رياضة

فايلر يجتمع مع مخطط الأحمال استعدادًا لمواجهة أسوان

٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٨ م
فايلر
فايلر
عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق؛ من أجل تنسيق البرنامج البدني الذي سيخضع له اللاعبون عقب خوض مباراة الإنتاج الحربي، المقرر لها الثامنة مساء اليوم الأربعاء على استاد السلام في الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز، واستهدف فايلر من جلسته مع مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني، الاطمئنان على كل التفاصيل الخاصة بالبرنامج الاستشفائي والبدني الخاص بتجهيز اللاعبين لمباراة أسوان في الأسبوع الثالث من منافسات الدوري الممتاز.
ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراة الإنتاج الحربي الليلة ضمن الأسبوع الثاني للدوري الممتاز، ثم يسافر إلى أسوان بعد غدٍ، الجمعة، ويدخل في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة أسوان المقرر لها السبت المقبل في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز. ويتدرب الأهلي غدًا الخميس على ملعب التتش بالجزيرة قبل السفر إلى
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بيرناردو-سيلفا (2)

رسميا.. الاتحاد الإنجليزي يوجه اتهامًا لنجم السيتي

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتهاما إلى بيرناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي، بسوء السلوك، اليوم الأربعاء، بسبب تغريدته الخاصة بصديقه وزميله في الفريق، بينجامين ميندي. وشبه سيلفا زميله صاحب البشرة السمراء في تغريدة بإحدى الشخصيات الكرتونية، التي تستخدم شعارا لنوع محبوب من الحلوى المغلفة بالشوكولاتة، في إسبانيا والبرتغال. وعدّ الاتحاد الإنجليزي أن التغريدة تمثل خرقا للقوانين، حيث تحمل في طياتها إشارة إلى عرق أو لون، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية، وذلك رغم كونها جاءت على سبيل المزاح بين الصديقين.
مرتضى-منصور-وتركي-آل-الشيخ‎ (1)

تعليق ناري من مرتضى بعد تغريدة تركي لدعم الخطيب

علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على تغريدة تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، وقال مرتضى عبر قناة «الحدث»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: «لن يوقع أحد بيني وبين صديقي تركي آل الشيخ، أقدر هذا الرجل الذي دعم نادي الزمالك ولن تحدث فتنة بيننا»، موضحا: «التغريدة التي نشرها آل الشيخ ليست من أجل ما قلته، بل لأنه وجد جماهير عادية تسب محمود الخطيب وعائلته، وكان ذلك بمنزلة تعزية له، ولكنهم يستشهدون به الآن رغم أنه وصف مجلس إدارة الأهلي بالعصابة. لا تنسوا أيضا، أنتم من أخذتم أمواله وقمتم بتطفيشه من مصر».
مشجعى-ريفر-بليت (1)

وفاة مشجع لريفر بليت بسبب «كلاسيكو الدم»

توفي مشجع لريفر بليت، بعدما تعرض لأزمة قلبية قبل مواجهة بوكا جونيورز، في ذهاب نصف نهائي كأس ليبرتادوريس، وأشارت هيئة الرعاية الطبية للطوارئ، إلى أنها دفعت بسيارة إسعاف إلى جسر لابرونا، المؤدي لاستاد المونومينتال، عقب تلقي إشارة بوجود شخص تعرض لأزمة قلبية. ولدى وصول السيارة، تم التحقق من وفاة مشجع لفريق ريفر بليت، يدعى ألدو هوجو مارتين (51 عاما)، كان قد توجه للاستاد مع ابنه لمشاهدة المباراة، علمًا بأن شرطة بوينس آيرس اعتقلت شخصين تسببا في أعمال شغب في محيط الملعب الذي استضاف اللقاء.
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رينيه فايلر (8)

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي لإسقاط «إنتاج مختار»

يحتضن استاد السلام، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء النادي الأهلي أمام نظيره الإنتاج الحربي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد الصباحي، ويعاونه الثنائي سمير جمال وأحمد نوفال، بينما سيكون محمد سلامة حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
مران الأهلي

مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي

أعلن المدرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه، التي تستعد لمواجهة نظيره الإنتاج الحربي، الذي يقوده مختار مختار، والمقرر إقامتها غدًا الأربعاء، على استاد السلام الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز، وشهدت القائمة عودة محمد مجدى "أفشة"، وحمدي فتحي وعلي معلول، فيما شهدت استبعاد كل من أليو ديانج وصالح جمعة وأحمد الشيخ وعلي لطفي، وحسين السيد وسعد سمير ومحمد محمود وعمار حمدي، وكريم نيدفيد ومروان محسن بسبب الإصابة.
الاهلى- وسموحة (1)

فايلر يدرس الإنتاج بالفيديو وقناع إسباني لمروان محسن

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عصر اليوم الأحد، استعداده لمواجهة نظيره الإنتاج الحربي، المقرر إقامتها مساء الأربعاء المقبل، على استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز، ويدرس السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للمارد الأحمر، الفريق العسكري، بمشاهدة فيديو تسجيلي له خلال مواجهته في الأسبوع الأول من المسابقة، أمام نادي مصر، والتي انتهت بفوزه بثلاثية نظيفة، لدراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل مواجهة الفريقين.
مران- الأهلي‎ (4)

مران الأهلي.. تقسيمة قوية وجلسة بين فايلر وعبد الحفيظ

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم الإثنين، على استاد مختار التتش بمقر النادي في الجزيرة، بعد عودة البعثة فجرا، من غينيا، وذلك لبدء التحضير لمواجهة الزمالك في كأس السوبر، وعقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني، جلسة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، قبل انطلاق مران الفريق، وتحدث في حضور المترجم، عن ترتيبات للمرحلة المقبلة وكافة الأمور المتعلقة بالجانب الإداري قبل معسكر الفريق الأحمر في برج العرب بالإسكندرية.
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