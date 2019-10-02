رسميا.. الاتحاد الإنجليزي يوجه اتهامًا لنجم السيتي

٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

بيرناردو سيلفا

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتهاما إلى بيرناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي، بسوء السلوك، اليوم الأربعاء، بسبب تغريدته الخاصة بصديقه وزميله في الفريق، بينجامين ميندي. وشبه سيلفا زميله صاحب البشرة السمراء في تغريدة بإحدى الشخصيات الكرتونية، التي تستخدم شعارا لنوع محبوب من الحلوى المغلفة بالشوكولاتة، في إسبانيا والبرتغال. وعدّ الاتحاد الإنجليزي أن التغريدة تمثل خرقا للقوانين، حيث تحمل في طياتها إشارة إلى عرق أو لون، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية، وذلك رغم كونها جاءت على سبيل المزاح بين الصديقين.

ويملك بيرناردو حتى الأربعاء 9 أكتوبر الجاري، للرد على هذا الاتهام، ومن المنتظر إيقافه لمدة 6 مباريات إذا ثبتت إدانته. سيلفا تعرض في الأيام الماضية لانتقادات من مؤسسة "كيك إيت آوت" المناهضة للعنصرية، إذ قالت المنظمة في بيان لها: "شعرنا بخيبة أمل شديدة لرؤية تغريدة بيرناردو سيلفا التي حذفها سريعا". وواصلت