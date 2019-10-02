فايلر يجتمع مع مخطط الأحمال استعدادًا لمواجهة أسوان

٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٨ م

فايلر

عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق؛ من أجل تنسيق البرنامج البدني الذي سيخضع له اللاعبون عقب خوض مباراة الإنتاج الحربي، المقرر لها الثامنة مساء اليوم الأربعاء على استاد السلام في الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز، واستهدف فايلر من جلسته مع مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني، الاطمئنان على كل التفاصيل الخاصة بالبرنامج الاستشفائي والبدني الخاص بتجهيز اللاعبين لمباراة أسوان في الأسبوع الثالث من منافسات الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراة الإنتاج الحربي الليلة ضمن الأسبوع الثاني للدوري الممتاز، ثم يسافر إلى أسوان بعد غدٍ، الجمعة، ويدخل في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة أسوان المقرر لها السبت المقبل في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز. ويتدرب الأهلي غدًا الخميس على ملعب التتش بالجزيرة قبل السفر إلى

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراة الإنتاج الحربي الليلة ضمن الأسبوع الثاني للدوري الممتاز، ثم يسافر إلى أسوان بعد غدٍ، الجمعة، ويدخل في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة أسوان المقرر لها السبت المقبل في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز.



ويتدرب الأهلي غدًا الخميس على ملعب التتش بالجزيرة قبل السفر إلى أسوان الجمعة، للمبيت بها قبل لقاء السبت.



وكان الأهلي قد افتتح مشواره في النسخة الجديدة من بطولة الدوري الممتاز، بتحقيق الفوز على سموحة بهدف نظيف سجله رمضان صبحي.



وخاض لاعبو الأهلي الغائبون عن مواجهة الإنتاج الحربي المران على ملعب التتش بالجزيرة صباح اليوم الأربعاء، وأدى اللاعبون تدريبات بدنية مكثفة تحت إشراف سامي قمصان مدرب الفريق، قبل أن يخوض اللاعبون تقسيمة قوية من فريقين.



