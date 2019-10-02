بنظام عالمي.. إقامة أول دوري عام للبلايستيشن في مصر

تحرير:أ.ش.أ ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م

بلايستيشن

أعلن الاتحاد المصري "للألعاب الإلكترونية" عن إخطار الأندية بمواعيد بطولة الدوري المصري الأول لكرة القدم "الإلكترونية" الذي سيقام يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من أكتوبر الجاري فى لعبة" PES2020" والتى ستقام بنظام دوري المجموعات للفرق التى تمثل الأندية بواقع 3 لاعبين لكل ناد. كما ستقام مع تلك البطولة، أول بطولة للجامعات في الكرة الإلكترونية، ليتم التصفية النهائية بين لاعبي الفرق الذين يفوزون بالمراكز الثلاثة الأولى، مع أبطال البطولة المفتوحة فى لعبة "PES 2020 " التي قرر الاتحاد الدولي أن تكون اللعبة الرسمية هذا العام.

كما يتم تصنيف اللاعبين 28 لاعبا، ليتم اختيار من يقوم بتمثيل مصر فى بطولة العالم التي ستقام في (سول) خلال شهر ديسمبر القادم، وكذلك أول بطولة عربية للدول بصورة رسمية، جاري تحديد موعدها. ودعا شريف عبدالباقي، رئيس الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية، اللاعبين من أعضاء الأندية لإقناع إدارات أنديتهم بإتاحة