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شوارع العراق تشتعل مجددا فهل تطيح بحكومة عبد المهدي؟

قوات الأمن استخدمت الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين في بغداد، الذين خرجوا هاتفين ضد الفساد والفشل الحكومي، ولأول مرة منذ سنوات لم تشترك أي جهة سياسية في المظاهرات
تحرير:وفاء بسيوني ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٣ م
مظاهرات سابقة في العراق
مظاهرات سابقة في العراق
عادت الاحتجاجات مجددا إلى شوارع العراق، بعد أن شهدت تظاهرات دامية تسببت في سقوط العديد من الضحايا بين قتلى وجرحى، حيث اشتعلت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات جنوبي البلاد بعد خروج الآلاف في مظاهرات احتجاجية ضد البطالة والفساد الحكومي وضعف الخدمات. وتعد هذه التظاهرات هي الأولى من نوعها التي تواجهها الحكومة الحالية، التي تتم عامها الأول في نهاية أكتوبر الجاري، حيث رفعت الاحتجاجات لافتات تندد بأداء الحكومة العراقية الحالية، وهتف بعض المتظاهرين بإسقاط النظام.
وخلال الاحتجاجات التي أشعلت شوارع العراق أمس، قتل شخصان على الأقل وأصيب نحو 200 بعد أن استخدمت الشرطة العراقية الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه والذخيرة لتفريق المتظاهرين. بداية سلمية بدأت الاحتجاجات بمسيرة سلمية مع خروج ما يقرب من ألفي شخص، حيث توجهوا نحو ساحة التحرير وسط بغداد، عندما بدأت الشرطة
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انتخابات- تونس (1)

تونس تعلن موعد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية رسميا إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 13 أكتوبر الجاري داخل تونس وفي أيام 11 و12 و13 أكتوبر خارجها. وقال نبيل بفون رئيس الهيئة في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن هذه الجولة ستشهد منافسة بين المرشح قيس سعيد الذي حصل على 4ر18% من أصوات الناخبين في الجولة الأولى، والمرشح نبيل القروي الذي حصد 6ر15 % من الأصوات في ذات الجولة، فيما تنطلق الحملة الدعائية للجولة الرئاسية الثانية غدا الخميس، ويكون الصمت الانتخابي يومي 12 و13 أكتوبر الجاري.
غزة (2)

5 قتلى و600 معتقل.. ضحايا الاحتلال الإسرائيلي خلال سبتمبر

قال مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لدائرة العمل والتخطيط في منظمة التحرير الفلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، قتلت خمسة مواطنين، واعتقلت 600 آخرين، وهدمت 57 بيتا ومنشأة، خلال شهر سبتمبر المنصرم. وأوضح المركز في تقريره الشهري حول ابرز الانتهاكات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، أن من بين الشهداء الخمسة، ثلاثة من قطاع غزة أثناء مشاركتهم في المسيرات السلمية، من بينهم طفلان، فيما استشهدت نايفة محمد علي كعابنة (50 عاما) نتيجة إعدامها ميدانياً على حاجز قلنديا شمال القدس، فيما استشهد الاسير بسام السايح (46) عاماً، من مدينة نابلس نتيجة الاهمال الطبي في سجون الاحتلال، ليرتفع بذلك عدد الاسرى الشهداء منذ بداية العام إلى ثلاثة شهداء.
صحف سعودية

صحف عربية: ترامب يصف دعوات عزله بـ«الانقلاب»

تنوعت عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، بين استعراض تداعيات محاولة عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والأوضاع في اليمن، إضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات. ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف الدعوات المطالبة بعزله بأنها "انقلاب"، وقال في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" إنه "خلص إلى نتيجة مفادها أن ما يحدث ليس عزلا وإنما انقلاب يهدف إلى سلب قوة الشعب وتصويته وحريته والتعديل الثاني والدين والجيش والجدار الحدودي وحقوقه". وكان الديمقراطيون في مجلس النواب أعلنوا عن التحضير لإجراءات عزل ترامب.
نفجير في العراق

مقتل شخص وإصابة 200 آخرين خلال تظاهرات بالعراق

أصدرت خلية الإعلام الحكومي العراقية، بيانًا بشأن تظاهرات اليوم في بغداد والمحافظات، حيث أعلنت وزارة الصحة وفاة شخص وإصابة 200 آخرين بينهم 40 من القوات الأمنية خلال التظاهرات. وأوضحت الخلية في بيان مشترك لوزارتي الداخلية والصحة أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الثلاثاء، أن العاصمة بغداد وعددًا من المحافظات شهدت انطلاق تظاهرات احتجاجية تطالب بتوفير الخدمات العامة وفرص العمل.
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نفجير في العراق

مقتل شخص وإصابة 200 آخرين خلال تظاهرات بالعراق

أصدرت خلية الإعلام الحكومي العراقية، بيانًا بشأن تظاهرات اليوم في بغداد والمحافظات، حيث أعلنت وزارة الصحة وفاة شخص وإصابة 200 آخرين بينهم 40 من القوات الأمنية خلال التظاهرات. وأوضحت الخلية في بيان مشترك لوزارتي الداخلية والصحة أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الثلاثاء، أن العاصمة بغداد وعددًا من المحافظات شهدت انطلاق تظاهرات احتجاجية تطالب بتوفير الخدمات العامة وفرص العمل.
احتجاجات-السترات-الصفراء-فرنسا

القبض على 90 شخصًا وإطلاق الغاز على المحتجين بفرنسا

أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع، وألقت القبض على 90 شخصًا من محتجي حركة «السترات الصفراء»، المناهضة للحكومة الفرنسية، وتحاول تنظيم مسيرات غير مصرح بها وسط العاصمة باريس، إذ ذكرت شبكة «يورو نيوز» الأوروبية الإخبارية، اليوم السبت، أن السلطات الفرنسية قامت بنشر أفراد الشرطة، خشية أن يتمكن أنصار «السترات الصفراء» من استغلال الاحتجاجات المصرح بإنطلاقها بشأن التغيير المناخي وإصلاح نظام المعاش التقاعدي، والتسبب في حدوث اضطراب في العاصمة الفرنسية باريس.
مظاهرات الجزائر.jpg2

احتجاجات في الجزائر تدعو إلى رحيل قائد الجيش

يواصل آلاف الجزائريين مسيراتهم الاحتجاجية في العاصمة ومدن أخرى للأسبوع الـ 30 على التوالي، في الوقت الذي يؤيد فيه الجيش ولجنة الحوار إجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت، إذ ردد عدد من المحتجين في شوارع العاصمة، اليوم الجمعة، هتافات تدعو إلى رحيل قائد الجيش، أحمد قايد صالح، كما طالبوا بإطلاق سراح الناشط السياسي، كريم طابو، الذي اعتقل أول أمس.. وتأتي احتجاجات اليوم بعد تقديم هيئة الوساطة والحوار توصياتها للرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، قبل أيام، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
عادل عبد المهدي

هل اقتربت نهاية حكومة عبد المهدي في العراق؟

"ما يحدث في العراق يعتبر إعلاناً بنهاية الحكومة والتحول إلى دولة الشغب" ، بهذه الكلمات أعرب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عن حالة عدم الرضا التي تحيط بالحكومة العراقية برئاسة عادل عبدالمهدي التي لم تكمل عامها الأول. وتتهم بعض القوى السياسية رئيس الوزراء بعدم تطبيق برنامجه الحكومي الخاص بإكمال تشكيل الحكومة، والتصدي للفاسدين خصوصا المدعومين سياسيا. وأعلن الصدر، نهاية الحكومة العراقية، فيما هدد بإعلان البراءة منها إذا لم تتخذ "إجراءات صارمة"، حيث قال في تغريدة على "تويتر" :"الوداع يا موطني؛ حيث يعد ذلك إعلانا لنهاية الحكومة العراقية".
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