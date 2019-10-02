«المركزي»: 6 أكتوبر إجازة رسمية بالبورصة والبنوك
تحرير:أ.ش.أ
٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:١٩ م
البنك المركزي
قرر البنك المركزي، والبورصة المصرية، اعتبار يوم الأحد المقبل 6 أكتوبر، عطلة رسمية في كافة البنوك العاملة في مصر، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر.
وسيتم استئناف العمل في البورصة والبنوك يوم الإثنين الموافق 7 أكتوبر الحالي.
أعلن وزير القوي العاملة، محمد سعفان، أن يوم الأحد المقبل، السادس من أكتوبر إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، مشيرا إلى أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر.
وكلف «سعفان»، مديريات القوي العاملة بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة السادس من أكتوبر بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوي الجمهورية، وأصدرت الوزارة منشورا بذلك للمديريات.يذكر أن مديرية القوى العاملة بالجيزة، تمكنت يوم 10 سبتمبر الماضي، من فض اعتصام 930 عاملًا بشركة سينيوريتا للأغذية، وانتظم العاملين
وكلف «سعفان»، مديريات القوي العاملة بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة السادس من أكتوبر بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوي الجمهورية، وأصدرت الوزارة منشورا بذلك للمديريات.
يذكر أن مديرية القوى العاملة بالجيزة، تمكنت يوم 10 سبتمبر الماضي، من فض اعتصام 930 عاملًا بشركة سينيوريتا للأغذية، وانتظم العاملين في العمل بعد التفاوض على مطالبهم مع الإدارة وديا. وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة قد وجّه محمد عيسى وكيل الوزارة ومدير القوى العاملة في الجيزة، بالانتقال إلى مقر الشركة والتدخل لفض الاعتصام وحل مشكلة العاملين مع الشركة وديا، وحصول العمال على حقوقهم كاملة طالما أنّها في الإطار القانوني.