام البحر في ليالي الشتاء الباردة. توجد أنواع كثيرة للقهوة، بما في ذلك القهوة التركي والموكا والأميركانو، وفي اليوم العالمي للقهوة، تعلم كيف يمكن أن تتناول قهوة صحية، دون أن تترك آثارا سلبية على صحتك، كتجنب إضافة المحليات الصناعية، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "boldsky".
كيتو-دايت

تجنب المكرونة والجبنة للوقاية من السرطان

يحاول العلماء مع الأطباء البحث عن طرق فعالة للتخلص من السرطان، بما في ذلك ابتكار عقاقير طبية، أو التوصل لنظام غذائي صحي يحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية الهامة، كالألياف الغذائية ومضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات الهامة، وبما إن السرطان أصبح وباء منتشر بيننا، علينا بالابتعاد عن الأطعمة المصنعة، والغنية بكميات كبيرة من الدهون، بما في ذلك الوجبات السريعة، إذ حاول قدر الإمكان استهلاك أطعمة صحية تمدك بما يجعل جسمك قويًا بدرجة كافية لمكافحة المرض، نقلًا عن "timesofindia".
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