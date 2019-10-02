بعد حبس القاتل.. التفاصيل الكاملة لمذبحة أبو النمرس

20 ألف جنيه اختفت من منزل محفظة القرآن وزوجها التاجر فاتهمت نجل شقيق زوجها بالسرقة وبمرور الوقت عثر الأهالي عليها مقتولة بـ7 طعنات وطفلتها مذبوحة ونجلها بين الحياة والموت

تحرير:سماح عوض الله ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م

محفظة قرآن، تحفظه لأطفال قريتها والسيدات الراغبات فى ذلك بقرية "الريغة" بناحية أبو مسلم بمركز الجيزة بالعياط، زوجها يعمل تاجرا وهو من أسرة ميسورة الحال، لديهم 3 أطفال، أكبرهم طفلة 10 سنوات، وولد عمره 9 سنوات، ومنذ فترة تعرضت الأسرة لحادث سرقة غامض، إذ اختفى مبلغ 20 ألف جنيه كان التاجر يحتفظ به داخل مسكنه، وأثيرت تساؤلات عدة حول من يجرؤ على أن يقتحم بيت عائلة ويسرق أهله بتلك المنطقة الريفية. واتهمت زوجة التاجر شابا من العائلة هو نجل شقيق زوجها، لينهي ذلك الاتهام حياتها وابنتها فيما بعد.

اتهام "صابر.م.ج" 17 سنة، عامل بمزرعة، بسرقة أموال عمه، جعله محط أنظار وتعليقات الاتهام من العائلة بكاملها، إذ قلب الاتهام حاله وجعله منبوذا مذموما، لا يستقبله أحد من أقاربه إلا وهو فى حالة خوف وترقب له ولتصرفاته خشية إقدامه على سرقتهم أيضًا، بينما أصر الشاب على إنكار تهمة السرقة والتنصل من الاتهام،

اتهام "صابر.م.ج" 17 سنة، عامل بمزرعة، بسرقة أموال عمه، جعله محط أنظار وتعليقات الاتهام من العائلة بكاملها، إذ قلب الاتهام حاله وجعله منبوذا مذموما، لا يستقبله أحد من أقاربه إلا وهو فى حالة خوف وترقب له ولتصرفاته خشية إقدامه على سرقتهم أيضًا، بينما أصر الشاب على إنكار تهمة السرقة والتنصل من الاتهام، بل إن وضعه فى تلك الحالة أوغر صدره ضد زوجة عمه، التى جعلته مجرمًا أمام الجميع، فقرر الانتقام منها وقتلها، جراء اتهامها له بسرقة منزلها.



عثر أهالى قرية "الريغة" على نجل التاجر البالغ من العمر 9 سنوات أسفل منزله غارقًا فى دمائه وجسده متكسر بما يبدو معه أنه سقط من سطح المنزل، فهب الأهالي لإعلام الأسرة بالأمر، لكنهم فوجئوا بآثار الدماء تستقبلهم لتنذر بوفاة من فى البيت فى هذا التوقيت، إذ عثر الأهالي على محفظة القرآن "شيرين" 27 سنة، مقتولة بطريقة تبدو انتقامية، بجسدها 7 طعنات بالصدر بجانب إصابات فى الرقبة والذراعين، بما يفصح عن عزيمة وإصرار على قتلها.



كانت الشقة مبعثرة، ولما أيقن الأهالي بوفاة الأم بدأوا فى البحث عن صغارها، حتى وجدوا ابنتها "دينا" مذبوحة من العنق وبها طعنات عند الأذن واليدين، وسرعان ما بدأت سارينات سيارات الإسعاف والشرطة تدوي فى المكان، وتوافد أهل القرية حول منزل الأسرة التى شهدت ارتكاب جريمة قتل جماعية فى حق ربة المنزل وأطفالها الصغار، وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيا على المنزل، ونصبت أفراد أمن لحراسته ومنع دخول أحد إليه لمنع التلاعب فى الشواهد الجنائية، لحين معاينة النيابة وقيام خبراء المعمل الجنائي بعملهم.



وضع رجال المعمل الجنائي تصورا لكيفية وقوع الجريمة، القاتل كان يترصد الضحية داخل المنزل، أجهز عليها طعنًا بسكيني مطبخ بنصلين مختلفين حتى سقطت جثة هامدة، ورجحت المعاينة أن الجاني ذبح الطفلة البالغة من العمر 9 سنوات لأنها رأته وتعرفت عليه، كما شاهده كذلك شقيقها، الطفل الذى هرول هربًا من الشقة إلى سطح المنزل، ولاحقه الجاني حتى قفز الصغير فى الشارع مصابًا بكسور وجروح والتف حوله الأهالي، بينما لاذ الجاني بالفرار.

قتلهم ليه؟

القبض على المتهم

لماذا تم قتل واستهداف أسرة محفظة القرآن الشابة؟، رجحت المعاينة أن القصد هو السرقة، بسبب بعثرة محتويات شقة الضحايا، إذ إنها فاقت البعثرة التى يمكن أن تكون ناتجة عن مقاومة المجني عليهم للجاني، واتجه البحث إلى الخلافات الأسرية، وتبين أن التاجر على وفاق مع زوجته، وأنها يوم الجريمة أوصلته إلى باب المنزل، ووقفت تحدث جارات لها، ولم يشهد أحد لهما خلافًا بارزًا يمكن أن يشير إلى خلافات زوجية محتملة، بينما أشار العديد من الأهالي إلى وجود عداء بين محفظة القرآن ونجل شقيق زوجها، إذ سُرق من منزل الأولى مبلغ 20 ألف جنيه، واتهمت الثاني باعتبار تردده على أسرتها فى تلك الفترة، وأنكر الشاب البالغ من العمر 17 سنة ذلك الاتهام الذى تسبب فى خلافات عائلية علم بها الكثير من أبناء القرية.قارن رجال المباحث بين توقيت ارتكاب الجريمة بعد فترة وجيزة من آخر مشاهدة للمجني عليها الأولى مع جارتها على مقربة من منزلها، وتبين اعتياد الأهالي ترك منازلهم مفتوحة دون القلق حيال ذلك باعتبارهم جميعًا أهلا وجيرانا، وأنه لا غريب يجرؤ على الدخول إلى منزل عائلة أخرى دون إذن، وهنا رجحت خطة البحث تمكُّن الجاني من الدخول إلى الشقة فى ذلك التوقيت، إذ كان المنزل مفتوحًا، وصاحبه خرج متجهًا إلى عمله، وكذلك زوجته التى وقفت تتحدث مع جاراتها فى الشارع محل سكنها، حتى باغتته بالعودة فقتلها وأبناءها، بينما تم الاستدلال على عدم سماع صراخ لهم بأن الجاني معروف للضحايا، وهو ما من المنتظر أن يحسمه نجل محفظة القرآن، الذى يخضع للعلاج بمرحلة الرعاية المركزة، ويُنتظر إفاقته لكشف المزيد من التفاصيل فى الجريمة التى عُرفت إعلاميا بـ«مذبحة أبو النمرس».تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، خلال ساعات من الجريمة، من القبض على "صابر.م.ج"، نجل شقيق التاجر زوج المجني عليها ووالد الطفلة القتيلة والطفل المصاب، وأقر المتهم"صابر.م.ج" 17 سنة، بأنه على عداء مع المجني عليها، نظرًا لسابقة اتهامها له بسرقة 20 ألف جنيه من منزلها، ونشر الاتهام بين أفراد العائلة وأهل البلدة، بما شوه سمعته وجعله منبوذًا من الجميع، وأشعل النيران فى قلبه حقدًا على زوجة عمه.ذكرت التحريات التي أشرف عليها العميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أن المتهم قرر الانتقام من زوجة عمه، فتوجه إلى منزلها بمنطقة "الريغة" بقرية زاوية أبو مسلم في وقت متأخر من مساء الإثنين الماضي، وسدد لها 7 طعنات بالظهر ثم أجهز على ابنتها "دينا" محدثا إصابتها بجرح ذبحي بالرقبة، وألقى طفلها من الأعلى، ولاذ بالفرار.وعثر الأهالي على نجل المجني عليها وهو طفل عمره 9 سنوات، أسفل العقار سكنه مصابا بكسور وكدمات بالجسم، وجرى نقله إلى المستشفى وتحويله إلى طوارئ قصر العيني وأبلغوا الشرطة.واستمع رجال المباحث بقيادة العميد علاء فتحي رئيس مباحث جنوب الجيزة، إلى أقوال الزوج "تاجر" وشقيقه داخل ديوان القسم، وأكد الأول "أنا كنت برا البيت" نافيا وقوع أي خلافات بينه وبين آخرين قد ترقى لارتكاب الجريمة.وشكل اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، لفحص علاقات الزوجين، وسماع أقوال الجيران وتعيين حراسة مشددة على الطفل المصاب، إذ تم إيداعه غرفة العناية المركزة.تحريات المقدم إكرامي البطران توصلت إلى أن المشتبه به الرئيسي يدعى "صابر.م.ج" 17 سنة، عامل بمزرعة، نجل شقيق زوج المجني عليها، وله مشاهدة في توقيت متزامن لارتكاب الجريمة.وألقت قوات الأمن القبض على المتهم الذى أقر بجريمته بدافع الانتقام قائلًا: "طلعتني حرامي"، بينما أمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، لأخذ اعترافات تفصيلية منه والانتقال تحت حراسة مشددة لتمثيل الجريمة.