شوارع العراق تشتعل مجددا فهل تطيح بحكومة عبد المهدي؟

قوات الأمن استخدمت الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين في بغداد، الذين خرجوا هاتفين ضد الفساد والفشل الحكومي، ولأول مرة منذ سنوات لم تشترك أي جهة سياسية في المظاهرات
عادت الاحتجاجات مجددا إلى شوارع العراق، بعد أن شهدت تظاهرات دامية تسببت في سقوط العديد من الضحايا بين قتلى وجرحى، حيث اشتعلت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات جنوبي البلاد بعد خروج الآلاف في مظاهرات احتجاجية ضد البطالة والفساد الحكومي وضعف الخدمات.
وتعد هذه التظاهرات هي الأولى من نوعها التي تواجهها الحكومة الحالية، التي تتم عامها الأول في نهاية أكتوبر الجاري، حيث رفعت الاحتجاجات لافتات تندد بأداء الحكومة العراقية الحالية، وهتف بعض المتظاهرين بإسقاط النظام.
وخلال الاحتجاجات التي أشعلت شوارع العراق أمس، قتل شخصان على الأقل وأصيب نحو 200 بعد أن استخدمت الشرطة العراقية الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه والذخيرة لتفريق المتظاهرين.
بداية سلمية
بدأت الاحتجاجات بمسيرة سلمية مع خروج ما يقرب من ألفي شخص، حيث توجهوا نحو ساحة التحرير وسط بغداد، عندما بدأت الشرطة
وخلال الاحتجاجات التي أشعلت شوارع العراق أمس، قتل شخصان على الأقل وأصيب نحو 200 بعد أن استخدمت الشرطة العراقية الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه والذخيرة لتفريق المتظاهرين.
بداية سلمية
بدأت الاحتجاجات بمسيرة سلمية مع خروج ما يقرب من ألفي شخص، حيث توجهوا نحو ساحة التحرير وسط بغداد، عندما بدأت الشرطة في إلقاء القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، ما أدى إلى تعرض البعض لمشكلات في التنفس.
التليفزيون العراقي أعلن أن قوات الأمن استخدمت الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين في بغداد، الذين خرجوا هاتفين ضد الفساد وفشل الحكومة في توفير الخدمات العامة ومحاربة البطالة، بحسب "الخليج".
وتمددت التظاهرات إلى مدن عراقية أخرى، بينما أكد الجيش وقوفه على مسافة واحدة من الجميع، ودعا الزعيم العراقي مقتدى الصدر إلى التحقيق.
وردد المشاركون في الاحتجاجات هتافات تطالب بالخدمات وتوظيف الشباب الذين تطولهم البطالة بنسبة 25 في المئة، وهى ضعف المعدل العام، بينما حمل آخرون لافتات داعمة للفريق عبد الوهاب الساعدي.
وأثار قرار رئيس الوزراء، الأسبوع الماضي، استبعاد الساعدي قائد قوات مكافحة الإرهاب، الذي اضطلع بدور كبير في المعارك ضد تنظيم "داعش"، غضبا في البلاد وسط تساؤلات عن أسباب القرار.
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واستمرت اليوم التظاهرات التي انطلقت أمس وجوبهت من قبَل قوات مكافحة الشغب بإطلاق النار الحي والغاز المسيل للدموع، حيث قطع عدد من أهالي مدينة الصدر شرقي بغداد والأحياء المحيطة بها، صباح الأربعاء، الطرق، من خلال حرقهم إطارات السيارات وسط طريق قناة الجيش السريع.
وأدى تواصل المظاهرات إلى شل حركة سير المركبات وامتدت الاحتجاجات في العديد من مناطق العاصمة، وخرج أهالي محافظة كربلاء اليوم في تظاهرة واسعة أمام مبنى المحافظة، احتجاجا على إجراءات الحكومة بقمع المتظاهرين في اليوم السابق، وتأييدا لها.
وكان من بين المحتجين العشرات من خريجي الجامعات الجدد الذين لم يتمكنوا من العثور على وظائف في هذا البلد الغني بالنفط والمُتخم بالفساد، بحسب ما أفادته وكالة "أسوشيتد برس".
ولأول مرة منذ سنوات لم تشترك أي جهة سياسية في المظاهرات، وشهدت غيابا رسميا للحزب الشيوعي العراقي الذي قاد وشارك في غالبية المظاهرات التي حدثت بعد عام 2003، كما أعلن زعيم التيار الصدري، أول من أمس، تعليق مشاركة عناصر التيار في المظاهرات.
ولاحظ مراقبون فوارق جوهرية طرأت على الاحتجاجات الجديدة، نظرا لطبيعة الشعارات المرفوعة والجهات الداعمة والمؤيدة لها، ومن بين ما رفع خلال المظاهرات شعار "إسقاط الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني"، بحسب "الشرق الأوسط".
وقد أفاد ناشطون في محافظة ذي قار، تظاهر المئات من الناشطين والأهالي للمطالبة بـ"تغيير النظام بسبب فشله في إدارة الدولة وتحسين واقع الحال الذي يعيشه الشعب العراقي"، كما طالب ناشطون بتشكيل "حكومة إنقاذ وطني"، وأكدوا وقوع صدامات مع عناصر الشرطة.
قلق أمريكي
وتعليقا على التظاهرات قالت الولايات المتحدة إنها تراقب التطورات عن كثب، معربة عن قلقها بعد سقوط العديد من الضحايا.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، في حديث مع "الحرة"، الثلاثاء، إن الوزارة على علم وتتابع المظاهرات الحاصلة في العراق. وأشار إلى أن التقارير حول الخسائر في الأرواح "مقلقة للغاية".
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وقال المسؤول الأمريكي: "نعتقد أن المظاهرات الشعبية عنصر أساسي في كل الديمقراطيات، ولكن لا مكان للعنف في هذه التظاهرات"، ودعا كل الأطراف إلى تخفيف حدة التوتر، وفقا لـ"الحرة".
وزارة الدفاع العراقية أكدت في بيان لها، حرصها على أرواح المتظاهرين من خلال تأمين الحماية الكاملة لهم، شرط حصولهم على موافقة من الجهات الرسمية للتظاهر، مُحذرة المتظاهرين من مثيري الشغب والمندسين، الذين يحاولون تحريف التظاهرات السلمية عن مسارها.
تحقيق فوري
بعد الإعلان عن سقوط ضحايا، أمر رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي بفتح تحقيق فوري حول سقوط ضحايا من المتظاهرين في أثناء احتجاجات طالبت بإصلاحات اقتصادية وتحسين واقع المعيشة.
جاء ذلك في بيان للحكومة، تلا إعلانها مقتل شخصين وإصابة 200 آخرين، بينهم 40 من القوات الأمنية، خلال المظاهرات التي شهدها العراق أمس.
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واتهم عبد المهدي مَن سماهم "المعتدين غير السلميين" بالتسبب عمدا في سقوط ضحايا من المتظاهرين ومن القوات الأمنية، مضيفا أن هؤلاء المعتدين رفعوا شعارات يعاقب عليها القانون، وتهدد النظام العام والسلم الأهلي.
وأشار رئيس الوزراء إلى تشكيل لجان، سبقت المظاهرات، لاستلام جميع المطالب الشعبية، والعمل على تلبيتها وفق القانون، داعيا إلى التهدئة، وتفويت الفرصة على من وصفهم بالمتربصين بالعراق وشعبه.
تلك التظاهرات تضع حكومة عبد المهدي في مأزق، وربما تواجه نفس مصير الحكومة السابقة، فخلال الصيف الماضي، أدت التظاهرات الدامية التي شهدها جنوب العراق، خصوصا محافظة البصرة النفطية، إلى الإطاحة برئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.