عزل ترامب.. هل يتخلى الجمهوريون عن رئيسهم؟

بالعودة في الزمن إلى الوراء قبل أسبوعين من الآن، لم يكن أحد يستطيع أن يؤكد فكرة أن الديمقراطيين في مجلس النواب سوف يفتحون تحقيقا رسميا لإدانة ترامب
في الوقت الذي يتجه فيه مجلس النواب الأمريكي إلى طريق يضمن فعليا إدانة الرئيس دونالد ترامب، يرى الجميع أنه من المستبعد تماما أن يقرر مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون إقالة ترامب من منصبه، فالاحتمال القوي هو أن مجلس الشيوخ سيبرئ ترامب، وعلى أرض الواقع يوجد حاليا 53 جمهوريا في المجلس و47 ديمقراطيا واثنان مستقلان دائمًا يدعمون وجهة نظر الديمقراطيين.
ومن أجل إقالة ترامب من منصبه، يجب أن يصوت 67 من أعضاء مجلس الشيوخ لصالح القرار، وهذا يعني أن الديمقراطيين سيحتاجون إلى صوت كل سيناتور ديمقراطي، بالإضافة إلى أصوات 20 آخرين من الجمهوريين.
إلا أن شبكة "سي إن إن" الأمريكية ترى أن هذا الأمر غير محتمل، لكن بالنظر إلى رئاسة ترامب، والطريقة التي أصبح بها رئيسا، فلا يمكن التنبؤ بأي شيء.
الساحة السياسية، لا سيما في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، ووجود ترامب في هذا المنصب، تتغير بسرعة، ولا يمكن التنبؤ بها أبدا.
بالعودة في الزمن إلى الوراء قبل أسبوعين
إلا أن شبكة "سي إن إن" الأمريكية ترى أن هذا الأمر غير محتمل، لكن بالنظر إلى رئاسة ترامب، والطريقة التي أصبح بها رئيسا، فلا يمكن التنبؤ بأي شيء.
الساحة السياسية، لا سيما في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، ووجود ترامب في هذا المنصب، تتغير بسرعة، ولا يمكن التنبؤ بها أبدا.
بالعودة في الزمن إلى الوراء قبل أسبوعين من الآن، لم يكن أحد يستطيع أن يؤكد فكرة أن الديمقراطيين في مجلس النواب سوف يفتحون تحقيقا رسميا لإدانة ترامب. ليس ذلك لأنه لا يمكن التنبؤ بالسياسية في الوقت الحالي، لكن لأن الجمهوريين معرضون لخطر فقدان أغلبيتهم في مجلس الشيوخ في نوفمبر المقبل، ما قد يؤدي إلى بعض التطورات غير المتوقعة.
وبالعودة إلى الحديث بالأرقام، فستجرى انتخابات على 23 مقعدا يحتلها جمهوريون، مقارنة بـ12 مقعدا فقط لديمقراطيين، وإذا تمكن الديمقراطيون من الفوز بثلاثة مقاعد والفوز في انتخابات الرئاسة، أو 4 مقاعد في حالة إعادة انتخاب ترامب، فإنهم سيستعيدون السيطرة على مجلس الشيوخ.
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ومن بين هؤلاء الجمهوريين الـ23، فاز اثنان فقط بمقاعدهما في ولايات فازت بها هيلاري كلينتون منافسة ترامب الديمقراطية في انتخابات 2016.
إلا أن هناك عددا كبيرا من الجمهوريين الآخرين الذين يحتمل أن يكون موقفهم ضعيفا، وهم الذين انتخبوا في ولايات فاز فيها ترامب بفارق بسيط.
وتقول الشبكة الأمريكية إنه في الظروف السياسية العادية، من المحتمل ألا يكون لدى الجمهوريين ما يدعو للقلق، لكن الولايات المتحدة ليست في ظروف سياسية طبيعية.
وهذا بالطبع لا يعني أن أيا من مقاعد الجمهوريين تتعرض لخطر داهم، لكن ما يعنيه ذلك هو أن أعضاء مجلس الشيوخ هؤلاء سوف يكونون مدركين تماما أي تغييرات بسيطة حتى في البيئة السياسية تجاه الإقالة.
وتضيف الشبكة أن "هذا كان واضحا في استطلاع سي إن إن، الذي تم نشره يوم الإثنين الماضي، وكشف أن الجمهور قد أصبح أكثر دعما لإدانة ترامب منذ اندلاع قصة المبلغ عن المخالفات في قضية أوكرانيا".
وأشارت إلى أن الرغبة في المساءلة وإقالة ترامب من منصبه زادت بشكل ملحوظ بين الجمهوريين المعتدلين والليبراليين، إذ قال ما يقرب من ثلث الجمهوريين الليبراليين في آخر استطلاع للشبكة، الأسبوع الماضي، إنهم أرادوا عزل ترامب، في حين أن نحو الثلثين لم يرغبوا في ذلك.
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في أواخر شهر مايو، كان الأمر مختلفا، إذ صوت 16% منهم لصالح عزل ترامب، بينما صوت 81% ضد هذا الأمر، وهو اختلاف له معنى.
ومن الواضح أن مسألة إدانة ترامب وعزله ما زالت في أيامها الأولى، وما يمكن أن أن يأتي منها في النهاية لن يتخطى الناحية السياسية، لكن هذا أمر لا يمكن أن يتجاهله أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون المهددون بخسارة مقاعدهم.
كل هذا يعني أن من المحتمل أنه إذا بدأ تحقيق مساءلة ترامب في الاتجاه نحو الأسوأ، فمن المحتمل أن يقفز هؤلاء الأعضاء المهددون بخسارة مقاعدهم من مركب ترامب في محاولة لإنقاذ مسيرتهم السياسية.
ويصبح السؤال إذن، ما نقطة التحول التي يكون فيها جميع حلفاء ترامب باستثناء الأكثر ولاءً له في مجلس الشيوخ، أو أولئك في الولايات التي لا يزال فيها ترامب محبوبا، مستعدين للوقوف ضده؟
تقول "سي إن إن" إنه قد يكون من الصعب تخيل هذه النقطة الحرجة في الوقت الحالي، خاصة بالنظر إلى أن الجمهوريين في الكونجرس قد خضعوا لترامب في كل منعطف خلال السنوات الثلاث الأولى له في السلطة، ولكن هناك دائمًا نقطة تحول في السياسة.