سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

حقيقة سقوط السلم الرئيسي بإدارة جامعة بنها

تحرير:أ.ش.أ ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٣ م
جامعة بنها
جامعة بنها
نفى رئيس جامعة بنها الدكتور جمال السعيد ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي بسقوط السلم الرئيسي بإدارة الجامعة وحدوث ارتباك في سير العمل بسبب أعمال الترميمات. وقال السعيد في بيان اليوم الأربعاء، إن أعمال الصيانة التي تجري داخل السلم الرئيسي بدأت فور ظهور بعض التنميلات بين فواصل الدرج في بعض الأماكن، مطالبا الجميع بتحرى الدقة فيما ينشر من أخبار من شأنها إثارة البلبلة بين المترددين على الجامعة.
وأكد رئيس الجامعة أن الوضع آمن تماما والعمل يسير بشكل منتظم، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ أعمال الترميمات اللازمة حفاظا على سلامة العاملين والمترددين على إدارة الجامعة.وأضاف السعيد أن الجامعة تقدم جميع خدماتها للمترددين عليها بصورة طبيعية من خلال نقل بعض الإدارات بقاعات بالدور الأرضي والأول بمبني الإدارة
اقرأ المزيد
بلايستيشن

بنظام عالمي.. إقامة أول دوري عام للبلايستيشن في مصر

أعلن الاتحاد المصري "للألعاب الإلكترونية" عن إخطار الأندية بمواعيد بطولة الدوري المصري الأول لكرة القدم "الإلكترونية" الذي سيقام يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من أكتوبر الجاري فى لعبة" PES2020" والتى ستقام بنظام دوري المجموعات للفرق التى تمثل الأندية بواقع 3 لاعبين لكل ناد. كما ستقام مع تلك البطولة، أول بطولة للجامعات في الكرة الإلكترونية، ليتم التصفية النهائية بين لاعبي الفرق الذين يفوزون بالمراكز الثلاثة الأولى، مع أبطال البطولة المفتوحة فى لعبة "PES 2020 " التي قرر الاتحاد الدولي أن تكون اللعبة الرسمية هذا العام.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (1)

رئيس البرلمان: الهجمة الشرسة ضد مصر لن تتوقف

أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن الهجمة الشرسة ضد مصر لن تتوقف، قائلا: "مش هنبطل كلام ولن يخيفنا ذلك على الإطلاق نحن نسير في الطريق الصحيح. وأشار في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، إلى أن تلك الهجمة هدفها تعطيل مسيرة البناء، قائلا: "لكن الأرقام الصادرة من كل بيوت المالي تؤكد غير ذلك، وهو ما أثار الغيرة والحسد لدى بعض الجهات الخارجية، مؤكدا أن الجيش المصري أحد أوقى جيوش العالم".
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (2)

عبد العال عن «هتلر»: مُجرم والإشادة به غير منطقية

رد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على ما زعمه البعض من إشادة عبد العال بهتلر قائد ألمانيا النازية، مؤكدًا على أنه شخصية ارتكبت العديد من الجرائم والخطايا بحق العالم ولا يمكن أن يشيد به إطلاقا، وإشادته بالبنية التحتية التي تمتاز بها ألمانيا وحققها الشعب الألماني، وتعد نموذج فريد في البنيات التحتية على مستوى العالم. جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، الأربعاء، مؤكدًا على أنه بجلسة الثلاثاء، تحدث عن البنية التحتية ضرورة مهمة فى بناء الدول، ودولة ألمانيا تعد نموذج في ذلك، إلا أن بعض المغرضين خرجوا في تأويل حديثه بأنه يشيد بهذه الشخصية في إشارة لـ"هتلر".
علي-عبدالعال (3)

رئيس مجلس النواب: البنية الأساسية جسر التقدم في مصر

قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إن البنية الأساسية هي جسر التقدم في مصر، لما تمثله من أهمية في جذب الاستثمار وتسهيل انتقال الأموال والأفراد. وأوضح عبد العال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، أن مصر لديها حاليا طرق عالية الجودة وفقا للمعايير العالمية، ومحطات طاقة حققت وفرا في الطاقة، إلى جانب تشييد أنفاق تحت قناة السويس ربطت سيناء بالوطن الأم، وموانئ مهمة تساهم في دفع عجلة الاقتصاد، وأضاف "نبني حاليا بنية أساسية قوية لأنها جسر تقدم أى دولة".
اقرأ المزيد من الأخبار
جامعة-بنها

انهيار السلم الرئيسي بإدارة جامعة بنها

تعرض السلم الرئيسي بمبنى إدارة جامعة بنها، اليوم الإثنين، للانهيار، وتعرض الجزء الموجود بالدور الأول بجوار مكتب رئيس الجامعة والدور الثاني للضرر الأكبر، ما دفع الإدارة إلى منع صعود ونزول الموظفين ونقلهم الى مكان آخر لحين الانتهاء من الإصلاحات والقيام بعمل كمر حديد "شدات"، لإنقاذ السلم من السقوط بشكل كامل. من جانبه أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، أنه يجري حاليا أعمال صيانة داخل السلم، وذلك فور ظهور بعض التنميلات والشروخ بين فواصل الدرج في بعض الأماكن.
جامعة-بنها

وقف موظفة «الإشارات البذيئة» بمستشفى بنها الجامعي

قرر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، وقف موظفة مستشفى بنها الجامعي، "وفاء ص." صاحبة فيديو "الإشارات البذيئة" عن العمل 3 أشهر مع صرف نصف مرتبها، ووقف ترقيتها وإحالتها لجهات التحقيق لاستكمال التحقيقات في الواقعة، بعد أن أثبتت التحقيقات ما نسب إليها على مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو، ترتكب فيها الموظفة وقائع وتصرفات غير لائقة، وأوضح القرار، أنه تبين من تفريغ محتوى الفيديو، وما أفاد به شهود الواقعة الذي أكدوا ارتكابها الواقعة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]