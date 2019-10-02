حرارة وشبورة ورياح.. الأرصاد تُعلن طقس الخميس

تحرير:أ.ش.أ ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٩ م

طقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس. وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، والرياح السطحية على المتوسط جنوبية غربية، وعلى البحر الأحمر شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا: الصغرى العظمىالقاهرة 22 34شبين الكوم 22 34طنطا 21 33دمنهور 19 32الإسكندرية 18 33بلطيم 18 32مطروح 19 31السلوم 19 32سيوة 20 33بورسعيد 23 31دمياط 23 30الزقازيق 20 34الاسماعيلية 19 34السويس 21 33العريش 20 30 رفح 20 30رأس سدر 22 34 نخل 15 32 نويبع 26 33 طابا 23 30 كاترين

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:

الصغرى العظمى

القاهرة 22 34

شبين الكوم 22 34

طنطا 21 33

دمنهور 19 32

الإسكندرية 18 33

بلطيم 18 32

مطروح 19 31

السلوم 19 32

سيوة 20 33

بورسعيد 23 31

دمياط 23 30

الزقازيق 20 34

الاسماعيلية 19 34

السويس 21 33

العريش 20 30

رفح 20 30

رأس سدر 22 34

نخل 15 32

نويبع 26 33

طابا 23 30

كاترين 15 28

الطور 22 33

شرم الشيخ 26 34

الغردقة 23 35

مرسى علم 25 32

الفيوم 22 34

بنى سويف 21 34

المنيا 18 35

أسيوط 19 35

سوهاج 20 35

قنا 21 36

الأقصر 21 38

أسوان 22 40

أبوسمبل 23 39

الوادى الجديد 18 37

شلاتين 26 35

ابو رماد 25 35

حلايب 27 32

رأس حدربة 27 31



