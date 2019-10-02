بومبيو: إيران ترعى الإرهاب بالمنطقة ويجب مواجهتها

تحرير:أ.ش.أ ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٩ م

بومبيو

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، أن إيران دولة راعية للإرهاب في المنطقة، مشددا على أنه يجب مواجهة الخطر الإيراني. وقال بومبيو خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، إن إيران تعمد إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة. وتابع: "نعمل على أن يكون لدينا تحالف مستمر مع إيطاليا وتعاون في منطقة البحر المتوسط، والعمل ضد الهجمات والعنف الإيراني". وأضاف: "تطرقنا خلال مباحثاتنا إلى مسألة سوء الإدارة في فنزويلا، والحظر ضد روسيا"، لافتا إلى أن هناك مخاوف تتعلق بالاستثمارات والتجارة في ظل الظروف الراهنة.

وحول الأزمة في ليبيا، أشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أنه "يجب وقف إطلاق النار في ليبيا، والحد من العنف، وإقناع كافة الأطراف على الأرض بالسلام، كما يجب الحصول علي دعم من الخارج"، مؤكدا أن الحل السياسي هو الوحيد لخلق نتيجة حقيقية في ليبيا.وقال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، إن إيطاليا مرتبطة