عزل ترامب.. هل يتخلى الجمهوريون عن رئيسهم؟

بالعودة في الزمن إلى الوراء قبل أسبوعين من الآن، لم يكن أحد يستطيع أن يؤكد فكرة أن الديمقراطيين في مجلس النواب سوف يفتحون تحقيقا رسميا لإدانة ترامب

تحرير:أحمد سليمان ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:١٩ م

ترامب

في الوقت الذي يتجه فيه مجلس النواب الأمريكي إلى طريق يضمن فعليا إدانة الرئيس دونالد ترامب، يرى الجميع أنه من المستبعد تماما أن يقرر مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون إقالة ترامب من منصبه، فالاحتمال القوي هو أن مجلس الشيوخ سيبرئ ترامب، وعلى أرض الواقع يوجد حاليا 53 جمهوريا في المجلس و47 ديمقراطيا واثنان مستقلان دائمًا يدعمون وجهة نظر الديمقراطيين. ومن أجل إقالة ترامب من منصبه، يجب أن يصوت 67 من أعضاء مجلس الشيوخ لصالح القرار، وهذا يعني أن الديمقراطيين سيحتاجون إلى صوت كل سيناتور ديمقراطي، بالإضافة إلى أصوات 20 آخرين من الجمهوريين.

إلا أن شبكة "سي إن إن" الأمريكية ترى أن هذا الأمر غير محتمل، لكن بالنظر إلى رئاسة ترامب، والطريقة التي أصبح بها رئيسا، فلا يمكن التنبؤ بأي شيء. الساحة السياسية، لا سيما في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، ووجود ترامب في هذا المنصب، تتغير بسرعة، ولا يمكن التنبؤ بها أبدا. بالعودة في الزمن إلى الوراء قبل أسبوعين