«المركزي»: 6 أكتوبر إجازة رسمية بالبورصة والبنوك

تحرير:أ.ش.أ ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:١٩ م

البنك المركزي

قرر البنك المركزي، والبورصة المصرية، اعتبار يوم الأحد المقبل 6 أكتوبر، عطلة رسمية في كافة البنوك العاملة في مصر، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر. وسيتم استئناف العمل في البورصة والبنوك يوم الإثنين الموافق 7 أكتوبر الحالي. أعلن وزير القوي العاملة، محمد سعفان، أن يوم الأحد المقبل، السادس من أكتوبر إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، مشيرا إلى أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر.

وكلف «سعفان»، مديريات القوي العاملة بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة السادس من أكتوبر بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوي الجمهورية، وأصدرت الوزارة منشورا بذلك للمديريات.يذكر أن مديرية القوى العاملة بالجيزة، تمكنت يوم 10 سبتمبر الماضي، من فض اعتصام 930 عاملًا بشركة سينيوريتا للأغذية، وانتظم العاملين