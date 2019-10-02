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دراسة: الخضراوات النيئة تقتل بكتيريا الأمعاء

الطعام المطهو هو الصحي دائمًا، فعند تعرض الطعام لدرجات حرارة مناسبة، يؤدي ذلك إلى قتل الجراثيم والبكتيريا الضارة، مع الحفاظ على القيمة الغذائية
تحرير:إسراء سليمان ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
الخضراوات الورقية
الخضراوات الورقية
الخضراوات الورقية بشكل عام تقدم العديد من الفوائد الصحية والعلاجية، لأنها غنية بالمعادن والفيتامينات المهمة، كما أنها غنية بالألياف الغذائية، التي تزيد من معدلات الشبع، وتحفز من عملية الهضم أيضًا، فتضمن لك الشعور بالراحة بعيدا عن الانتفاخ والغازات، ولكن أثبتت العديد من الدراسات أن تناول الخضراوات النيئة يؤثر فى الصحة بشكل سلبي، ويتمثل ذلك في قتل البكتيريا النافعة في القناة الهضمية، والتي تعمل على التعزيز من الجهاز الهضمي، والجهاز المناعي أيضًا. وذلك حسبما ذكر "daily mail".
كشفت دراسة جديدة أن طهي الجزر بطريقة صحية بدلا من تناوله نيئا يعد أفضل طريقة للاستهلاك بدلا من بكتيريا الأمعاء، وعلى الجانب الآخر، أُجري بحث على كل من الفئران والبشر، فوجد العلماء أن تناول الطعام المطبوخ لا يغير من البكتيريا في أجسامنا، والمعروفة أيضًا باسم الميكروبيوم. إضافة إلى ذلك، يقول الباحثون
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حبوب القهوة لها مذاق رائع.. لكن تسبب آلاما في المعدة

تحدثنا أمس، في اليوم العالمي للقهوة، عن كيفية صنع كوب صحي من القهوة، ولا تنسَ أنها تقدم لك العديد من الفوائد الصحية؛ على سبيل المثال، التحسين من مستوى الطاقة والذكاء، إضافة إلى حرق الدهون، والوقاية من شلل الرعاش، والحماية من مرض ألزهايمر والخرف، كما أنها تساعد في محاربة الاكتئاب، وتحسن من الحالة المزاجية، ولكن توجد الكثير من التساؤلات بشأن: هل حبوب البن آمنة للاستهلاك؟ كشفت الدراسات عن أنه توجد العديد من الأخطار والفوائد التي تقدمها لك القهوة، وذلك نقلا عن "bold sky".
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هذه الأعشاب قادرة على حمايتك من ألزهايمر والاكتئاب

سواءً كانت مشاعرك سلبية أو إيجابية، فجميع العواطف تثير ردود فعل فسيولوجية، وفي بعض الأحيان يصعب التخلص من المشاعر السلبية نتيجة تغذيتها بعضها بعضًا، وتصاعدها في شكل اكتئاب أو قلق، كما يمكن أن تجعلك تشعر بالتعب والحزن والمرض. الإرهاق العاطفي حقيقي للغاية ويمكن أن يحدث بعد فترات طويلة من الضغط المطول، والأعشاب الطبيعية للاكتئاب والقلق يمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص خلال هذا الوقت. يتم إطلاق الهرمونات عندما يخضع جسمك لهذا النوع من التوتر العاطفي، فالأفكار السعيدة تطلق الدوبامين والسيروتونين، لكن الأفكار السيئة تطلق الأدرينالين والكورتيزول.
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في اليوم العالمي للقهوة.. «السادة» صحية

ينتشر حول العالم عشاق القهوة، بجميع أنواعها، فرائحتها ومذاقها الرائع سحر لا يمكن مقاومته، يتحدثون دائمًا بأنها تمنحهم الحياة والأمل والاسترخاء في بداية كل يوم، كما ستجد البعض يتحدث بنهم عن تناول كوب من القهوة أمام البحر في ليالي الشتاء الباردة. توجد أنواع كثيرة للقهوة، بما في ذلك القهوة التركي والموكا والأميركانو، وفي اليوم العالمي للقهوة، تعلم كيف يمكن أن تتناول قهوة صحية، دون أن تترك آثارا سلبية على صحتك، كتجنب إضافة المحليات الصناعية، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "boldsky".
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