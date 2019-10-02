أسعار الذهب ترتفع 8 جنيهات وعيار 21 يسجل 672 جنيها

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٤ م

أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، ليقفز سعر الجرام بنحو 8 جنيهات، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1483 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى: عيار 21: 672 جنيهًا. عيار 24: 768 جنيهًا. عيار 18: 576 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5376 جنيها. سعر الأوقية: 1483 دولارًا. وارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، إذ شهد سعر الأوقية اليوم زيادة بنحو 4.65 دولار بنسبة 0.31% مقارنة بنهاية تعاملات أمس،