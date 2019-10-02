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أسعار الذهب ترتفع 8 جنيهات وعيار 21 يسجل 672 جنيها

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٤ م
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، ليقفز سعر الجرام بنحو 8 جنيهات، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1483 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى: عيار 21: 672 جنيهًا. عيار 24: 768 جنيهًا. عيار 18: 576 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5376 جنيها. سعر الأوقية: 1483 دولارًا. وارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، إذ شهد سعر الأوقية اليوم زيادة بنحو 4.65 دولار بنسبة 0.31% مقارنة بنهاية تعاملات أمس،
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مركز-جودة-خدمات-المحمول ‎ (2)

تعرف على آداء شركات المحمول في التقرير الثاني لتنظيم الاتصالات

أصدر المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقريره الثاني حول جودة خدمات الصوت والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر، والذي أظهر تحسن نتائج قياس جودة الخدمة لشركات المحمول الأربع لشهر أغسطس مقارنةً بشهر يوليو، إذ تم إجراء اختبارات جودة الخدمة خلال شهر أغسطس الماضي لما يقرب من 22000 كيلومتر من المناطق المأهولة بالسكان في جمهورية مصر العربية والمقسمة إلى ما يقرب من 127 منطقة وطريق رئيسي ومحاور وأماكن إستراتيجية.
السكر-للتخلص-من-السموم

التموين: احتياطي السكر يكفي 7 أشهر والقمح 4 شهور

تلقت وزارة التموين تقريرا من الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، عن توافر السلع الأساسية وارتفاع أرصدتها، إذ بلغ الاحتياطي الإستراتيجي من السكر 7.4 شهر، والزيت 3.3 شهر، والقمح 4.7 شهر، والأرز 3.7 شهر، واللحوم الحية 31 شهرا، والدواجن 2.5 شهر. وشددت الوزارة على أهمية توفير السلع للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة، من خلال زيادة وتكثيف المعروض منها في منافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية ومشروع جمعيتي وبقالي التموين، فضلا عن السيارات المتنقلة التابعة للوزارة.
سبائك ذهبية

115 مليون دولار انخفاضا في احتياطي الذهب خلال سبتمبر

انخفض رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 3.209 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي، في مقابل نحو 3.324 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس السابق عليه، بانخفاض سجل نحو 115 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، ويتم معادلة هذه النسبة بقيمة من الاحتياطي النقدي، شاملا ودائع وعمليات مبادلة الذهب. وأعلن المركزي ارتفاع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي ليصل إلى مستوى 45.118 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي، مقابل 44.969 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس، بزيادة بلغت نحو 149 مليون دولار.
وزارة-المالية

قبل إقراره.. ملامح قانون ضريبة الدخل الجديد

انتهت وزارة المالية من إعداد المسودة المبدئية لمشروع قانون الضريبة على الدخل، وذلك بالتعاون مع مجتمع الأعمال، ومن المقرر أن يتم طرح هذه المسودة للحوار المجتمعي من أجل التوافق على الصيغة النهائية للقانون قبل إحالته إلى مجلس الوزراء للتصديق عليه. وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه لا نية لدى الحكومة لفرض أي ضرائب جديدة، بل تعمل على استقرار المنظومة الضريبية على المدى المتوسط، مشيرا إلى أن ما تنفذه الدولة حاليا من إصلاحات إدارية لزيادة الإيرادات الضريبية يأتي في إطار معالجة بعض الضرائب.
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اسعار-الذهب-دهب (5)

أسعار الذهب تواصل الهبوط وعيار 21 يسجل 666 جنيها

واصلت أسعار الذهب تراجعها لليوم الثاني على التوالي في السوق المحلي خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1462 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
اسعار-الذهب-دهب (5)

ارتفاع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 695 جنيها

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1530 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
الذهب (2)

أسعار الذهب تواصل الصعود.. وعيار 21 يسجل 691 جنيها

واصلت أسعار الذهب صعودها بشكل طفيف في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، نتيجة ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1526 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
الذهب (2)

قفزة جديدة في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 687 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، في السوق المحلية، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1506 دولارات، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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