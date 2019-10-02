الأمير هاري يدعم شباب جنوب إفريقيا بـ9 ملايين يورو

٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٥ م

الأمير هاري

أعلن الأمير هاري دوق "ساكس" مساعدة تقدر ب 8 ملايين جنيه إسترليني نحو 9 ملايين يورو من التعاون البريطاني لتمويل تدريب الشباب في جنوب إفريقيا، حيث بلغ معدل البطالة لدى الشباب أقل من 25 عاما أعلى مستوياته. وقال الأمير هاري في اليوم الأخير لجولته في منطقة إفريقيا الجنوبية برفقة زوجته "ميجان ماركل"، حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الأربعاء، أنه سيتعين على أفريقيا توفير 20 مليون وظيفة بحلول عام 2035، وأن تشغيل الشباب يمثل مشكلة عالمية وهو أمر متواجد في جنوب أفريقيا حيث يوجد نحو 57? من الشباب عاطلين عن العمل.

وأكد دوق ساكس، في ختام زيارة برفقة زوجته لمركز تدريب في بلدة "تيمبيزا" إحدى ضواحي مدينة جوهانسبرج، أنه شاهد في هذه البلدة القوة والمرونة والأمل والتعاطف.. موضحا أنه بدأ الحياة بهذه الطريقة (بدون وظيفة) سيأخذ الشباب إلى حلقة من الفقر يصعب الخروج منها ولكنهم تمكنوا من إيجاد حلول لهذه المشكلة وقام بتهنئتكم