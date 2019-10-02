دراسة: الخضراوات النيئة تقتل بكتيريا الأمعاء

الطعام المطهو هو الصحي دائمًا، فعند تعرض الطعام لدرجات حرارة مناسبة، يؤدي ذلك إلى قتل الجراثيم والبكتيريا الضارة، مع الحفاظ على القيمة الغذائية
الخضراوات الورقية بشكل عام تقدم العديد من الفوائد الصحية والعلاجية، لأنها غنية بالمعادن والفيتامينات المهمة، كما أنها غنية بالألياف الغذائية، التي تزيد من معدلات الشبع، وتحفز من عملية الهضم أيضًا، فتضمن لك الشعور بالراحة بعيدا عن الانتفاخ والغازات، ولكن أثبتت العديد من الدراسات أن تناول الخضراوات النيئة يؤثر فى الصحة بشكل سلبي، ويتمثل ذلك في قتل البكتيريا النافعة في القناة الهضمية، والتي تعمل على التعزيز من الجهاز الهضمي، والجهاز المناعي أيضًا. وذلك حسبما ذكر "daily mail".
كشفت دراسة جديدة أن طهي الجزر بطريقة صحية بدلا من تناوله نيئا يعد أفضل طريقة للاستهلاك بدلا من بكتيريا الأمعاء، وعلى الجانب الآخر، أُجري بحث على كل من الفئران والبشر، فوجد العلماء أن تناول الطعام المطبوخ لا يغير من البكتيريا في أجسامنا، والمعروفة أيضًا باسم الميكروبيوم. إضافة إلى ذلك، يقول الباحثون
كشفت دراسة جديدة أن طهي الجزر بطريقة صحية بدلا من تناوله نيئا يعد أفضل طريقة للاستهلاك بدلا من بكتيريا الأمعاء، وعلى الجانب الآخر، أُجري بحث على كل من الفئران والبشر، فوجد العلماء أن تناول الطعام المطبوخ لا يغير من البكتيريا في أجسامنا، والمعروفة أيضًا باسم الميكروبيوم. إضافة إلى ذلك، يقول الباحثون إن السبب في ذلك هو أن تناول الطعام المطبوخ يمكن أن يعزز من صحة الأمعاء، بينما تحتوي العديد من الأطعمة النيئة على مركبات تقتل الكائنات الحية، ما يعني أن الكثير من البكتيريا المعوية قد تم تدميرها.
كما يقول الفريق، الذي تقوده جامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو، إن النتائج تساعدنا على فهم أي الأطعمة تسمح لنا بالحفاظ على البكتيريا المفيدة في أجسامنا، وأي منها يؤدي إلى تدمير البكتيريا النافعة في القناة الهضمية، ولكن من الواضح أن الطعام المطهو دائمًا هو الصحي، لأنه عند تعرض الطعام لدرجات حرارة مناسبة، يؤدي ذلك إلى قتل الجراثيم والبكتيريا الضارة، مع الحفاظ على القيمة الغذائية، ولكن لا يعني ذلك أن تتوقف عن تناول السلطة الغنية بالخضراوات الورقية، فلا مانع من استهلاك طبق غني بالخس والطماطم والخيار، وغيرها من الخضراوات الطازجة.
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قال الطبيب بيتر ترنباو، أستاذ مشارك في علم الأحياء المجهرية وعلم المناعة في جامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو، إن مختبرنا وغيره قد درسوا كيف تؤثر أنواع مختلفة من الأطعمة الغذائية؛ مثل الوجبات الغذائية النباتية، فى الميكروبيوم، أما بالنسبة للدراسة التي نشرت في مجلة Nature Microbiology، فقام الفريق بتقسيم الفئران على أربع مجموعات.
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وبعد ذلك، تمت تغذية الفئران بواحدة من أربع وجبات (اللحوم النيئة واللحوم المطهوّة والبطاطا الحلوة النيئة والبطاطا الحلوة المطبوخة)، فوجدوا أن أي طعام مطهو له تأثير جيد فى صحة الفئران، مقارنة بالأطعمة النيئة، ومن ثم يكون لها تأثير مشابه فى صحة الإنسان، وعندما قام الفريق الطبي بنفس التجربة مع مجموعة متنوعة من الخضراوات، بما في ذلك الذرة والبازلاء والجزر والبنجر، حصلوا على نفس النتائج. يقول الباحثون إن أحد أسباب هذه التغييرات هو أن العديد من الأطعمة النيئة تحتوي على مركبات مضادة للميكروبات، ومن ثم تتلف البكتيريا في أجسامنا أو تقتلها.
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كما قال العلماء إنهم مهتمون جدا بإجراء دراسات أكبر وأطول للتدخل ودراسات قائمة على الملاحظة لفهم تأثير التغيرات الغذائية طويلة الأجل، ولكن لا تشعر بالخوف عند تناول الجزر دون تعرضه للطهي. وتوجد بعض الأطعمة الأخرى التي يجب أن يتم طهيها؛ على سبيل المثال، الفاصوليا الخضراء والبازلاء، والفاصوليا البيضاء، حتى إذا قمت بتذوقها دون طهيها فستجد أن مذاقها سيئ للغاية، فحافظ على صحتك باتباع ما يوصي به الأطباء وخبراء التغذية، بجانب اختيار ما يناسبك من الطعام.
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