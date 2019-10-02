رئيس مجلس النواب: البنية الأساسية جسر التقدم في مصر

تحرير:أ.ش.أ ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

علي عبد العال

قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إن البنية الأساسية هي جسر التقدم في مصر، لما تمثله من أهمية في جذب الاستثمار وتسهيل انتقال الأموال والأفراد. وأوضح عبد العال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، أن مصر لديها حاليا طرق عالية الجودة وفقا للمعايير العالمية، ومحطات طاقة حققت وفرا في الطاقة، إلى جانب تشييد أنفاق تحت قناة السويس ربطت سيناء بالوطن الأم، وموانئ مهمة تساهم في دفع عجلة الاقتصاد، وأضاف "نبني حاليا بنية أساسية قوية لأنها جسر تقدم أى دولة".

وتابع عبد العال، أنه تحدث في الجلسة الافتتاحية أمس عن البنية الأساسية، واستدل ببعض الدول في هذا الشأن، من بينها ألمانيا، غير أن البعض من أصحاب المصالح فسروا هذا الحديث بعيدا عن سياقه وصوروه على أنه إشادة بشخصية بعينها ارتكبت جرائم ضد الإنسانية.وأضاف: "هذه الشخصية ليست محل الإشادة، وليس هناك أي عاقل