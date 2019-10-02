إصابة 7 أشخاص في تصادم بطريق «بلبيس - القاهرة»

تحرير:التحرير ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م

تصادم سيارتين - أرشيفية

شهد طريق" بلبيس - القاهرة" الصحراوي، اليوم الأربعاء، حادث تصادم سيارتين بدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد. تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، ربع نقل و"ميكروباص" بطريق "بلبيس – القاهرة" الصحراوي، بدائرة مركز شرطة بلبيس. أسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص بكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد، وجرى نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتصنف مصر ضمن أكثر الدول التي يقع بها حوادث الطرق، لأسباب عديدة أهمها: غياب الرقابة المرورية، وسوء أحوال شبكة الطرق، التي تحصد كل ساعة أرواح المواطنين، وتتسبب السرعة الزائدة على الطرق فى ثلث الوفيات بجميع أنحاء العالم، حيث يلقى نحو 1.25 مليون شخص حتفهم بسبب حوادث الطرق كل عام، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.وتزيد