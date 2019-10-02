عبد العال عن «هتلر»: مُجرم والإشادة به غير منطقية

تحرير:أحمد جاد ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م

عبدالعال

رد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على ما زعمه البعض من إشادة عبد العال بهتلر قائد ألمانيا النازية، مؤكدًا على أنه شخصية ارتكبت العديد من الجرائم والخطايا بحق العالم ولا يمكن أن يشيد به إطلاقا، وإشادته بالبنية التحتية التي تمتاز بها ألمانيا وحققها الشعب الألماني، وتعد نموذج فريد في البنيات التحتية على مستوى العالم. جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، الأربعاء، مؤكدًا على أنه بجلسة الثلاثاء، تحدث عن البنية التحتية ضرورة مهمة فى بناء الدول، ودولة ألمانيا تعد نموذج في ذلك، إلا أن بعض المغرضين خرجوا في تأويل حديثه بأنه يشيد بهذه الشخصية في إشارة لـ"هتلر".

وأكد عبد العال، أن هذا أمر غير منطقي ولا يمكن لأي شخص حصل على قدر بسيط ومتدني من التعليم أن يشيد بهذه الشخصية التى ارتكبت الجرائم والخطايا قائلا: "الإشادة بالشعب الألماني وبنيته التحتية ولا يمكن أي دولة أن تتقدم إطلاقا إلا ببنية أساسية من محطات طاقة وأنفاق وكباري وهذا هو جسر التقدم".ولفت إلى أن مصر