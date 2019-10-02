مرتضى منصور: أنا مبخفش ومن يتجاوز في حقي سأقطع لسانه

٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٢ م

مرتضى منصور

تحدث مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن البلاغات المقدمة ضده إلى 10 جهات رسميا بالدولة من مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، وقال مرتضى عبر قناة الحدث، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: «مع احترامي التام لكل الجهات المذكورة، ولكن هذه البلاغات لن تهز شعرة من رأسي، ولا تشغلني، ولا أخاف حتى إذا قُدم ضدي 100 شكوى»، مضيفًا: «هل تريدون مني أن أصمت بعدما سبّ الأهلي نادي الزمالك وقال إنه غير وطني، من يتجاوز في حقي أو حق النادي سأقطع لسانه».

وتابع مرتضى منصور: «شكاوى الأهلي لن تخيفني، ولا أعرف ما علاقة النادي الأهلي بتأجيل أو نقل مباراة الزمالك والفريق السنغالي في دوري أبطال إفريقيا، هل تريدون مني أن أقول إن الأمن غير مستقر عن بلدي؟». وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قد أعلن مخاطبته لعدد من الجهات والهيئات

وتابع مرتضى منصور: «شكاوى الأهلي لن تخيفني، ولا أعرف ما علاقة النادي الأهلي بتأجيل أو نقل مباراة الزمالك والفريق السنغالي في دوري أبطال إفريقيا، هل تريدون مني أن أقول إن الأمن غير مستقر عن بلدي؟».



وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قد أعلن مخاطبته لعدد من الجهات والهيئات الحكومية، بينها رئاسة الجمهورية لحسم موقفها من تجاوزات مرتضى منصور رئيس الزمالك.



ونشر النادي الأهلي عبر موقع الرسمي، صورًا لمخاطباته مع رئاسة الجمهورية، النائب العام، مجلس الوزراء، مجلس النواب، وزارة الداخلية، وزارة الشباب والرياضة، اللجنة الأوليمبية المصرية، اتحاد الكرة المصري، الهيئة الوطنية للإعلام ولجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، ضد رئيس الزمالك.