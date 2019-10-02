عماد متعب يسحب قرعة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ م

عماد متعب

تقام في السابعة من مساء اليوم الأربعاء، قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، في قصر الحرملك بمنتزه الإسكندرية، بين 8 منتخبات إفريقية تترأس مصر إحدى مجموعتيها، بوصفها البلد المنظم، بينما تأتي نيجيريا بطل النسخة السابقة على رأس المجموعة الأخرى، وتشارك في البطولة التي ستقام بالقاهرة خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل، 8 منتخبات هي الكاميرون وكوت ديفوار وغانا وجنوب إفريقيا وزامبيا ومالي، إضافة إلى مصر ونيجيريا، وتعد البطولة في الوقت نفسه مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ، حيث تتأهل مباشرة الفرق الثلاثة الأولى.

ويسحب قرعة اليوم عماد متعب نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، وجاء اختيار متعب بصفته أحد النجوم التي شاركت في أولمبياد 2012 تحت قيادة هاني رمزي المدير الفني للمنتخب وقتها. واختارت اللجنة المنظمة للبطولة أحمد صلاح حسني، مهاجم المنتخب الوطني السابق، لتقديم قرعة البطولة، وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)،

ويسحب قرعة اليوم عماد متعب نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، وجاء اختيار متعب بصفته أحد النجوم التي شاركت في أولمبياد 2012 تحت قيادة هاني رمزي المدير الفني للمنتخب وقتها.



واختارت اللجنة المنظمة للبطولة أحمد صلاح حسني، مهاجم المنتخب الوطني السابق، لتقديم قرعة البطولة، وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، قد قرر تقديم موعد سحب القرعة لمدة 24 ساعة، لتقام اليوم الأربعاء بدلا من الخميس، وتم اتخاذ هذا القرار لأسباب تنظيمية بعد التشاور مع اتحاد الكرة المصري واللجنة المنظمة للبطولة.



ويحضر القرعة وفد كبير من اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، والجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الكابتن حسام البدري ومحمد بركات مدير المنتخب، بالإضافة إلى شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي.

