رياضة

رسميا.. الاتحاد الإنجليزي يوجه اتهامًا لنجم السيتي

٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
بيرناردو سيلفا
بيرناردو سيلفا
وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتهاما إلى بيرناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي، بسوء السلوك، اليوم الأربعاء، بسبب تغريدته الخاصة بصديقه وزميله في الفريق، بينجامين ميندي. وشبه سيلفا زميله صاحب البشرة السمراء في تغريدة بإحدى الشخصيات الكرتونية، التي تستخدم شعارا لنوع محبوب من الحلوى المغلفة بالشوكولاتة، في إسبانيا والبرتغال. وعدّ الاتحاد الإنجليزي أن التغريدة تمثل خرقا للقوانين، حيث تحمل في طياتها إشارة إلى عرق أو لون، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية، وذلك رغم كونها جاءت على سبيل المزاح بين الصديقين.
ويملك بيرناردو حتى الأربعاء 9 أكتوبر الجاري، للرد على هذا الاتهام، ومن المنتظر إيقافه لمدة 6 مباريات إذا ثبتت إدانته. سيلفا تعرض في الأيام الماضية لانتقادات من مؤسسة "كيك إيت آوت" المناهضة للعنصرية، إذ قالت المنظمة في بيان لها: "شعرنا بخيبة أمل شديدة لرؤية تغريدة بيرناردو سيلفا التي حذفها سريعا". وواصلت
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رينيه فايلر

فايلر يجتمع مع مخطط الأحمال استعدادًا لمواجهة أسوان

عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق؛ من أجل تنسيق البرنامج البدني الذي سيخضع له اللاعبون عقب خوض مباراة الإنتاج الحربي، المقرر لها الثامنة مساء اليوم الأربعاء على استاد السلام في الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز، واستهدف فايلر من جلسته مع مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني، الاطمئنان على كل التفاصيل الخاصة بالبرنامج الاستشفائي والبدني الخاص بتجهيز اللاعبين لمباراة أسوان في الأسبوع الثالث من منافسات الدوري الممتاز.
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تعليق ناري من مرتضى بعد تغريدة تركي لدعم الخطيب

علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على تغريدة تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، وقال مرتضى عبر قناة «الحدث»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: «لن يوقع أحد بيني وبين صديقي تركي آل الشيخ، أقدر هذا الرجل الذي دعم نادي الزمالك ولن تحدث فتنة بيننا»، موضحا: «التغريدة التي نشرها آل الشيخ ليست من أجل ما قلته، بل لأنه وجد جماهير عادية تسب محمود الخطيب وعائلته، وكان ذلك بمنزلة تعزية له، ولكنهم يستشهدون به الآن رغم أنه وصف مجلس إدارة الأهلي بالعصابة. لا تنسوا أيضا، أنتم من أخذتم أمواله وقمتم بتطفيشه من مصر».
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وفاة مشجع لريفر بليت بسبب «كلاسيكو الدم»

توفي مشجع لريفر بليت، بعدما تعرض لأزمة قلبية قبل مواجهة بوكا جونيورز، في ذهاب نصف نهائي كأس ليبرتادوريس، وأشارت هيئة الرعاية الطبية للطوارئ، إلى أنها دفعت بسيارة إسعاف إلى جسر لابرونا، المؤدي لاستاد المونومينتال، عقب تلقي إشارة بوجود شخص تعرض لأزمة قلبية. ولدى وصول السيارة، تم التحقق من وفاة مشجع لفريق ريفر بليت، يدعى ألدو هوجو مارتين (51 عاما)، كان قد توجه للاستاد مع ابنه لمشاهدة المباراة، علمًا بأن شرطة بوينس آيرس اعتقلت شخصين تسببا في أعمال شغب في محيط الملعب الذي استضاف اللقاء.
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جوارديولا يدافع عن تغريدة «برناردو» المثيرة للجدل

دافع المدرب الإسباني بيب جوارديولا عن لاعبه البرتغالي في صفوف مانشستر سيتي، برناردو سيلفا، بعد التغريدة المثيرة للجدل التي نشرها عن زميله الفرنسي بينجامين ميندي، وقارنه خلالها بشخصية كاريكاتيرية تُستخدم كشعار لنوع من الحلوى المغلفة بالشوكولاتة، ثم حذفها بعد ساعة واحدة، ليغرد بعدها مباشرة: "حتى الأصدقاء لا أستطيع المزاح معهم هذه الأيام"، وذكرت تقارير بريطانية إعلامية أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم طلب تفسيرا من سيتي، حامل لقب بريميرليج، عن هذه الواقعة. وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء "رويترز".
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توتنهام يودع كأس الرابطة وتأهل السيتي وأرسنال

في مفاجأة كبيرة، حقق فريق كولشيستر، الذي يلعب ضمن منافسات بطولة دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، الفوز على نظيره فريق توتنهام، وأطاح به من كأس رابطة الأندية الإنجليزية من دور الـ32، بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي من المواجهة، التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "لاير رود"، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت لأصحاب الأرض، وحسمها لصالحه بنتيجة أربعة أهداف لثلاثة، ليقصي وصيف دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، في أولى مفاجآت البطولة.
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تشافي يحلم بالعودة إلى برشلونة أو الدوري الإنجليزي

أعرب النجم الإسباني المعتزل تشافي، عن رغبته في العودة لتدريب برشلونة، وقال تشافي، حسبما نقل موقع "سكاي سبورتس": "لا أخفي أن هدفي الحالي هو العودة إلى أوروبا وإلى برشلونة، فهذا هو التحدي المقبل، ولكني لا أزال أتعلم من المشروع الحالي (السد القطري)، وأستمتع به كثيرًا، ولكن تبقى فكرتي كما كانت عندما كنت لاعبًا، وهي الوجود في برشلونة، فتدريب فريق مثل البارسا يمثل الفخر الأكبر بالنسبة لي، ولكن في الوقت ذاته من لا يحب الدوري الإنجليزي؟ الأجواء الكروية هناك والملاعب الممتلئة، وكل من يلعب هناك يصف المسابقة بالاستثنائية".
محمد-صلاح

مورينيو يهاجم ضعف مستوى صلاح أمام تشيلسي

انتقد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المستوى الذي ظهر به نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، في فوز ليفربول أمس على تشيلسي بهدفين مقابل هدف على ملعب ستامفورد بريدج ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي. وقال مورينيو عقب المباراة في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "عاب ثلاثي خط هجوم ليفربول (محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وساديو ماني) المركزية الشديدة في أرض الملعب، وعدم تراجعهم إلى الخلف من أجل تقديم الأدوار الدفاعية"، ويأتي ذلك في الوقت الذي سدد فيه تشيلسي 13 كرة مقابل 6 تسديدات لليفربول.
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