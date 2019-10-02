115 مليون دولار انخفاضا في احتياطي الذهب خلال سبتمبر

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م

الذهب

انخفض رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 3.209 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي، في مقابل نحو 3.324 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس السابق عليه، بانخفاض سجل نحو 115 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، ويتم معادلة هذه النسبة بقيمة من الاحتياطي النقدي، شاملا ودائع وعمليات مبادلة الذهب. وأعلن المركزي ارتفاع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي ليصل إلى مستوى 45.118 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي، مقابل 44.969 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس، بزيادة بلغت نحو 149 مليون دولار.

وسجلت العملات الأجنبية ضمن مكونات الاحتياطي النقدي الأجنبي نحو 41.545 مليار دولار بنهاية سبتمبر مقابل 41.278 مليار دولار بنهاية أغسطس بزيادة 267 مليون دولار. وتشمل الاحتياطات بالعملات الأجنبية الأوراق المالية، بالإضافة إلى الودائع، التى تنقسم إلى ودائع لدى البنوك المركزية الأخرى وبنك التسويات الدولية