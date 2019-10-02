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بوتين: ندين الهجوم على «أرامكو» وضد توجيه التهم لإيران

تحرير:أ.ش.أ ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٦ م
بوتين
بوتين
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن بلاده تدين الهجوم على المنشآت النفطية التابعة لشركة "أرامكو" السعودية، معربا عن رفضه توجيه التهم إلى إيران دون وجود أدلة. وأفاد بوتين على هامش منتدى أسبوع الطاقة الروسي حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، بأن روحاني نفى مسؤولية بلاده عن الهجوم، مضيفا أن "الحوار بين الرئيسين الإيراني والأمريكي أفضل من المواجهة".
وأضاف، أن واشنطن لم تقدم أي دليل على أن إيران هي المسؤولة عن الهجوم الذي استهدف الشركة السعودية الشهر المنصرم". من ناحية أخري، كشف بوتين عن أهداف طموحة لبلاده في مجال الطاقة، ولاسيما في مجال صناعة الغاز المسال، قائلًا إن "روسيا تسعى لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال ليصل بحلول عام 2035 إلى مستوى
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إعصار - أرشيفية

إعصار «لورينزو» يضرب جزر برتغالية في المحيط الأطلسي

ضرب إعصار "لورينزو"، اليوم الأربعاء، جزر "الأزور" البرتغالية في المحيط الأطلسي مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح قوية وأمواج عاتية. وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن "لورينزو" وهو إعصار من الدرجة الثانية ضرب الجزر مصحوبا برياح بلغت سرعتها 145 كيلومترا "90 ميلا" في الساعة. من جانبها، قال كارلوس نيفيس رئيس وكالة الحماية المدنية في جزر "الأزور" إن الإعصار تسبب في حدوث أضرار مادية بما في ذلك سقوط الأشجار وخطوط الكهرباء، إلا أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات جراء الإعصار.
اليوم الوطني للصين

بكين تحتفل ومظاهرات بهونج كونج في ذكرى تأسيس الصين

في الوقت الذي يحتفل فيه الحزب الشيوعي الصيني، اليوم الثلاثاء، بالذكرى السبعين لتأسيس الصين، تندلع مظاهرات مؤيدة للديمقراطية في هونج كونج، وسط مخاوف من أن تخيم أخبار المظاهرات على الأجواء الاحتفالية في بكين، حيث حضر الرئيس الصيني شي جين بينج، عرضا عسكريا كبيرا وموكبا ضخما شارك فيه 100 ألف من الجنود، مع احتفال الصين بالذكرى السبعين للحكم الشيوعي، وظهورها السريع كقوة عالمية، ويعد "اليوم الوطني" يومًا مهما في التقويم السياسي للصين، ولم تترك السلطات في بكين أي شيء للصدفة، فعلى مدار أسابيع، فرضت حملة أمنية مشددة في جميع أنحاء البلاد وعبر الإنترنت.
وزير الخارجية الهندي

من واشنطن.. الهند تدافع عن حقها في شراء أسلحة روسية

دافع وزير الخارجية الهندي س. جايشانكار، خلال زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عن حق بلاده في شراء نظام دفاع جوي روسي، في خطوة تهدد واشنطن بالرد عليها بفرض عقوبات على نيودلهي. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال الوزير الهندي للصحفيين قبيل لقائه نظيره الأمريكي مايك بومبيو: "«قد قلنا دائما إن ما نشتريه، مصدر معداتنا العسكرية، هو قرار سيادي». وأضاف: «لا نريد أن تملي علينا دولة، أيا تكن، ما يجب أن نشتريه أو لا نشتريه من روسيا، بنفس الطريقة التي لا نريد فيها أن تملي علينا أي دولة، أيا تكن، ماذا نشتري أو لا نشتري من أمريكا».
هبوط اضطراري لطائرة

هبوط اضطراري لطائرة أسترالية بعد انفجار أحد إطاراتها

اضطرت طائرة ركاب أسترالية إلى العودة إلى مطار الإقلاع بعد حدوث انفجار لأحد إطاراتها في الجو وذلك أثناء رحلة داخلية. وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية الليلة أن الطائرة التابعة لشركة "كانتاس" الأسترالية - كانت في طريقها من برسبن إلى شرق أستراليا عندما انفجر الإطار وأدى إلى حدوث تلفيات في أحد الأجنحة، مما دفع قائدها إلى الطيران في الجو لمدة ساعة ونصف للتخلص من الوقود، ثم الهبوط في مطار برسبن.
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دونالد ترامب

وزير الدفاع الروسي: واشنطن التهديد الرئيسي لنا

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، إن التهديد الرئيسي لروسيا وللدول الأخرى يكمن في إمكانية قيام الولايات المتحدة باتخاذ خطوات غير عقلانية بسبب إيمانها بتفوق قوتها، مضيفا: "عندما تكون على دراية بضعفك وتهتم بالحفاظ على التوازن والأمن العام، فإن ذلك يدفعك لاستخدام عقلك، أما عندما تؤمن - كما هو الحال القائم في الولايات المتحدة - بأن ميزان القوى سيتطور لصالحك، فإن أفكارا مختلفة تأتي إليك، بما في ذلك أفكار غير عقلانية، وأنا تحديدا أرى بهذا التهديد الرئيسي، وليس لروسيا فقط".
ترامب-وبوتين-قمة العشرين

دعابة بوتين لترامب تفتح فصلا جديدا للحرب الباردة

بات واضحًا أن انهيار معاهدة الصواريخ النووية التي وقعت في زمن الحرب الباردة، قد يكون لها تأثيرٌ جديدٌ على استعادة هذه الفترة الحرجة على المستوى السياسي، خاصة إذا ما دخل صراع التسليح بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية إلى مستويات جديدة من التطوير. ويبدو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بات يدرك مدى أهمية مواكبة الصراع التسليحي والتطوير العسكري، والذي سيكون له الفضل الأكبر في إبقاء موسكو كقوة سياسية دولية، محتفظة بمكانتها المؤثرة في الأوساط العالمية.
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أمريكا: سنمنع أي تهديدات بحرية إيرانية أو صينية

أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر، اليوم السبت، على ضرورة التزام الجميع بحماية الملاحة في الخليج، موضحا أن الأمن البحري أولوية للولايات المتحدة، وأن بلاده ستمنع أي تهديدات إيرانية في الخليج أو حتى صينية في أماكن أخرى. وأضاف أسبر خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي: "لست متفاجئًا من إعلان إيران انتهاك الاتفاق النووي. كان مسؤول أمريكي في وزارة الدفاع الأمريكية، أعلن الجمعة، أن واشنطن متمسكة بنهج تشديد العقوبات على إيران لدفعها إلى التفاوض.
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الرئيس اليمني: حذرنا من التدخلات الإيرانية في بلادنا

قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إنه حذر سابقا من التدخلات الإيرانية في اليمن والمنطقة وسعيها للسيطرة على الملاحة وزعزعتها للأوضاع في مضيق هرمز وباب المندب، مشيرًا إلى أن «ما نشهده اليوم واقعا معيشا»، مؤكدًا خلال لقاء مع ديفيد شنكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي، عمق العلاقة بين بلاده والولايات المتحدة، خاصة في مكافحة الإرهاب والتدخلات الإيرانية بالمنطقة وتأمين الملاحة وإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي الموالية لإيران، وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216.
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