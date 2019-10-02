رياضة

تعليق ناري من مرتضى بعد تغريدة تركي لدعم الخطيب

٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٩ م
مرتضى منصور وتركي آل الشيخ
مرتضى منصور وتركي آل الشيخ
علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على تغريدة تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، وقال مرتضى عبر قناة «الحدث»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: «لن يوقع أحد بيني وبين صديقي تركي آل الشيخ، أقدر هذا الرجل الذي دعم نادي الزمالك ولن تحدث فتنة بيننا»، موضحا: «التغريدة التي نشرها آل الشيخ ليست من أجل ما قلته، بل لأنه وجد جماهير عادية تسب محمود الخطيب وعائلته، وكان ذلك بمنزلة تعزية له، ولكنهم يستشهدون به الآن رغم أنه وصف مجلس إدارة الأهلي بالعصابة. لا تنسوا أيضا، أنتم من أخذتم أمواله وقمتم بتطفيشه من مصر».
وكان تركي آل الشيخ المالك السابق لنادي بيراميدز، قد كتب عبر صفحته على «فيسبوك» أمس: «الكابتن الخطيب له وعليه، ونتفق ونختلف، لكني لا أقبل أبدا التطاول بألفاظ خارجة عليه أو التعرض لأسرته بما لا يليق. أدعمه وأسانده في تلك الحالة، ونتفق أو نختلف حول الكرة ده شأن طبيعي، لكن التعرض لأهله
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رسميا.. الاتحاد الإنجليزي يوجه اتهامًا لنجم السيتي

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتهاما إلى بيرناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي، بسوء السلوك، اليوم الأربعاء، بسبب تغريدته الخاصة بصديقه وزميله في الفريق، بينجامين ميندي. وشبه سيلفا زميله صاحب البشرة السمراء في تغريدة بإحدى الشخصيات الكرتونية، التي تستخدم شعارا لنوع محبوب من الحلوى المغلفة بالشوكولاتة، في إسبانيا والبرتغال. وعدّ الاتحاد الإنجليزي أن التغريدة تمثل خرقا للقوانين، حيث تحمل في طياتها إشارة إلى عرق أو لون، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية، وذلك رغم كونها جاءت على سبيل المزاح بين الصديقين.
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وفاة مشجع لريفر بليت بسبب «كلاسيكو الدم»

توفي مشجع لريفر بليت، بعدما تعرض لأزمة قلبية قبل مواجهة بوكا جونيورز، في ذهاب نصف نهائي كأس ليبرتادوريس، وأشارت هيئة الرعاية الطبية للطوارئ، إلى أنها دفعت بسيارة إسعاف إلى جسر لابرونا، المؤدي لاستاد المونومينتال، عقب تلقي إشارة بوجود شخص تعرض لأزمة قلبية. ولدى وصول السيارة، تم التحقق من وفاة مشجع لفريق ريفر بليت، يدعى ألدو هوجو مارتين (51 عاما)، كان قد توجه للاستاد مع ابنه لمشاهدة المباراة، علمًا بأن شرطة بوينس آيرس اعتقلت شخصين تسببا في أعمال شغب في محيط الملعب الذي استضاف اللقاء.
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مرتضى منصور: أنا مبخفش ومن يتجاوز في حقي سأقطع لسانه

تحدث مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن البلاغات المقدمة ضده إلى 10 جهات رسميا بالدولة من مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، وقال مرتضى عبر قناة الحدث، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: «مع احترامي التام لكل الجهات المذكورة، ولكن هذه البلاغات لن تهز شعرة من رأسي، ولا تشغلني، ولا أخاف حتى إذا قُدم ضدي 100 شكوى»، مضيفًا: «هل تريدون مني أن أصمت بعدما سبّ الأهلي نادي الزمالك وقال إنه غير وطني، من يتجاوز في حقي أو حق النادي سأقطع لسانه».
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مرتضى منصور (1) (1)

مرتضى منصور: أنا مبخفش ومن يتجاوز في حقي سأقطع لسانه

تحدث مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن البلاغات المقدمة ضده إلى 10 جهات رسميا بالدولة من مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، وقال مرتضى عبر قناة الحدث، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: «مع احترامي التام لكل الجهات المذكورة، ولكن هذه البلاغات لن تهز شعرة من رأسي، ولا تشغلني، ولا أخاف حتى إذا قُدم ضدي 100 شكوى»، مضيفًا: «هل تريدون مني أن أصمت بعدما سبّ الأهلي نادي الزمالك وقال إنه غير وطني، من يتجاوز في حقي أو حق النادي سأقطع لسانه».
تركى-والخطيب (2)

رسالة مفاجئة من تركي آل الشيخ لمحمود الخطيب

وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ومالك نادي ألميريا الإسباني، رسالة إلى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، بعد الهجوم الذي شنه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على الأول، حيث كتب آل الشيخ، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "الكابتن الخطيب له وعليه.. ونتفق ونختلف.. لكني لا أقبل أبدًا التطاول بألفاظ خارجة عليه أو التعرض لأسرته بما لا يليق، أدعمه وأسانده في تلك الحالة.. نتفق أو نختلف حول الكورة ده شأن طبيعي لكن.. التعرض لأهله عيب وحرام".
مجلس-الأهلي - تويتات-رانيا-علواني‎ (1)

الأهلي يخاطب الرئاسة لحسم تجاوزات رئيس الزمالك

أرسل مجلس إدارة النادي الأهلي 10 مخطابات رسمية إلى جهات الدولة المختلفة ضد تجاوزات مرتضى رئيس الزمالك، ونشر النادي عبر الموقع الرسمي، صورًا لمخاطباته مع رئاسة الجمهورية، النائب العام، مجلس الوزراء، مجلس النواب، وزارة الداخلية، وزارة الشباب والرياضة، اللجنة الأولمبية المصرية، اتحاد الكرة المصري، الهيئة الوطنية للإعلام ولجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، وطلب الأهلي في مخاطباته جهات الدولة بـ"حسم موقفهم من التجاوزات" وتساءل عن "ما هي الطرق البديلة للحفاظ على الحقوق ضد هذه التجاوزات؟".
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مرتضى منصور: الخطيب نفسه يبقى زيي.. ولن يحضر السوبر

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه لا يهتم بموقف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بشأن مصافحته في مباراة السوبر المصري، المقرر لها غدا الجمعة، مشيرا إلى أنه يستبعد حضور الأخير لمشاهدة اللقاء بملعب برج العرب بالإسكندرية. وأضاف مرتضى، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الأربعاء من برنامج «الزمالك اليوم»، الذي يعرض على قناة «الحدث اليوم»، أن الخطيب يسعى لتقليده باستمرار، معلقا: «نفسه يبقى مرتضى منصور» والدليل ما فعله مؤخرا مع مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأحمر.
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