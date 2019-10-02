فايلر يستقر على تشكيل الأهلي لإسقاط «إنتاج مختار»
٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ م
رينيه فايلر
يحتضن استاد السلام، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء النادي الأهلي أمام نظيره الإنتاج الحربي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020.
ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد الصباحي، ويعاونه الثنائي سمير جمال وأحمد نوفال، بينما سيكون محمد سلامة حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
وفي ما يلي التشكيل المتوقع للنادي الأهلي:
- حراسة المرمى: محمد الشناوي.
- خط الدفاع: أحمد فتحي – رامي ربيعة – أيمن أشرف – علي معلول.
- خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي "قفشة" – رمضان صبحي – حسين الشحات.
- خط الهجوم: جونيور أجايي.
ويحتل النادي
وفي ما يلي التشكيل المتوقع للنادي الأهلي:
- حراسة المرمى: محمد الشناوي.
- خط الدفاع: أحمد فتحي – رامي ربيعة – أيمن أشرف – علي معلول.
- خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي "قفشة" – رمضان صبحي – حسين الشحات.
- خط الهجوم: جونيور أجايي.
ويحتل النادي الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري رينيه فايلر، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، عقب الفوز على سموحة بهدف نظيف في الجولة الأولى.
في المقابل، يحتل الإنتاج الحربي بقيادة مديره الفني مختار مختار، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، بعد الفوز على إف سي مصر (3-0) في الجولة الأولى.