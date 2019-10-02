حقيقة سقوط السلم الرئيسي بإدارة جامعة بنها

تحرير:أ.ش.أ ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٣ م

جامعة بنها

نفى رئيس جامعة بنها الدكتور جمال السعيد ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي بسقوط السلم الرئيسي بإدارة الجامعة وحدوث ارتباك في سير العمل بسبب أعمال الترميمات. وقال السعيد في بيان اليوم الأربعاء، إن أعمال الصيانة التي تجري داخل السلم الرئيسي بدأت فور ظهور بعض التنميلات بين فواصل الدرج في بعض الأماكن، مطالبا الجميع بتحرى الدقة فيما ينشر من أخبار من شأنها إثارة البلبلة بين المترددين على الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة أن الوضع آمن تماما والعمل يسير بشكل منتظم، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ أعمال الترميمات اللازمة حفاظا على سلامة العاملين والمترددين على إدارة الجامعة.وأضاف السعيد أن الجامعة تقدم جميع خدماتها للمترددين عليها بصورة طبيعية من خلال نقل بعض الإدارات بقاعات بالدور الأرضي والأول بمبني الإدارة