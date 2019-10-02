رئيس البرلمان: الهجمة الشرسة ضد مصر لن تتوقف

تحرير:أحمد جاد ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٤ م

النواب

أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن الهجمة الشرسة ضد مصر لن تتوقف، قائلا: "مش هنبطل كلام ولن يخيفنا ذلك على الإطلاق نحن نسير في الطريق الصحيح. وأشار في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، إلى أن تلك الهجمة هدفها تعطيل مسيرة البناء، قائلا: "لكن الأرقام الصادرة من كل بيوت المالي تؤكد غير ذلك، وهو ما أثار الغيرة والحسد لدى بعض الجهات الخارجية، مؤكدا أن الجيش المصري أحد أوقى جيوش العالم".

وأكد عبد العال، أن الهجوم على الجيش المصري هدفه التشكيك في القوات المسلحة، لأن المتآمرين على مصر لا يردون جيش قوي أو اقتصادي قوي، قائلا: الحاقدين مجموعة في الداخل تتغذى من الخارج.وقال: لن أصف المتآمرين بأنهم حرافيش كما وصفهم البعض، ولكنهم عبارة عن واحد مجنون والآخر مخمور، مشيرا إلى أنهم قاموا بتصوير