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حرارة وشبورة ورياح.. الأرصاد تُعلن طقس الخميس

تحرير:أ.ش.أ ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٩ م
طقس
طقس
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس. وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، والرياح السطحية على المتوسط جنوبية غربية، وعلى البحر الأحمر شمالية غربية.
بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا: الصغرى العظمىالقاهرة 22 34شبين الكوم 22 34طنطا 21 33دمنهور 19 32الإسكندرية 18 33بلطيم 18 32مطروح 19 31السلوم 19 32سيوة 20 33بورسعيد 23 31دمياط 23 30الزقازيق 20 34الاسماعيلية 19 34السويس 21 33العريش 20 30 رفح 20 30رأس سدر 22 34 نخل 15 32 نويبع 26 33 طابا 23 30 كاترين
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بلايستيشن

بنظام عالمي.. إقامة أول دوري عام للبلايستيشن في مصر

أعلن الاتحاد المصري "للألعاب الإلكترونية" عن إخطار الأندية بمواعيد بطولة الدوري المصري الأول لكرة القدم "الإلكترونية" الذي سيقام يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من أكتوبر الجاري فى لعبة" PES2020" والتى ستقام بنظام دوري المجموعات للفرق التى تمثل الأندية بواقع 3 لاعبين لكل ناد. كما ستقام مع تلك البطولة، أول بطولة للجامعات في الكرة الإلكترونية، ليتم التصفية النهائية بين لاعبي الفرق الذين يفوزون بالمراكز الثلاثة الأولى، مع أبطال البطولة المفتوحة فى لعبة "PES 2020 " التي قرر الاتحاد الدولي أن تكون اللعبة الرسمية هذا العام.
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رئيس البرلمان: الهجمة الشرسة ضد مصر لن تتوقف

أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن الهجمة الشرسة ضد مصر لن تتوقف، قائلا: "مش هنبطل كلام ولن يخيفنا ذلك على الإطلاق نحن نسير في الطريق الصحيح. وأشار في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، إلى أن تلك الهجمة هدفها تعطيل مسيرة البناء، قائلا: "لكن الأرقام الصادرة من كل بيوت المالي تؤكد غير ذلك، وهو ما أثار الغيرة والحسد لدى بعض الجهات الخارجية، مؤكدا أن الجيش المصري أحد أوقى جيوش العالم".
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عبد العال عن «هتلر»: مُجرم والإشادة به غير منطقية

رد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على ما زعمه البعض من إشادة عبد العال بهتلر قائد ألمانيا النازية، مؤكدًا على أنه شخصية ارتكبت العديد من الجرائم والخطايا بحق العالم ولا يمكن أن يشيد به إطلاقا، وإشادته بالبنية التحتية التي تمتاز بها ألمانيا وحققها الشعب الألماني، وتعد نموذج فريد في البنيات التحتية على مستوى العالم. جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، الأربعاء، مؤكدًا على أنه بجلسة الثلاثاء، تحدث عن البنية التحتية ضرورة مهمة فى بناء الدول، ودولة ألمانيا تعد نموذج في ذلك، إلا أن بعض المغرضين خرجوا في تأويل حديثه بأنه يشيد بهذه الشخصية في إشارة لـ"هتلر".
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رئيس مجلس النواب: البنية الأساسية جسر التقدم في مصر

قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إن البنية الأساسية هي جسر التقدم في مصر، لما تمثله من أهمية في جذب الاستثمار وتسهيل انتقال الأموال والأفراد. وأوضح عبد العال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، أن مصر لديها حاليا طرق عالية الجودة وفقا للمعايير العالمية، ومحطات طاقة حققت وفرا في الطاقة، إلى جانب تشييد أنفاق تحت قناة السويس ربطت سيناء بالوطن الأم، وموانئ مهمة تساهم في دفع عجلة الاقتصاد، وأضاف "نبني حاليا بنية أساسية قوية لأنها جسر تقدم أى دولة".
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الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار على أقصى السواحل الغربية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس. وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية.
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الأرصاد: طقس اليوم معتدل ومائل للحرارة على القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء،كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
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شبورة وحرارة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن طقس الأحد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
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الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارًا ولطيف ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
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