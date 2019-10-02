رياضة

وفاة مشجع لريفر بليت بسبب «كلاسيكو الدم»

٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م
جماهير ريفر بليت
جماهير ريفر بليت
توفي مشجع لريفر بليت، بعدما تعرض لأزمة قلبية قبل مواجهة بوكا جونيورز، في ذهاب نصف نهائي كأس ليبرتادوريس، وأشارت هيئة الرعاية الطبية للطوارئ، إلى أنها دفعت بسيارة إسعاف إلى جسر لابرونا، المؤدي لاستاد المونومينتال، عقب تلقي إشارة بوجود شخص تعرض لأزمة قلبية. ولدى وصول السيارة، تم التحقق من وفاة مشجع لفريق ريفر بليت، يدعى ألدو هوجو مارتين (51 عاما)، كان قد توجه للاستاد مع ابنه لمشاهدة المباراة، علمًا بأن شرطة بوينس آيرس اعتقلت شخصين تسببا في أعمال شغب في محيط الملعب الذي استضاف اللقاء.
وحقق ريفر بليت انتصارا ثمينا على غريمه وضيفه بوكا جونيورز بهدفين دون رد، على ملعب "مونيمونتال"، في ذهاب نصف نهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس، وسجل هدفي ريفر بليت في المباراة رفائيل بوري (من ركلة جزاء)، وإيجناسيو فيرنانديز في الدقيقتين 8 و70 على الترتيب. وبهذا الانتصار اقترب حامل اللقب من بلوغ المباراة
اقرأ المزيد
بيرناردو-سيلفا (2)

رسميا.. الاتحاد الإنجليزي يوجه اتهامًا لنجم السيتي

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتهاما إلى بيرناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي، بسوء السلوك، اليوم الأربعاء، بسبب تغريدته الخاصة بصديقه وزميله في الفريق، بينجامين ميندي. وشبه سيلفا زميله صاحب البشرة السمراء في تغريدة بإحدى الشخصيات الكرتونية، التي تستخدم شعارا لنوع محبوب من الحلوى المغلفة بالشوكولاتة، في إسبانيا والبرتغال. وعدّ الاتحاد الإنجليزي أن التغريدة تمثل خرقا للقوانين، حيث تحمل في طياتها إشارة إلى عرق أو لون، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية، وذلك رغم كونها جاءت على سبيل المزاح بين الصديقين.
مرتضى-منصور-وتركي-آل-الشيخ‎ (1)

تعليق ناري من مرتضى بعد تغريدة تركي لدعم الخطيب

علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على تغريدة تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، وقال مرتضى عبر قناة «الحدث»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: «لن يوقع أحد بيني وبين صديقي تركي آل الشيخ، أقدر هذا الرجل الذي دعم نادي الزمالك ولن تحدث فتنة بيننا»، موضحا: «التغريدة التي نشرها آل الشيخ ليست من أجل ما قلته، بل لأنه وجد جماهير عادية تسب محمود الخطيب وعائلته، وكان ذلك بمنزلة تعزية له، ولكنهم يستشهدون به الآن رغم أنه وصف مجلس إدارة الأهلي بالعصابة. لا تنسوا أيضا، أنتم من أخذتم أمواله وقمتم بتطفيشه من مصر».
مرتضى منصور (1) (1)

مرتضى منصور: أنا مبخفش ومن يتجاوز في حقي سأقطع لسانه

تحدث مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن البلاغات المقدمة ضده إلى 10 جهات رسميا بالدولة من مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، وقال مرتضى عبر قناة الحدث، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: «مع احترامي التام لكل الجهات المذكورة، ولكن هذه البلاغات لن تهز شعرة من رأسي، ولا تشغلني، ولا أخاف حتى إذا قُدم ضدي 100 شكوى»، مضيفًا: «هل تريدون مني أن أصمت بعدما سبّ الأهلي نادي الزمالك وقال إنه غير وطني، من يتجاوز في حقي أو حق النادي سأقطع لسانه».
اقرأ المزيد من الأخبار
كأس-العالم-للأندية

قرعة مونديال الأندية.. الترجي يواجه بطل آسيا

أسفرت قرعة كأس العالم للأندية، التي أجريت اليوم الإثنين، في مدينة زيوريخ، عن مواجهة قوية بين الترجي التونسي (بطل إفريقيا) وبطل آسيا الذي لم يتحدد بعد حتى الآن، ويتأهل الفائز من تلك المباراة لمواجهة بطل أمريكا الجنوبية الذي لم يتحدد أيضا والذي سيكون واحدا من بوكا جونيورز وريفر بليت من الأرجنتين أو فلامينجو وجريميو من البرازيل. ويلعب السد القطري بطل مسابقة الدولة المنظمة أمام فريق يانجين سبورت، ويتأهل الفائز من تلك المباراة لمواجهة فريق مونتيري المكسيكي في ربع النهائي، ويصعد الفائز من مباراة ربع النهائي إلى مواجهة ليفربول في نصف النهائي.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]