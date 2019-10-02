رياضة

عماد متعب يسحب قرعة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ م
عماد متعب
عماد متعب
تقام في السابعة من مساء اليوم الأربعاء، قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، في قصر الحرملك بمنتزه الإسكندرية، بين 8 منتخبات إفريقية تترأس مصر إحدى مجموعتيها، بوصفها البلد المنظم، بينما تأتي نيجيريا بطل النسخة السابقة على رأس المجموعة الأخرى، وتشارك في البطولة التي ستقام بالقاهرة خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل، 8 منتخبات هي الكاميرون وكوت ديفوار وغانا وجنوب إفريقيا وزامبيا ومالي، إضافة إلى مصر ونيجيريا، وتعد البطولة في الوقت نفسه مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ، حيث تتأهل مباشرة الفرق الثلاثة الأولى.
ويسحب قرعة اليوم عماد متعب نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، وجاء اختيار متعب بصفته أحد النجوم التي شاركت في أولمبياد 2012 تحت قيادة هاني رمزي المدير الفني للمنتخب وقتها. واختارت اللجنة المنظمة للبطولة أحمد صلاح حسني، مهاجم المنتخب الوطني السابق، لتقديم قرعة البطولة، وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)،
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بيرناردو-سيلفا (2)

رسميا.. الاتحاد الإنجليزي يوجه اتهامًا لنجم السيتي

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتهاما إلى بيرناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي، بسوء السلوك، اليوم الأربعاء، بسبب تغريدته الخاصة بصديقه وزميله في الفريق، بينجامين ميندي. وشبه سيلفا زميله صاحب البشرة السمراء في تغريدة بإحدى الشخصيات الكرتونية، التي تستخدم شعارا لنوع محبوب من الحلوى المغلفة بالشوكولاتة، في إسبانيا والبرتغال. وعدّ الاتحاد الإنجليزي أن التغريدة تمثل خرقا للقوانين، حيث تحمل في طياتها إشارة إلى عرق أو لون، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية، وذلك رغم كونها جاءت على سبيل المزاح بين الصديقين.
مرتضى-منصور-وتركي-آل-الشيخ‎ (1)

تعليق ناري من مرتضى بعد تغريدة تركي لدعم الخطيب

علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على تغريدة تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، وقال مرتضى عبر قناة «الحدث»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: «لن يوقع أحد بيني وبين صديقي تركي آل الشيخ، أقدر هذا الرجل الذي دعم نادي الزمالك ولن تحدث فتنة بيننا»، موضحا: «التغريدة التي نشرها آل الشيخ ليست من أجل ما قلته، بل لأنه وجد جماهير عادية تسب محمود الخطيب وعائلته، وكان ذلك بمنزلة تعزية له، ولكنهم يستشهدون به الآن رغم أنه وصف مجلس إدارة الأهلي بالعصابة. لا تنسوا أيضا، أنتم من أخذتم أمواله وقمتم بتطفيشه من مصر».
مشجعى-ريفر-بليت (1)

وفاة مشجع لريفر بليت بسبب «كلاسيكو الدم»

توفي مشجع لريفر بليت، بعدما تعرض لأزمة قلبية قبل مواجهة بوكا جونيورز، في ذهاب نصف نهائي كأس ليبرتادوريس، وأشارت هيئة الرعاية الطبية للطوارئ، إلى أنها دفعت بسيارة إسعاف إلى جسر لابرونا، المؤدي لاستاد المونومينتال، عقب تلقي إشارة بوجود شخص تعرض لأزمة قلبية. ولدى وصول السيارة، تم التحقق من وفاة مشجع لفريق ريفر بليت، يدعى ألدو هوجو مارتين (51 عاما)، كان قد توجه للاستاد مع ابنه لمشاهدة المباراة، علمًا بأن شرطة بوينس آيرس اعتقلت شخصين تسببا في أعمال شغب في محيط الملعب الذي استضاف اللقاء.
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احمد-صلاح-حسني

أحمد صلاح حسني يقدم حفل قرعة كأس الأمم الإفريقية

اختارت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، أحمد صلاح حسني، مهاجم المنتخب الوطني السابق، لتقديم قرعة البطولة، والتي ستجرى غدا الأربعاء في قصر الحرملك، داخل مجمع المنتزه بمحافظة الإسكندرية، بحضور مندوبي 8 منتخبات مشاركة هي مصر (الدولة المضيفة)، الكاميرون، كوت ديفوار، غانا، مالي، نيجيريا، جنوب إفريقيا، زامبيا. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، كان قد قرر تقديم موعد سحب القرعة لمدة 24 ساعة، لتقام الأربعاء المقبل بدلًا من الخميس، وتم اتخاذ هذا القرار لأسباب تنظيمية بعد التشاور مع اتحاد الكرة المصري واللجنة المنظمة للبطولة.
مصر-وجنوب-أفريقيا تصوير-سامح-أبو حسن‎ (7)

اتحاد الكرة يتحمل تكاليف إقامة بتسوانا قبل ودية مصر

اتفق الاتحاد المصري لكرة القدم، مع بتسوانا، على تحمل تكاليف إقامة وانتقالات منتخبه قبل مواجهته مع المنتخب المصري وديا، يوم 14 أكتوبر المقبل. جاء ذلك بعدما أعلن اتحاد بتسوانا لكرة القدم الوجود في مصر يوم 7 أكتوبر لمواجهة مصر وديا يوم 14 من نفس الشهر، فى إطار الإعداد لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 التي تقام بالكاميرون، ومن المقرر أن ينطلق معسكر الفراعنة في الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر المقبل بالقاهرة، وتجرى محاولات لإقامة اللقاء على استاد القاهرة الدولي.
مصر‎

تقديم موعد قرعة نهائيات كأس الأمم الإفريقية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، تقديم موعد قرعة نهائيات توتال كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، مصر 2019، من الخميس 3 أكتوبر 2019 إلى الأربعاء 2 أكتوبر 2019، بقصر الحرملك داخل مجمع المنتزه التاريخي بالإسكندرية، الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي، وحسب بيان الاتحاد الإفريقي فإن القرار تم اتخاذه بالتشاور مع اللجنة المحلية المنظمة لأسباب لوجيستية. ويشارك في البطولة 8 منتخبات، هي "مصر (المضيفة)، الكاميرون، كوت ديفوار، غانا، مالي، نيجيريا، جنوب إفريقيا، زامبيا".
شوقى-غريب

شوقي غريب يخاطب منتخبات «أمم إفريقيا» لهذا السبب

أكد شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أنه تمت مخاطبة المنتخبات السبعة المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التي تقام في مصر، المؤهلة لأولمبياد طوكيو؛ لخوض وديتين في أكتوبر المقبل مع أحدهم، وقال غريب في تصريحات خاصة لـ«التحرير» صباح اليوم الإثنين، إن الأقرب مواجهة نيجيريا مباراتين وديتين، خاصة أنها ستكون على رأس مجموعة بنسبة كبيرة. وأخطر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم (كاف) المنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، بتسليمه 14 كرة قبل بطولة أمم إفريقيا.
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