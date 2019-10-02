تعرف على آداء شركات المحمول في التقرير الثاني لتنظيم الاتصالات

تقرير قياس جودة خدمات الاتصالات لشهر أغسطس يشير إلى تحسن خدمات شركات المحمول الأربع (فودافون مصر- اتصالات مصر- أورنج مصر- المصرية للاتصالات)

تحرير:أحمد البرماوي ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٦ م

شركات المحمول

أصدر المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقريره الثاني حول جودة خدمات الصوت والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر، والذي أظهر تحسن نتائج قياس جودة الخدمة لشركات المحمول الأربع لشهر أغسطس مقارنةً بشهر يوليو، إذ تم إجراء اختبارات جودة الخدمة خلال شهر أغسطس الماضي لما يقرب من 22000 كيلومتر من المناطق المأهولة بالسكان في جمهورية مصر العربية والمقسمة إلى ما يقرب من 127 منطقة وطريق رئيسي ومحاور وأماكن إستراتيجية.

وتتم القياسات لخدمات الصوت والبيانات بإجراء عشرات الآلاف من المكالمات الاختبارية، بالإضافة إلى اختبارات خدمات البيانات أو الإنترنت المحمول. ولقد تم تقييم جودة الخدمة للصوت والبيانات وفقا لعدد من المعايير العالمية المتعارف عليها لجودة الخدمة، حيث تم تقييم جودة الخدمات الصوتية وفقا لمعايير عديدة أهمها