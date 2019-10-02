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التموين: احتياطي السكر يكفي 7 أشهر والقمح 4 شهور

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م
السكر
السكر
تلقت وزارة التموين تقريرا من الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، عن توافر السلع الأساسية وارتفاع أرصدتها، إذ بلغ الاحتياطي الإستراتيجي من السكر 7.4 شهر، والزيت 3.3 شهر، والقمح 4.7 شهر، والأرز 3.7 شهر، واللحوم الحية 31 شهرا، والدواجن 2.5 شهر. وشددت الوزارة على أهمية توفير السلع للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة، من خلال زيادة وتكثيف المعروض منها في منافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية ومشروع جمعيتي وبقالي التموين، فضلا عن السيارات المتنقلة التابعة للوزارة.
وأصدرت الوزارة تعليمات مشددة لمديريات التموين والتجارة الداخلية والأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق، والتعامل بحزم مع الممارسات الخاطئة ومحاسبة كل من يثبت تلاعبه في الأسواق. وأعلنت وزارة التموين أمس، استمرار مكاتب التموين فى تلقى التظلمات من المواطنين الذين تم استبعادهم من صرف السلع
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مركز-جودة-خدمات-المحمول ‎ (2)

تعرف على آداء شركات المحمول في التقرير الثاني لتنظيم الاتصالات

أصدر المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقريره الثاني حول جودة خدمات الصوت والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر، والذي أظهر تحسن نتائج قياس جودة الخدمة لشركات المحمول الأربع لشهر أغسطس مقارنةً بشهر يوليو، إذ تم إجراء اختبارات جودة الخدمة خلال شهر أغسطس الماضي لما يقرب من 22000 كيلومتر من المناطق المأهولة بالسكان في جمهورية مصر العربية والمقسمة إلى ما يقرب من 127 منطقة وطريق رئيسي ومحاور وأماكن إستراتيجية.
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أسعار الذهب ترتفع 8 جنيهات وعيار 21 يسجل 672 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، ليقفز سعر الجرام بنحو 8 جنيهات، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1483 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
سبائك ذهبية

115 مليون دولار انخفاضا في احتياطي الذهب خلال سبتمبر

انخفض رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 3.209 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي، في مقابل نحو 3.324 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس السابق عليه، بانخفاض سجل نحو 115 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، ويتم معادلة هذه النسبة بقيمة من الاحتياطي النقدي، شاملا ودائع وعمليات مبادلة الذهب. وأعلن المركزي ارتفاع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي ليصل إلى مستوى 45.118 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي، مقابل 44.969 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس، بزيادة بلغت نحو 149 مليون دولار.
وزارة-المالية

قبل إقراره.. ملامح قانون ضريبة الدخل الجديد

انتهت وزارة المالية من إعداد المسودة المبدئية لمشروع قانون الضريبة على الدخل، وذلك بالتعاون مع مجتمع الأعمال، ومن المقرر أن يتم طرح هذه المسودة للحوار المجتمعي من أجل التوافق على الصيغة النهائية للقانون قبل إحالته إلى مجلس الوزراء للتصديق عليه. وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه لا نية لدى الحكومة لفرض أي ضرائب جديدة، بل تعمل على استقرار المنظومة الضريبية على المدى المتوسط، مشيرا إلى أن ما تنفذه الدولة حاليا من إصلاحات إدارية لزيادة الإيرادات الضريبية يأتي في إطار معالجة بعض الضرائب.
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التموين: إعادة 1.8 مليون مواطن للبطاقات التموينية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الدخلية استمرار مكاتب التموين فى تلقى التظلمات من المواطنين الذين تم استبعادهم من صرف السلع وفقا لمؤشرات العدالة الاجتماعية وعودة من ثبت أحقيته للدعم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية. وأضافت الوزارة أنه خلال الفترة من بداية فبراير الماضى وحتى أمس الإثنين 30 سبتمبر تم عودة مليون و800 ألف فرد على بطاقات التموين لصرف السلع التموينية، وأنه جار أيضا تلقى التظلمات لأى مواطن يرى أحقيته فى الدعم مِن خلال مكاتب التموين فى مختلف المحافظات.
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بعد وفاة أول حالة بسبب الفسيخ.. تراجع مبيعات الأسماك بالإسكندرية

البوري الطازة.. البوري المصحصح.. قرب وخد بنص الثمن"، جميعها كانت عبارات رددها تجار الأسماك في الأسواق بمحافظة الإسكندرية ولكنها لم تجدى نفعا ولم تمكنهم من بيعها وظلت الأسماك متراكمة أمامهم على الطاولة الخاصة لعرض سلعهم حيث بات الخوف هو الشعور السائد للسكندريين، وفاة أول حالة من المصابين وارتفاع أعداد الحالات المصابة بالتسمم لنحو 32 حالة خلال 4 أيام فقط، جميعهم مصابين بالتسمم الغذائي نتيجة تناول فسيخ فاسد، وإعلان كلية الطب بجامعة الإسكندرية نفاذ الأمصال المضادة للسموم ما جعل الوضع كارثي قبل أن تتدخل وزارة الصحة لمد مركز السموم بمخزون إضافي.
احمد-خليل-نائب-حزب-النور

نائب عن حزب النور يهاجم الحكومة: لا تقوم بدورها

وجه أحمد خليل خير الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، اليوم الثلاثاء، هجوما حادا ضد الحكومة، متهما الوزراء بعدم القيام بدورهم، قائلا: "أين الوزراء والمحافظين والمسئولين يرحمكم الله؟ حل مشاكل مصر في إن الوزراء يقوموا الصبح يشوفوا شغلهم، ومن الضروري أن يقوم كل مسئول بدوره من أجل مصلحة الوطن"، متسائلا: "أين دور وزير الزراعة من مشكلات كل عام في تسعير المحاصيل الزراعية؟ أين وزير التموين؟ لا يوجد نائب إلا ولديه كم كبير من المشكلات بسبب الحذف من البطاقات التموينية".
مجلس-النواب

نائبة: الحكومة ملزمة بالحفاظ على حقوق البسطاء

أكدت غادة عجمي عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، في بيان لها، اليوم الإثنين، أن الفترة الماضية شهدت استبعاد الكثير من مستحقي الدعم، إلا أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصه على متابعة الاحتياجات الأساسية للمواطنين جعله يطمئن المستحقين بأن حقهم سوف يرجع، موضحة أن تدوينة الرئيس الخاصة بتأكيد متابعته الشخصية لحق المواطن البسيط في الدعم، عكست حرص الرئيس على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، مشددة أن الحكومة ملزمه تمام باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق البسطاء.
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