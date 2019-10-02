تعرف على آداء شركات المحمول في التقرير الثاني لتنظيم الاتصالات
تقرير قياس جودة خدمات الاتصالات لشهر أغسطس يشير إلى تحسن خدمات شركات المحمول الأربع (فودافون مصر- اتصالات مصر- أورنج مصر- المصرية للاتصالات)
تحرير:أحمد البرماوي
٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٦ م
شركات المحمول
أصدر المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقريره الثاني حول جودة خدمات الصوت والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر، والذي أظهر تحسن نتائج قياس جودة الخدمة لشركات المحمول الأربع لشهر أغسطس مقارنةً بشهر يوليو، إذ تم إجراء اختبارات جودة الخدمة خلال شهر أغسطس الماضي لما يقرب من 22000 كيلومتر من المناطق المأهولة بالسكان في جمهورية مصر العربية والمقسمة إلى ما يقرب من 127 منطقة وطريق رئيسي ومحاور وأماكن إستراتيجية.
وتتم القياسات لخدمات الصوت والبيانات بإجراء عشرات الآلاف من المكالمات الاختبارية، بالإضافة إلى اختبارات خدمات البيانات أو الإنترنت المحمول.
ولقد تم تقييم جودة الخدمة للصوت والبيانات وفقا لعدد من المعايير العالمية المتعارف عليها لجودة الخدمة، حيث تم تقييم جودة الخدمات الصوتية وفقا لمعايير عديدة أهمها
وتتم القياسات لخدمات الصوت والبيانات بإجراء عشرات الآلاف من المكالمات الاختبارية، بالإضافة إلى اختبارات خدمات البيانات أو الإنترنت المحمول.
ولقد تم تقييم جودة الخدمة للصوت والبيانات وفقا لعدد من المعايير العالمية المتعارف عليها لجودة الخدمة، حيث تم تقييم جودة الخدمات الصوتية وفقا لمعايير عديدة أهمها قياس معدل عدم بدء المكالمات ومعدل انقطاع المكالمات وجودة الصوت وسرعة واستقرار المكالمات، بينما تم تقييم جودة خدمات البيانات أو الإنترنت المحمول وفقا لمعايير أهمها سرعة تنزيل البيانات وتحميلها.
وأوضح التقرير تحسن جميع شركات المحمول في قياسات شهر أغسطس عن شهر يوليو.
وجاءت نتائج تقييم الخدمات الصوتية في أغسطس كما يلي:
- انخفض عدد المناطق الإجمالية التحاسبية لتقديم جودة الخدمة (مناطق التقييم والتحاسب وفقا للتراخيص الممنوحة للشركات) المتأثرة بمشكلات جودة الخدمات الصوتية لشركة فودافون من عدد (7) مناطق (24 منطقة تفصيلية) في شهر يوليو، إلى عدد (6) مناطق (17 منطقة تفصيلية) في شهر أغسطس، ولشركة اتصالات انخفض العدد من (27) منطقة (45 منطقة تفصيلية) إلى (22) منطقة (37 منطقة تفصيلية)، ولشركة أورنج انخفض العدد من (30) منطقة (46 منطقة تفصيلية) إلى (22) منطقة (39) ويوضح الرسم البياني التالي تحسن نتائج قياسات جودة خدمة المحمول.
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- بالنسبة لشركة we لم يحدث تحسن في الخدمة الصوتية مع وجود تحسن كبير في خدمات البيانات في معظم أنحاء الجمهورية.
- تتركز مشكلات عدم بدء المكالمات في القاهرة والجيزة لشركة we، والجيزة فقط لاتصالات، ومناطق الدلتا والصعيد والقناة لشركة أورنج.
- تحسن مشكلات عدم اكتمال المكالمات بشكل ملحوظ لكل الشركات.
بينما أظهر التقرير أن خدمات البيانات على مستوى مقبول على جميع الشبكات مع تحسن كبير لشركة we في معظم أنحاء الجمهورية.
وفي إطار العمل على تحقيق الشفافية تم نشر تقرير جودة الخدمة على الموقع الخاص بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشكل مبسط لإطلاع المواطنين على مستوى جودة الخدمة المقدمة من شركات الاتصالات في جميع أنحاء مصر ومساعدتهم في الحصول على معلومات عن تقييم الشبكات في مواقع وجودهم من خلال خريطة تفاعلية نشرت على موقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
ويعكس التقرير الوضع الحقيقي لخدمات الاتصالات، ويقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بعد نشر التقرير بإخطار الشركات بتفاصيل المخالفات التي تم رصدها في التقرير ومناطق حدوثها، وتحديد مهلة للشركات لحل المشكلات المشار إليها، وفي حال عدم حلها خلال ثلاثة أشهر وفقا لشروط وأحكام الترخيص الممنوح للشركات، يقوم الجهاز بتطبيق لائحة الجزاءات.
ولمزيد من التفاصيل حول تقرير جودة الخدمة يمكنكم زيارة الموقع الخاص بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات tra.gov.eg الذي يقدم خريطة توضيحية على مستوى الجمهورية لجودة خدمات الصوت والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر.
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