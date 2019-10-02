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الأمير هاري يدعم شباب جنوب إفريقيا بـ9 ملايين يورو

٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٥ م
الأمير هاري
الأمير هاري
أعلن الأمير هاري دوق "ساكس" مساعدة تقدر ب 8 ملايين جنيه إسترليني نحو 9 ملايين يورو من التعاون البريطاني لتمويل تدريب الشباب في جنوب إفريقيا، حيث بلغ معدل البطالة لدى الشباب أقل من 25 عاما أعلى مستوياته. وقال الأمير هاري في اليوم الأخير لجولته في منطقة إفريقيا الجنوبية برفقة زوجته "ميجان ماركل"، حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الأربعاء، أنه سيتعين على أفريقيا توفير 20 مليون وظيفة بحلول عام 2035، وأن تشغيل الشباب يمثل مشكلة عالمية وهو أمر متواجد في جنوب أفريقيا حيث يوجد نحو 57? من الشباب عاطلين عن العمل.
وأكد دوق ساكس، في ختام زيارة برفقة زوجته لمركز تدريب في بلدة "تيمبيزا" إحدى ضواحي مدينة جوهانسبرج، أنه شاهد في هذه البلدة القوة والمرونة والأمل والتعاطف.. موضحا أنه بدأ الحياة بهذه الطريقة (بدون وظيفة) سيأخذ الشباب إلى حلقة من الفقر يصعب الخروج منها ولكنهم تمكنوا من إيجاد حلول لهذه المشكلة وقام بتهنئتكم
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رئيسة كرواتيا

رئيسة كرواتيا تعلن رسميًا الترشح لفترة رئاسية جديدة

أعلنت رئيسة كرواتيا كوليندا جرابار كيتاروفيتش، اليوم الأربعاء، رسميًا اعتزامها الترشح للحصول على فترة رئاسية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية العام الجاري. وقالت الرئيسة المحافظة كيتاروفيتش حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، إنها مدعومة من قبل حزب "الاتحاد الديمقراطي الكرواتي" الحاكم في الانتخابات.
بوتين (2)

بوتين: ندين الهجوم على «أرامكو» وضد توجيه التهم لإيران

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن بلاده تدين الهجوم على المنشآت النفطية التابعة لشركة "أرامكو" السعودية، معربا عن رفضه توجيه التهم إلى إيران دون وجود أدلة. وأفاد بوتين على هامش منتدى أسبوع الطاقة الروسي حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، بأن روحاني نفى مسؤولية بلاده عن الهجوم، مضيفا أن "الحوار بين الرئيسين الإيراني والأمريكي أفضل من المواجهة".
إعصار - أرشيفية

إعصار «لورينزو» يضرب جزر برتغالية في المحيط الأطلسي

ضرب إعصار "لورينزو"، اليوم الأربعاء، جزر "الأزور" البرتغالية في المحيط الأطلسي مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح قوية وأمواج عاتية. وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن "لورينزو" وهو إعصار من الدرجة الثانية ضرب الجزر مصحوبا برياح بلغت سرعتها 145 كيلومترا "90 ميلا" في الساعة. من جانبها، قال كارلوس نيفيس رئيس وكالة الحماية المدنية في جزر "الأزور" إن الإعصار تسبب في حدوث أضرار مادية بما في ذلك سقوط الأشجار وخطوط الكهرباء، إلا أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات جراء الإعصار.
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بكين تحتفل ومظاهرات بهونج كونج في ذكرى تأسيس الصين

في الوقت الذي يحتفل فيه الحزب الشيوعي الصيني، اليوم الثلاثاء، بالذكرى السبعين لتأسيس الصين، تندلع مظاهرات مؤيدة للديمقراطية في هونج كونج، وسط مخاوف من أن تخيم أخبار المظاهرات على الأجواء الاحتفالية في بكين، حيث حضر الرئيس الصيني شي جين بينج، عرضا عسكريا كبيرا وموكبا ضخما شارك فيه 100 ألف من الجنود، مع احتفال الصين بالذكرى السبعين للحكم الشيوعي، وظهورها السريع كقوة عالمية، ويعد "اليوم الوطني" يومًا مهما في التقويم السياسي للصين، ولم تترك السلطات في بكين أي شيء للصدفة، فعلى مدار أسابيع، فرضت حملة أمنية مشددة في جميع أنحاء البلاد وعبر الإنترنت.
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سعد الحريري

16 مليون دولار.. هدايا الحريري لعارضة جنوب إفريقية

يبدو أن الأزمات مستمرة في ملاحقة لبنان، فبعد أزمتها السياسية الأخيرة عقب الانتخابات، يواجه رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أزمة أخرى كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن أبعادها. حيث كشفت وثائق محكمة جنوب إفريقية حصلت عليها الصحيفة تقديم رئيس وزراء لبنان أكثر من 16 مليون دولار، لعارضة أزياء جنوب إفريقية، قالت إن بينهما علاقة رومانسية بعد أن التقيا في منتجع فاخر في سيشيل. ولم يكن الحريري في منصبه عندما أرسل الأموال منذ 2013، ولا يبدو أن التحويل قد انتهك أي قوانين في لبنان أو جنوب إفريقيا، لكن الكشف عن القضية يأتي خلال فترة صعبة للحريري.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

السعيد: الدولة تضع نصب أعينها الاستثمار في الشباب

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الأولوية الكبرى التي توليها الدولة في ما يخص الاستثمارات في مجال الرياضة، وذلك بإنشاء مراكز وملاعب للشباب وتطوير القائم منها، مشيرة إلى أن الدولة تضع نصب أعينها الاستثمار في الشباب والعمل على بنائهم وبناء شخصياتهم، وذلك إدراكا منها لأهمية الاستفادة من الطاقات الهائلة لهم. جاء ذلك خلال لقائها مع وزير الشباب والرياضة؛ لأجل بحث سبل تحفيز الاستثمار في مجال الرياضة وتمويل عدد من المشروعات الرياضية.
قمة-التجارة-الالكترونية (3)

خبراء يكشفون مستقبل مصر في مجال التجارة الإلكترونية

افتتحت هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، النسخة الثانية من قمة التجارة الإلكترونية، والتي تنظمها شركة "robusta" العاملة في مجال دعم تقديم الحلول التكنولوجية والتقنية لقطاعات متعددة، بحضور عدد من نواب الوزراء، ومسئولين حكوميين وكبرى شركات القطاع الخاص، وأصحاب المشروعات الناشئة، وبمشاركة عدد كبير من الشركات المصرية والعالمية في أكثر من 15 قطاعا مختلفا. وفي كلمتها الافتتاحية، أشارت الجوهري إلى أن عدد مستخدمي منصات التجارة الإلكترونية نحو 1.8 مليار في عام 2018.
مجلس الأمن

الدول الإفريقية بمجلس الأمن تدعو لرفع العقوبات عن السودان

طالبت الدول الإفريقية الثلاث الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، وهي: جنوب إفريقيا، وساحل العاج، وغينيا الاستوائية، برفع العقوبات المفروضة على السودان، خصوصًا مع اعتباره من بعض الدول بلدًا داعمًا للإرهاب. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، ذكرت الأعضاء الثلاثة غير دائمي العضوية في مجلس الأمن الدولي، في بيان مشترك مع ممثلية الاتحاد الإفريقي لدى الأمم المتحدة، أن مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي كان قد ألغى عقوباته بحق السودان إثر التطورات الإيجابية في هذا البلد.
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