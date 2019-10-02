رياضة

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي لإسقاط «إنتاج مختار»

٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
يحتضن استاد السلام، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء النادي الأهلي أمام نظيره الإنتاج الحربي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد الصباحي، ويعاونه الثنائي سمير جمال وأحمد نوفال، بينما سيكون محمد سلامة حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
وفي ما يلي التشكيل المتوقع للنادي الأهلي: - حراسة المرمى: محمد الشناوي. - خط الدفاع: أحمد فتحي – رامي ربيعة – أيمن أشرف – علي معلول. - خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي "قفشة" – رمضان صبحي – حسين الشحات. - خط الهجوم: جونيور أجايي. ويحتل النادي
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بيرناردو-سيلفا (2)

رسميا.. الاتحاد الإنجليزي يوجه اتهامًا لنجم السيتي

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتهاما إلى بيرناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي، بسوء السلوك، اليوم الأربعاء، بسبب تغريدته الخاصة بصديقه وزميله في الفريق، بينجامين ميندي. وشبه سيلفا زميله صاحب البشرة السمراء في تغريدة بإحدى الشخصيات الكرتونية، التي تستخدم شعارا لنوع محبوب من الحلوى المغلفة بالشوكولاتة، في إسبانيا والبرتغال. وعدّ الاتحاد الإنجليزي أن التغريدة تمثل خرقا للقوانين، حيث تحمل في طياتها إشارة إلى عرق أو لون، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية، وذلك رغم كونها جاءت على سبيل المزاح بين الصديقين.
مرتضى-منصور-وتركي-آل-الشيخ‎ (1)

تعليق ناري من مرتضى بعد تغريدة تركي لدعم الخطيب

علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على تغريدة تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، وقال مرتضى عبر قناة «الحدث»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: «لن يوقع أحد بيني وبين صديقي تركي آل الشيخ، أقدر هذا الرجل الذي دعم نادي الزمالك ولن تحدث فتنة بيننا»، موضحا: «التغريدة التي نشرها آل الشيخ ليست من أجل ما قلته، بل لأنه وجد جماهير عادية تسب محمود الخطيب وعائلته، وكان ذلك بمنزلة تعزية له، ولكنهم يستشهدون به الآن رغم أنه وصف مجلس إدارة الأهلي بالعصابة. لا تنسوا أيضا، أنتم من أخذتم أمواله وقمتم بتطفيشه من مصر».
مشجعى-ريفر-بليت (1)

وفاة مشجع لريفر بليت بسبب «كلاسيكو الدم»

توفي مشجع لريفر بليت، بعدما تعرض لأزمة قلبية قبل مواجهة بوكا جونيورز، في ذهاب نصف نهائي كأس ليبرتادوريس، وأشارت هيئة الرعاية الطبية للطوارئ، إلى أنها دفعت بسيارة إسعاف إلى جسر لابرونا، المؤدي لاستاد المونومينتال، عقب تلقي إشارة بوجود شخص تعرض لأزمة قلبية. ولدى وصول السيارة، تم التحقق من وفاة مشجع لفريق ريفر بليت، يدعى ألدو هوجو مارتين (51 عاما)، كان قد توجه للاستاد مع ابنه لمشاهدة المباراة، علمًا بأن شرطة بوينس آيرس اعتقلت شخصين تسببا في أعمال شغب في محيط الملعب الذي استضاف اللقاء.
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مختار مختار

«مختار مختار VS الأهلي».. انتصار يتيم في 21 لقاءً

يحتضن استاد السلام، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء النادي الأهلي أمام نظيره الإنتاج الحربي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز. وتبلغ القيمة السوقية لفريق الأهلي 31.65 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.3 عام، ويمتلك المارد الأحمر 13 لاعبا دوليا بالمنتخب الأول، و5 لاعبين بمنتخبات الشباب. في المقابل، تبلغ القيمة السوقية لفريق الإنتاج الحربي 4.95 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.2 عام، ويمتلك الإنتاج لاعبا دوليا بالمنتخب الأول، ولاعبا آخر بمنتخبات الشباب.
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الإنتاج الحربي يبحث عن فوز تاريخي أمام الأهلي

يحتضن استاد السلام، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء النادي الأهلي أمام نظيره الإنتاج الحربي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويحتل النادي الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري رينيه فايلر، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، عقب الفوز على سموحة بهدف نظيف في الجولة الأولى. في المقابل، يحتل الإنتاج الحربي بقيادة مديره الفني مختار مختار، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، بعد الفوز على إف سي مصر (3-0) في الجولة الأولى.
الاهلى-والانتاج-الحربي (4)

الأهلي والإنتاج يستهدفان قمة الدوري في السلام

يحتضن استاد السلام، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء النادي الأهلي أمام نظيره الإنتاج الحربي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد الصباحي، ويعاونه الثنائي سمير جمال وأحمد نوفال، بينما سيكون محمد سلامة حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
حسام-البدرى

جهاز المنتخب يحضر مواجهة الأهلي والإنتاج في الدوري

?قرر الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة حسام البدري، حضور مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي أمام نظيره الإنتاج الحربي، المقرر لها غدًا الأربعاء، في الجولة الثانية للدوري الممتاز، وعلمت «التحرير»، من مصادر داخل المنتخب، صباح اليوم الثلاثاء، أن جهاز الفني للفراعنة بقيادة سام البدري يبدأ في متابعة اللاعبين والاطمئنان على حالتهم قبل معسكر المنتخب في أكتوبر الجاري، والذي يخوض خلاله مباراته الودية أمام منتخب بتسوانا، يوم 14 من الشهر نفسه، في إطار الاستعداد لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 التي تقام بالكاميرون.
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