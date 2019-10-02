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عزل ترامب.. هل يتخلى الجمهوريون عن رئيسهم؟

بالعودة في الزمن إلى الوراء قبل أسبوعين من الآن، لم يكن أحد يستطيع أن يؤكد فكرة أن الديمقراطيين في مجلس النواب سوف يفتحون تحقيقا رسميا لإدانة ترامب
تحرير:أحمد سليمان ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:١٩ م
ترامب
ترامب
في الوقت الذي يتجه فيه مجلس النواب الأمريكي إلى طريق يضمن فعليا إدانة الرئيس دونالد ترامب، يرى الجميع أنه من المستبعد تماما أن يقرر مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون إقالة ترامب من منصبه، فالاحتمال القوي هو أن مجلس الشيوخ سيبرئ ترامب، وعلى أرض الواقع يوجد حاليا 53 جمهوريا في المجلس و47 ديمقراطيا واثنان مستقلان دائمًا يدعمون وجهة نظر الديمقراطيين. ومن أجل إقالة ترامب من منصبه، يجب أن يصوت 67 من أعضاء مجلس الشيوخ لصالح القرار، وهذا يعني أن الديمقراطيين سيحتاجون إلى صوت كل سيناتور ديمقراطي، بالإضافة إلى أصوات 20 آخرين من الجمهوريين.
إلا أن شبكة "سي إن إن" الأمريكية ترى أن هذا الأمر غير محتمل، لكن بالنظر إلى رئاسة ترامب، والطريقة التي أصبح بها رئيسا، فلا يمكن التنبؤ بأي شيء. الساحة السياسية، لا سيما في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، ووجود ترامب في هذا المنصب، تتغير بسرعة، ولا يمكن التنبؤ بها أبدا. بالعودة في الزمن إلى الوراء قبل أسبوعين
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مايك-بومبيو

بومبيو: إيران ترعى الإرهاب بالمنطقة ويجب مواجهتها

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، أن إيران دولة راعية للإرهاب في المنطقة، مشددا على أنه يجب مواجهة الخطر الإيراني. وقال بومبيو خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، إن إيران تعمد إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة. وتابع: "نعمل على أن يكون لدينا تحالف مستمر مع إيطاليا وتعاون في منطقة البحر المتوسط، والعمل ضد الهجمات والعنف الإيراني". وأضاف: "تطرقنا خلال مباحثاتنا إلى مسألة سوء الإدارة في فنزويلا، والحظر ضد روسيا"، لافتا إلى أن هناك مخاوف تتعلق بالاستثمارات والتجارة في ظل الظروف الراهنة.
مايك بومبيو

اتهامات لبومبيو بـ«عرقلة» التحقيقات في عزل ترامب

اتهم ثلاثة من زعماء مجلس النواب الأمريكي، أمس الثلاثاء، وزير الخارجية مايك بومبيو بـ"عرقلة" التحقيقات الجارية حول المكالمة الهاتفية المثيرة للجدل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي. وذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي أن ذلك جاء ردا على خطاب أرسله بومبيو إلى لجنة الشؤون الخارجية في الكونجرس متهما فيه الديمقراطيين بـ"محاولة ترهيب ومضايقة وإساءة معاملة" المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية الذين طُلب منهم التعاون في التحقيق في علاقات ترامب بأوكرانيا الذي يتزامن مع إجراءات عزل محتملة لترامب.
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ترامب الطرف الأضعف في مواجهة العزل مع الكونجرس

كشفت الأيام القليلة الماضية عن رهان جديد للديمقراطيين في التعامل مع أهدافهم الرئيسية، والتي تكمن في الإطاحة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب من منصبه، خاصة بعد أن طالب عدد من الأعضاء باستقالته من البيت الأبيض خلال الساعات القليلة الماضية. المرشح الرئاسي الديمقراطي المحتمل بيتو أورورك، طالب بشكل مُعلن باستقالة ترامب، يوم السبت الماضي، وأكد أن أفضل ما يمكن أن يفعله الرئيس ترامب من أجل البلاد هو الاستقالة، وذلك بدلًا من إجبار البلاد على الخضوع لعملية عزل مثيرة للجدل.
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خبير أمريكي: أردوغان جعل «الإخوان» حصان رهانه الوحيد بالمنطقة

أكد رئيس قسم الدراسات التركية بمعهد واشنطن للدراسات الشرقية البروفيسور سونير كابتجي، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ركز جميع السلطات في يده بعد إقدامه على تعديل الدستور قبل عامين، مشيرا إلى إنه خسر أيضا كافة حلفائه الإقليميين باستثناء قطر بعدما جعل الإخوان المسلمين حصان رهانه الوحيد في المنطقة العربية. وقال كابتجي - في ندوة عقدها مركز دراسات الشرق الأوسط بالجامعة الأمريكية اليوم /الإثنين/ - إن أردوغان قد اختار نموذجا غير تقليدي في حكم تركيا أراد من خلاله أن يجعلها قوة عظمى لا تعتمد على الدعم الغربي ولكنه اتبع سياسات خارجية غير متجانسة في سبيل الوصول إلى هذا الحلم.
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مايك بومبيو

اتهامات لبومبيو بـ«عرقلة» التحقيقات في عزل ترامب

اتهم ثلاثة من زعماء مجلس النواب الأمريكي، أمس الثلاثاء، وزير الخارجية مايك بومبيو بـ"عرقلة" التحقيقات الجارية حول المكالمة الهاتفية المثيرة للجدل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي. وذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي أن ذلك جاء ردا على خطاب أرسله بومبيو إلى لجنة الشؤون الخارجية في الكونجرس متهما فيه الديمقراطيين بـ"محاولة ترهيب ومضايقة وإساءة معاملة" المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية الذين طُلب منهم التعاون في التحقيق في علاقات ترامب بأوكرانيا الذي يتزامن مع إجراءات عزل محتملة لترامب.
ترامب

الأزمة مستمرة.. البيت الأبيض تستر على مكالمة ترامب

يبدو أن أزمة مكالمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهاتفية، مع نظيره الأوكراني، التي حثه فيها على التحقيق مع ابن منافسه المحتمل في انتخابات الرئاسة 2020، جو بايدن، أصبحت مثل كرة الثلج. كشفت تقارير عن أن كبار مسؤولي البيت الأبيض حاولوا "التستر" على جميع تفاصيل المكالمة مع الرئيس الأوكراني، وفقًا لشكوى المُبلغ ضد الرئيس الأمريكي. ففي الدعوى، دفع ترامب، فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني، للتحقيق في أنشطة منافسه الرئيسي المحتمل جو بايدن، الاقتصادية في أوكرانيا.
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كيف تتم إجراءات عزل ترامب من منصبه؟

بدأت الدعوات لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين بعض الديمقراطيين في اليوم الذي تم تنصيبه فيه، وزادت هذه الدعوات بعد كشف المحقق الخاص السابق روبرت مولر عن تقريره حول علاقة حملة ترامب الانتخابية بروسيا، وجهوده لوقف التحقيقات، وإعاقة العدالة. إلا أنه بعد أن اعترف ترامب بمحاولة التأثير فى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، للتحقيق مع جو بايدن في نفس الوقت الذي جمد فيه المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، وصلت الدعوات لعزل ترامب بين الديمقراطيين إلى ذروتها، وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، إن المجلس سيبدأ رسميا في إجراءات مساءلة ترامب.
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تحرش بالرئاسة.. أول تعليق لترامب على بدء إجراءت عزله

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على إعلان رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي زعيمة الأغلبية الديمقراطية في الكونجرس، خلال مؤتمر صحفي، فتح تحقيق لبدء إجراءات عزل الرئيس الجمهوري، وكتب ترامب عبر حسابه على تويتر: "تحرش بالرئاسة"، وقالت بيلوسي، إن مجلس النواب سيبدأ النظر في مسألة عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية المعلومات حول ضغطه على أوكرانيا لمصلحته السياسية، فيما ذكر الزعماء الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي في بيان أن المجلس سيصوت يوم الأربعاء على مشروع قانون يوضح رفض الكونجرس لجهود إدارة ترامب لمنع الكشف عن شكوى شخص أفشى ما دار في اتصال هاتفي بين ترامب ورئيس أوكرانيا من تعرضه لضغوط.
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