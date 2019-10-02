جريمة

إصابة 7 أشخاص في تصادم بطريق «بلبيس - القاهرة»

تحرير:التحرير ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م
تصادم سيارتين - أرشيفية
تصادم سيارتين - أرشيفية
شهد طريق" بلبيس - القاهرة" الصحراوي، اليوم الأربعاء، حادث تصادم سيارتين بدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد. تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، ربع نقل و"ميكروباص" بطريق "بلبيس – القاهرة" الصحراوي، بدائرة مركز شرطة بلبيس. أسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص بكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد، وجرى نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة.
وتصنف مصر ضمن أكثر الدول التي يقع بها حوادث الطرق، لأسباب عديدة أهمها: غياب الرقابة المرورية، وسوء أحوال شبكة الطرق، التي تحصد كل ساعة أرواح المواطنين، وتتسبب السرعة الزائدة على الطرق فى ثلث الوفيات بجميع أنحاء العالم، حيث يلقى نحو 1.25 مليون شخص حتفهم بسبب حوادث الطرق كل عام، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.وتزيد
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مكمل-غذائي‎

إحباط تهريب 20 مليون قرص مكملات غذائية بالإسكندرية

تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، من إحباط محاولة تهريب 20 مليون قرص مكملات غذائية وفيتامينات داخل حاوية عبر ميناء الإسكندرية البحرى، وبفحص محتويات الحاوية قدرت الرسوم الجمركية المستحقة عليها بــ16 مليون جنيه، حيث بدأت الواقعة بتلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة ميناء الإسكندرية بورود معلومات تفيد بقيام إحدى الشركات بمحاولة تهريب مكملات غذائية مخالفة ومحظور دخولها البلاد.
فسيخ

بسبب الفسيخ.. وفاة أول حالة بالتسمم في الإسكندرية

توفيت أول حالة مصابة بالتسمم نتيجة تناول الفسيخ الفاسد عقب وصولها إلى مركز السموم التابع إلى كلية الطب بجامعة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حيث أعلن المركز وفاة أول حالة لسيدة تدعى "سماسم.ع" 50 عاما من محافظة كفر الشيخ وأرجع المركز سبب الوفاة لتناولها فسيخ فاسد وإصابتها بشلل رئوي وضيق فى التنفس رغم دخولها غرفة العناية المركزة، فيما ارتفعت أعداد الحالات المصابة بسبب التسمم لنحو 32 حالة خلال 4 أيام فقط، جميعهم مصابين بالتسمم الغذائي نتيجة تناول فسيخ فاسد.
حبس-قاتل-اخيه-بعد-اكتشاف-علاقة-غرامية-مع-زوجته-بالدقهلية (5)

ضبط مُنفذ «مذبحة أبو النمرس» بالجيزة: «طلعوني حرامي»

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، وخاصة رجال مباحث أبو النمرس بالتعاون مع قوات الأمن، مساء اليوم الثلاثاء، من القبض على "صابر.م.ج"، بعد قتله زوجة عمه وابنتها وإلقاء طفلها من أعلى المنزل وهي الواقعة المتداولة إعلاميا بـ"مذبحة أبو النمرس". وفي أقل من 24 ساعة كشفت التحريات عن أن المجني عليها "شيرين" 27 سنة، اتهمت الجاني "صابر.م.ج" 17 سنة، في وقت سابق بالسرقة، فاستشاط الأخير غضبا لاسيما انتشار الخبر بين أفراد العائلة.
حبس-متهمه

رفض استئناف «فتاة العياط» وتأييد حبسها 45 يومًا

رفضت محكمة جنايات القاهرة، الاستئناف المقدم من دفاع أميرة أحمد عبد الله، والمعروفة إعلاميا بـ«فتاة العياط» على قرار حبسها على خلفية اتهامها بقتل سائق ميكروباص، مؤيدة حبسها مدة 45 يومًا بتهمة القتل، إذ قالت دينا المقدم دفاع أميرة لـ«لتحرير»، إن النيابة لم ترسل تقرير الطب الشرعي ضمن ملف القضية للمحكمة لتتطلع عليه، مشيرة إلى أنه مع تجديد حبس أميرة المتكرر ستظل حتى ميعاد الجلسة في 5 نوفمبر القادم، ونثبت براءتها من خلال المرافعة أمام المحكمة إلا إذا وردت جميع التقارير الطبية خلال الفترة القادمة من المعمل الجنائي والطب الشرعي حينها سنتقدم بالتماس.
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توك-توك

ضبط 3 عاطلين ذبحوا طفلًا لسرقة «توك توك» في الشرقية

تجرد 3 عاطلين من المشاعر الإنسانية، إذ استدرجوا طفلا أتم عامه الرابع عشر، بقصد سرقة دراجته النارية "توك توك" ومع مقاومته لهم، قرروا التخلص منه فشرعوا في قتله ذبحا، وفروا هاربين، إلا أن العناية الإلهية أنقذت الطفل، وهو يخضع للعلاج، وتمكن الرائد إسلام عواد رئيس مباحث مركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية، من ضبط المتهمين الثلاثة على خلفية اتهامهم باستدراج طفل وشروعهم في قتله بمطواة وكتر؛ لسرقة "توك توك" كان يقوده بناحية "حي السوق" التابع لدائرة المركز، واستعادة الدراجة.
اصابة 11 شخص-في-حادث-تصادم 4-سيارات-في-البحيرة .(6)

مصرع شخص وإصابة 13 في انقلاب ميكروباص بالعاشر من رمضان

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب ثلاثة عشر آخرين، بينهم أربعة أطفال، بكدمات وجروح وسحجات بأنحاء متفرقة بأنحاء الجسد، صباح اليوم الجمعة؛ إثر انقلاب سيارة «ميكروباص» يستقلونها بطريق «بلبيس – العاشر من رمضان»، بالقُرب من مدخل مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، فيما جرى نقل الجثة والمصابين بواسطة عربات الإسعاف إلى مستشفى «بلبيس» المركزي، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار أحمد حمدي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
القبض-على-متهم

سقوط مستريح «سفريات الغلابة» بالشرقية

ألقى رجال مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الشرقية، برئاسة العقيد محمد فخر، رئيس مباحث الأموال العامة، بالتنسيق مع مباحث قسم شرطة أول الزقازيق، بقيادة المقدم حسين أبو فول، اليوم الخميس، القبض على صاحب شركة «سفريات خارجية»؛ على خلفية اتهامه بالنصب على عدد من الموطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية مقابل تسفيرهم للعمل بالدول العربية، فضلًا عن إدارته الشركة بدون تراخيص من الجهات المختصة، وجرى التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار أحمد سلام، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
عناصر-ارهابية (3)

مقتل تاجري مخدرات في تبادل إطلاق نيران مع الشرطة

من بلبيس بالشرقية إلى المنطقة الجبلية بالصف فى محافظة الجيزة، رصدت الأجهزة الأمنية رحلات متكررة لعاطلين، يُشتبه فى اتجارهما في المخدرات، وفى سياق جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها كشفًا ومنعًا، وضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون، تم تتبع المشتبه فيهما بالتحريات الأمنية، التى أكدت تورطهما فى تجارة المواد المخدرة، ومن ثم داهمت القوات مكان اختباء المشتبه فيهما لضبطهما، لكنهما تصديا لقوات الأمن وتبادلا إطلاق النيران مع أفراد القوة، ما أسفر عن مصرعهما وضبط أسلحة وطلقات نارية بحوزتهما.
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