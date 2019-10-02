إحباط تهريب 20 مليون قرص مكملات غذائية بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٤ م

صورة أرشيفية

تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، من إحباط محاولة تهريب 20 مليون قرص مكملات غذائية وفيتامينات داخل حاوية عبر ميناء الإسكندرية البحرى، وبفحص محتويات الحاوية قدرت الرسوم الجمركية المستحقة عليها بــ16 مليون جنيه، حيث بدأت الواقعة بتلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة ميناء الإسكندرية بورود معلومات تفيد بقيام إحدى الشركات بمحاولة تهريب مكملات غذائية مخالفة ومحظور دخولها البلاد.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، قيام إحدى شركات الشحن والتجارة، باستيراد رسالة من إحدى الدول الأجنبية مشمولها عبارة عن أمتعة شخصية داخل إحدى الحاويات وبداخلها أصناف مخالفة ومحظور دخولها للبلاد بقصد تحقيق أرباحا غير مشروعة. بتقنين الإجراءات تم