تعليق ناري من مرتضى بعد تغريدة تركي لدعم الخطيب

٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٩ م

مرتضى منصور وتركي آل الشيخ

علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على تغريدة تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، وقال مرتضى عبر قناة «الحدث»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: «لن يوقع أحد بيني وبين صديقي تركي آل الشيخ، أقدر هذا الرجل الذي دعم نادي الزمالك ولن تحدث فتنة بيننا»، موضحا: «التغريدة التي نشرها آل الشيخ ليست من أجل ما قلته، بل لأنه وجد جماهير عادية تسب محمود الخطيب وعائلته، وكان ذلك بمنزلة تعزية له، ولكنهم يستشهدون به الآن رغم أنه وصف مجلس إدارة الأهلي بالعصابة. لا تنسوا أيضا، أنتم من أخذتم أمواله وقمتم بتطفيشه من مصر».

وكان تركي آل الشيخ المالك السابق لنادي بيراميدز، قد كتب عبر صفحته على «فيسبوك» أمس: «الكابتن الخطيب له وعليه، ونتفق ونختلف، لكني لا أقبل أبدا التطاول بألفاظ خارجة عليه أو التعرض لأسرته بما لا يليق. أدعمه وأسانده في تلك الحالة، ونتفق أو نختلف حول الكرة ده شأن طبيعي، لكن التعرض لأهله