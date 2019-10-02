التموين: احتياطي السكر يكفي 7 أشهر والقمح 4 شهور

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م

السكر

تلقت وزارة التموين تقريرا من الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، عن توافر السلع الأساسية وارتفاع أرصدتها، إذ بلغ الاحتياطي الإستراتيجي من السكر 7.4 شهر، والزيت 3.3 شهر، والقمح 4.7 شهر، والأرز 3.7 شهر، واللحوم الحية 31 شهرا، والدواجن 2.5 شهر. وشددت الوزارة على أهمية توفير السلع للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة، من خلال زيادة وتكثيف المعروض منها في منافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية ومشروع جمعيتي وبقالي التموين، فضلا عن السيارات المتنقلة التابعة للوزارة.

وأصدرت الوزارة تعليمات مشددة لمديريات التموين والتجارة الداخلية والأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق، والتعامل بحزم مع الممارسات الخاطئة ومحاسبة كل من يثبت تلاعبه في الأسواق. وأعلنت وزارة التموين أمس، استمرار مكاتب التموين فى تلقى التظلمات من المواطنين الذين تم استبعادهم من صرف السلع