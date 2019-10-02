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بومبيو: إيران ترعى الإرهاب بالمنطقة ويجب مواجهتها

تحرير:أ.ش.أ ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٩ م
بومبيو
بومبيو
أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، أن إيران دولة راعية للإرهاب في المنطقة، مشددا على أنه يجب مواجهة الخطر الإيراني. وقال بومبيو خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، إن إيران تعمد إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة. وتابع: "نعمل على أن يكون لدينا تحالف مستمر مع إيطاليا وتعاون في منطقة البحر المتوسط، والعمل ضد الهجمات والعنف الإيراني". وأضاف: "تطرقنا خلال مباحثاتنا إلى مسألة سوء الإدارة في فنزويلا، والحظر ضد روسيا"، لافتا إلى أن هناك مخاوف تتعلق بالاستثمارات والتجارة في ظل الظروف الراهنة.
وحول الأزمة في ليبيا، أشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أنه "يجب وقف إطلاق النار في ليبيا، والحد من العنف، وإقناع كافة الأطراف على الأرض بالسلام، كما يجب الحصول علي دعم من الخارج"، مؤكدا أن الحل السياسي هو الوحيد لخلق نتيجة حقيقية في ليبيا.وقال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، إن إيطاليا مرتبطة
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عزل ترامب.. هل يتخلى الجمهوريون عن رئيسهم؟

في الوقت الذي يتجه فيه مجلس النواب الأمريكي إلى طريق يضمن فعليا إدانة الرئيس دونالد ترامب، يرى الجميع أنه من المستبعد تماما أن يقرر مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون إقالة ترامب من منصبه، فالاحتمال القوي هو أن مجلس الشيوخ سيبرئ ترامب، وعلى أرض الواقع يوجد حاليا 53 جمهوريا في المجلس و47 ديمقراطيا واثنان مستقلان دائمًا يدعمون وجهة نظر الديمقراطيين. ومن أجل إقالة ترامب من منصبه، يجب أن يصوت 67 من أعضاء مجلس الشيوخ لصالح القرار، وهذا يعني أن الديمقراطيين سيحتاجون إلى صوت كل سيناتور ديمقراطي، بالإضافة إلى أصوات 20 آخرين من الجمهوريين.
مايك بومبيو

اتهامات لبومبيو بـ«عرقلة» التحقيقات في عزل ترامب

اتهم ثلاثة من زعماء مجلس النواب الأمريكي، أمس الثلاثاء، وزير الخارجية مايك بومبيو بـ"عرقلة" التحقيقات الجارية حول المكالمة الهاتفية المثيرة للجدل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي. وذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي أن ذلك جاء ردا على خطاب أرسله بومبيو إلى لجنة الشؤون الخارجية في الكونجرس متهما فيه الديمقراطيين بـ"محاولة ترهيب ومضايقة وإساءة معاملة" المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية الذين طُلب منهم التعاون في التحقيق في علاقات ترامب بأوكرانيا الذي يتزامن مع إجراءات عزل محتملة لترامب.
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ترامب الطرف الأضعف في مواجهة العزل مع الكونجرس

كشفت الأيام القليلة الماضية عن رهان جديد للديمقراطيين في التعامل مع أهدافهم الرئيسية، والتي تكمن في الإطاحة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب من منصبه، خاصة بعد أن طالب عدد من الأعضاء باستقالته من البيت الأبيض خلال الساعات القليلة الماضية. المرشح الرئاسي الديمقراطي المحتمل بيتو أورورك، طالب بشكل مُعلن باستقالة ترامب، يوم السبت الماضي، وأكد أن أفضل ما يمكن أن يفعله الرئيس ترامب من أجل البلاد هو الاستقالة، وذلك بدلًا من إجبار البلاد على الخضوع لعملية عزل مثيرة للجدل.
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خبير أمريكي: أردوغان جعل «الإخوان» حصان رهانه الوحيد بالمنطقة

أكد رئيس قسم الدراسات التركية بمعهد واشنطن للدراسات الشرقية البروفيسور سونير كابتجي، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ركز جميع السلطات في يده بعد إقدامه على تعديل الدستور قبل عامين، مشيرا إلى إنه خسر أيضا كافة حلفائه الإقليميين باستثناء قطر بعدما جعل الإخوان المسلمين حصان رهانه الوحيد في المنطقة العربية. وقال كابتجي - في ندوة عقدها مركز دراسات الشرق الأوسط بالجامعة الأمريكية اليوم /الإثنين/ - إن أردوغان قد اختار نموذجا غير تقليدي في حكم تركيا أراد من خلاله أن يجعلها قوة عظمى لا تعتمد على الدعم الغربي ولكنه اتبع سياسات خارجية غير متجانسة في سبيل الوصول إلى هذا الحلم.
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