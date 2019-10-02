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رئيس البرلمان: الهجمة الشرسة ضد مصر لن تتوقف

تحرير:أحمد جاد ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٤ م
النواب
النواب
أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن الهجمة الشرسة ضد مصر لن تتوقف، قائلا: "مش هنبطل كلام ولن يخيفنا ذلك على الإطلاق نحن نسير في الطريق الصحيح. وأشار في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، إلى أن تلك الهجمة هدفها تعطيل مسيرة البناء، قائلا: "لكن الأرقام الصادرة من كل بيوت المالي تؤكد غير ذلك، وهو ما أثار الغيرة والحسد لدى بعض الجهات الخارجية، مؤكدا أن الجيش المصري أحد أوقى جيوش العالم".
وأكد عبد العال، أن الهجوم على الجيش المصري هدفه التشكيك في القوات المسلحة، لأن المتآمرين على مصر لا يردون جيش قوي أو اقتصادي قوي، قائلا: الحاقدين مجموعة في الداخل تتغذى من الخارج.وقال: لن أصف المتآمرين بأنهم حرافيش كما وصفهم البعض، ولكنهم عبارة عن واحد مجنون والآخر مخمور، مشيرا إلى أنهم قاموا بتصوير
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بلايستيشن

بنظام عالمي.. إقامة أول دوري عام للبلايستيشن في مصر

أعلن الاتحاد المصري "للألعاب الإلكترونية" عن إخطار الأندية بمواعيد بطولة الدوري المصري الأول لكرة القدم "الإلكترونية" الذي سيقام يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من أكتوبر الجاري فى لعبة" PES2020" والتى ستقام بنظام دوري المجموعات للفرق التى تمثل الأندية بواقع 3 لاعبين لكل ناد. كما ستقام مع تلك البطولة، أول بطولة للجامعات في الكرة الإلكترونية، ليتم التصفية النهائية بين لاعبي الفرق الذين يفوزون بالمراكز الثلاثة الأولى، مع أبطال البطولة المفتوحة فى لعبة "PES 2020 " التي قرر الاتحاد الدولي أن تكون اللعبة الرسمية هذا العام.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (2)

عبد العال عن «هتلر»: مُجرم والإشادة به غير منطقية

رد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على ما زعمه البعض من إشادة عبد العال بهتلر قائد ألمانيا النازية، مؤكدًا على أنه شخصية ارتكبت العديد من الجرائم والخطايا بحق العالم ولا يمكن أن يشيد به إطلاقا، وإشادته بالبنية التحتية التي تمتاز بها ألمانيا وحققها الشعب الألماني، وتعد نموذج فريد في البنيات التحتية على مستوى العالم. جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، الأربعاء، مؤكدًا على أنه بجلسة الثلاثاء، تحدث عن البنية التحتية ضرورة مهمة فى بناء الدول، ودولة ألمانيا تعد نموذج في ذلك، إلا أن بعض المغرضين خرجوا في تأويل حديثه بأنه يشيد بهذه الشخصية في إشارة لـ"هتلر".
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رئيس مجلس النواب: البنية الأساسية جسر التقدم في مصر

قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إن البنية الأساسية هي جسر التقدم في مصر، لما تمثله من أهمية في جذب الاستثمار وتسهيل انتقال الأموال والأفراد. وأوضح عبد العال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، أن مصر لديها حاليا طرق عالية الجودة وفقا للمعايير العالمية، ومحطات طاقة حققت وفرا في الطاقة، إلى جانب تشييد أنفاق تحت قناة السويس ربطت سيناء بالوطن الأم، وموانئ مهمة تساهم في دفع عجلة الاقتصاد، وأضاف "نبني حاليا بنية أساسية قوية لأنها جسر تقدم أى دولة".
جامعة-بنها

حقيقة سقوط السلم الرئيسي بإدارة جامعة بنها

نفى رئيس جامعة بنها الدكتور جمال السعيد ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي بسقوط السلم الرئيسي بإدارة الجامعة وحدوث ارتباك في سير العمل بسبب أعمال الترميمات. وقال السعيد في بيان اليوم الأربعاء، إن أعمال الصيانة التي تجري داخل السلم الرئيسي بدأت فور ظهور بعض التنميلات بين فواصل الدرج في بعض الأماكن، مطالبا الجميع بتحرى الدقة فيما ينشر من أخبار من شأنها إثارة البلبلة بين المترددين على الجامعة.
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علي-عبدالعال (3)

رئيس مجلس النواب: البنية الأساسية جسر التقدم في مصر

قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إن البنية الأساسية هي جسر التقدم في مصر، لما تمثله من أهمية في جذب الاستثمار وتسهيل انتقال الأموال والأفراد. وأوضح عبد العال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، أن مصر لديها حاليا طرق عالية الجودة وفقا للمعايير العالمية، ومحطات طاقة حققت وفرا في الطاقة، إلى جانب تشييد أنفاق تحت قناة السويس ربطت سيناء بالوطن الأم، وموانئ مهمة تساهم في دفع عجلة الاقتصاد، وأضاف "نبني حاليا بنية أساسية قوية لأنها جسر تقدم أى دولة".
رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-19

كاتب: خطاب أردوغان فضح حقده على مصر والسعودية

وصف الكاتب الصحفي السعودي مشعل أبا الودع الحربي، خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بـ"الأسوأ" حتى الآن، قائلا: "إنه فضح نفسه في خطابه بتدخله في شؤون الدول وحقده على الدول العربية، خاصة مصر والسعودية، إن أردوغان ما زال يتاجر بقضية اللاجئين السوريين ويبتز الدول الغربية بهذه القضية، بالإضافة إلى أنه يستخدم اللاجئين في لعبة إقامة منطقة آمنة في سوريا تحت عنوان حماية اللاجئين لكن الغرض الحقيقي له من إقامة هذه المنطقة يتمثل في احتلال جزء كبير من الأراضي السورية".
الفريق كامل الوزير - وزير النقل

كامل الوزير: مصر تعيش العصر الذهبي للمرأة

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن الشعار الذي أطلقته المنظمة البحرية الدولية هذا العام هو "تمكين المرأة في المجال البحري" دليل واضح على التزام المجتمع العالمي بتطبيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن مصر ركزت جهودها في السنوات الماضية على تفعيل دور المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا تماشيا مع أهداف الأمم المتحدة، جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفال باليوم البحري العالمي بقلعة قايتباي بالإسكندرية، إذ أوضح أن هذا الحدث يتم الاحتفال به سنويا بالعالم كله تحت مظلة المنظمة البحرية الدولية IMO ليكون بمثابة منتدى سنوي يضم جميع عناصر المجتمع البحري.
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نائب: المراكز التكنولوجية سلاح الدولة لدحر الفساد

قال خالد مشهور عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في تصريحات له، اليوم السبت، إن اهتمام الدولة والحكومة بالتوسع في تنفيذ المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين في جميع المراكز والمدن حتى وصلت إلى 318 مركزا على مستوى محافظات الجمهورية، ساهم في تبسيط إجراءات الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين مع التوسع في خدمة الشباك الواحد، وتحقيق الانضباط الوظيفي داخل الأحياء والوحدات المحلية وتحسن مستوى الخدمات وأسلوب تعامل الموظفين وسرعة أداء الخدمة، مضيفا أن الدولة نجحت في دحر الفساد بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.
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