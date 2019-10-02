دراسة: الخضراوات النيئة تقتل بكتيريا الأمعاء

الطعام المطهو هو الصحي دائمًا، فعند تعرض الطعام لدرجات حرارة مناسبة، يؤدي ذلك إلى قتل الجراثيم والبكتيريا الضارة، مع الحفاظ على القيمة الغذائية

تحرير:إسراء سليمان ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

الخضراوات الورقية

الخضراوات الورقية بشكل عام تقدم العديد من الفوائد الصحية والعلاجية، لأنها غنية بالمعادن والفيتامينات المهمة، كما أنها غنية بالألياف الغذائية، التي تزيد من معدلات الشبع، وتحفز من عملية الهضم أيضًا، فتضمن لك الشعور بالراحة بعيدا عن الانتفاخ والغازات، ولكن أثبتت العديد من الدراسات أن تناول الخضراوات النيئة يؤثر فى الصحة بشكل سلبي، ويتمثل ذلك في قتل البكتيريا النافعة في القناة الهضمية، والتي تعمل على التعزيز من الجهاز الهضمي، والجهاز المناعي أيضًا. وذلك حسبما ذكر "daily mail".

كشفت دراسة جديدة أن طهي الجزر بطريقة صحية بدلا من تناوله نيئا يعد أفضل طريقة للاستهلاك بدلا من بكتيريا الأمعاء، وعلى الجانب الآخر، أُجري بحث على كل من الفئران والبشر، فوجد العلماء أن تناول الطعام المطبوخ لا يغير من البكتيريا في أجسامنا، والمعروفة أيضًا باسم الميكروبيوم. إضافة إلى ذلك، يقول الباحثون