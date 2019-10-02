التأمين الصحي بالإسماعيلية يستقبل مواطني 5 محافظات

تحرير:محمد مصباح ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣١ م

التأمين الصحي الشامل

قال الدكتور أحمد السبكي، مدير مشروع التأمين الصحي الشامل ومساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة، إن مواطني محافظات المرحلة الأولى وهي «السويس، والأقصر، وجنوب سيناء، وأسوان، والإسماعيلية» بدأو في التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، لليوم الثاني، مؤكدًا أن عملية التسجيل تتم من خلال التوجه للوحدة أو المركز الأقرب للمواطن ببطاقة الرقم القومي أو صورة، بالإضافة للرقم القومي للزوجة والأولاد أو شهادات الميلاد في حالة أن عمر الأولاد دون 18 عامًا، ليقوم بتسجيل البيانات وفتح الملف العائلي، ليتم بعدها تحديد موعد للفحص الطبي الشامل.

وأكد السبكي أن الفحص الشامل يتضمن إجراء كشف عام من طبيب الأسرة، وتحليل معملي، وفحص أسنان مجانا لتسجيل الحالة الصحية للمواطن وأسرته. وصرح الدكتور سعيد السقعان مدير مديرية الشئون الصحية بالاسماعيلية، أن هناك 22 وحدة للتسجيل، تبدأ العمل من الساعة 8 صباحا وحتى 8 مساء، وهي مركز طبي السبع بنات، والشهداء،