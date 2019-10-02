أسعار الذهب ترتفع 8 جنيهات وعيار 21 يسجل 672 جنيها
تحرير:رنا عبد الصادق
٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٤ م
أسعار الذهب اليوم
شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، ليقفز سعر الجرام بنحو 8 جنيهات، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1483 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى:
عيار 21: 672 جنيهًا.
عيار 24: 768 جنيهًا.
عيار 18: 576 جنيهًا.
سعر جنيه الذهب: 5376 جنيها.
سعر الأوقية: 1483 دولارًا.
وارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، إذ شهد سعر الأوقية اليوم زيادة بنحو 4.65 دولار بنسبة 0.31% مقارنة بنهاية تعاملات أمس،
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى:
عيار 21: 672 جنيهًا.
عيار 24: 768 جنيهًا.
عيار 18: 576 جنيهًا.
سعر جنيه الذهب: 5376 جنيها.
سعر الأوقية: 1483 دولارًا.
وارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، إذ شهد سعر الأوقية اليوم زيادة بنحو 4.65 دولار بنسبة 0.31% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل نحو 1483.79 دولار، بحسب وكالة بلومبيرج.
وانخفض رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 3.209 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي، في مقابل نحو 3.324 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس السابق عليه، بانخفاض سجل نحو 115 مليون دولار.
ويبلغ وزن الذهب المصري المدرج في خزائن البنك المركزي نحو 75.6 طن، وتم جرده في سبتمبر 2011، إذ كانت قيمته تبلغ وقتها 4.4 مليار دولار، بسبب ارتفاع أسعار الذهب وقتها.