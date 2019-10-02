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«مصطفى أبو تورتة».. تفاصيل هروب عريس من حفل خطوبته

فتاة تشعل السوشيال ميديا بقصة هروب خطيبها من حفل الخطوبة، بعد الانتهاء من تناول الطعام من البوفيه، وحرصه على الهروب ومعه تورتة الخطوبة والشبكة
تحرير:هالة صقر ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٤١ ص
خطوبة
خطوبة
أثارت فتاة حالة من الجدل على صفحات السوشيال ميديا بعد نشرها قصة تؤكد من خلالها هروب خطيبها من حفل الخطوبة عقب الانتهاء من تناول الطعام من البوفيه، وحرصه على أن يأخذ تورتة الخطوبة معه في أثناء الهروب، وهو ما تداوله عدد من نشطاء السوشيال ميديا بشكل ساخر، حيث أطلقوا عليه اسم "مصطفى أبو تورتة"، وذلك على غرار عبارة الفنانة حنان ترك في فيلم "حب البنات" (كلهم مصطفى أبو حجر)، وعلى الرغم من الضجة التي أثارتها الفتاة، فإن الشاب لم ينشر ما يكذب به القصة، وهو ما جعل الآلاف من الفتيات يتفاعلن معها كنوع من التضامن.
بدأت القصة يوم 26 سبتمبر الماضي، إذ نشرت فتاة تدعى نهال شعبان، حكاية هروب خطيبها على أحد "جروبات" موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". قالت نهال من خلال القصة التي كتبتها: "طيب مش عادتى أتكلم وأحكى عن حياتى الشخصية على الفيس، بس اللى حصل لى مش شوية فمضطرة أتكلم عشان متعبش، أنا كان مقرى فتحتى زى ما كله
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