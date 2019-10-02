«مصطفى أبو تورتة».. تفاصيل هروب عريس من حفل خطوبته

فتاة تشعل السوشيال ميديا بقصة هروب خطيبها من حفل الخطوبة، بعد الانتهاء من تناول الطعام من البوفيه، وحرصه على الهروب ومعه تورتة الخطوبة والشبكة
أثارت فتاة حالة من الجدل على صفحات السوشيال ميديا بعد نشرها قصة تؤكد من خلالها هروب خطيبها من حفل الخطوبة عقب الانتهاء من تناول الطعام من البوفيه، وحرصه على أن يأخذ تورتة الخطوبة معه في أثناء الهروب، وهو ما تداوله عدد من نشطاء السوشيال ميديا بشكل ساخر، حيث أطلقوا عليه اسم "مصطفى أبو تورتة"، وذلك على غرار عبارة الفنانة حنان ترك في فيلم "حب البنات" (كلهم مصطفى أبو حجر)، وعلى الرغم من الضجة التي أثارتها الفتاة، فإن الشاب لم ينشر ما يكذب به القصة، وهو ما جعل الآلاف من الفتيات يتفاعلن معها كنوع من التضامن.
بدأت القصة يوم 26 سبتمبر الماضي، إذ نشرت فتاة تدعى نهال شعبان، حكاية هروب خطيبها على أحد "جروبات" موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
قالت نهال من خلال القصة التي كتبتها: "طيب مش عادتى أتكلم وأحكى عن حياتى الشخصية على الفيس، بس اللى حصل لى مش شوية فمضطرة أتكلم عشان متعبش، أنا كان مقرى فتحتى زى ما كله
بدأت القصة يوم 26 سبتمبر الماضي، إذ نشرت فتاة تدعى نهال شعبان، حكاية هروب خطيبها على أحد "جروبات" موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
قالت نهال من خلال القصة التي كتبتها: "طيب مش عادتى أتكلم وأحكى عن حياتى الشخصية على الفيس، بس اللى حصل لى مش شوية فمضطرة أتكلم عشان متعبش، أنا كان مقرى فتحتى زى ما كله عارف على مصطفى وخطوبتى كانت يوم السبت اللى فات مفروض، هههه".
وأضافت: "كان بيننا مشاكل زى أى اتنين عاديين مع مامته بقى وخلافات بتحصل أول ما أطلب حاجة وقُلت دا عادى بيحصل بس اللى متخيلتش إنه يحصل إنه يسيبنى فى القاعة لوحدى، آه والله".
وعن تفاصيل يوم الخطوبة قالت نهال: "اتفاجئت إنه مش عازم صحابه ولا قرايبه كلهم وحسيت بحاجة غلط حتى مامته وأخته مفيش واحدة فيهم جات باركتلى وقُلت أمشّى اليوم، كل ما أقول له فين الشبكة اللي حنلبسها يقولى أصل اتكب عليها شربات أصل وقع جاتوه عليها، طب خليها بعد البوفيه، وكلام كله غريب كدا".
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وأوضحت نهال تفاصيل هروب خطيبها قائلة: "بعد البوفيه لقيت أهله كلهم مشيوا وقال إيه خاله تعب! فيقوم أهله كلهم يمشوا وأنا فى القاعة لوحدى بدور عليه ألاقيه بيصرخ برا ويقول خالى عيان وبيلطم وحاجات غريبة كدا وأنا أقسم بالله ما مستوعبة اللى بيحصل هو فيه واحد خاله عيان عيلته كلها بتمشى! الستات اختفت بس كانوا بيهزروا فوق نسوا العيان".
وتابعت: "الأنيل إننا اكتشفنا إنهم أخدوا التورت معاهم، طب مش خالك عيان أخدتم التورت معاكم وملبسنيش شبكة. وقبل كل دا بأيام جالى البيت وأخد التوينز بتاعت قراية الفاتحة بحجة إنه عايز يلبسنى كله مرة واحدة فى القاعة وأنا هبلة وافقت! مجاش فى بالى للحظة واحدة إنه حيعمل فيَّ كدا".
ووجهت نهال رسالة إلى خطيبها الهارب قائلة: "دلوقتى حابة أقول كل دا عشان إيه؟ كان ممكن ننهى بالمعروف من غير أذى نفسى ليااا، كان ممكن تسترجل وتيجى تقولى يلا نفركش وكنت لغيت الخطوبة، مش جاى وبترقص وتقولى محضرلك مفاجأة، وفى نيتك تعمل فيا كدا، حسبى الله ونعم الوكيل، وأنا كنهال مش زعلانة عليك أصلا إنت متستاهلش لكن صعبان عليا نفسى، والدنيا يا ابنى داين تدان وبكرة تشوف، أصل ربنا مبيسبش. وتانى بقولهالك، كنت تسترجل ونمشى بالمعروف بدل ما تعمل فيلم تعب خالك دا وتصغروا نفسكم بالشكل دا قدام الناس كلها. ولعلمك سهلت عليا كتير أوى لأنى مبقتش زعلانة عليك أصلا ولا فكرالك حتى حاجة واحدة عدلة، استعوضت ربنا فى حقى، وحسبى الله ونعم الوكيل تانى".
وتفاعل معها عدد كبير من نشطاء السوشيال ميديا، حيث شارك المنشور ما يقرب من 9000 شخص، وأطلقت عليه الفتيات "مصطفى أبو تورتة"، ورفعن شعار "كلهم مصطفى أبو تورتة".
ونشرت الفتاة بعد ذلك عدة منشورات ضد خطيبها الهارب، كما نشرت محادثات بينهما يقول لها: "مبروك يا عروسة عشان تبقى تسمعي كلام اللى حواليكِ كويس وتمشي اللي في دماغك كويس، لا بس أنا مبسوط علشان أخيرا اتعلمتِ الدرس".
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