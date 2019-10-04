متلازمة الصدمة التسممية نادرة.. كيف تؤثر فيك؟

المتلازمة من الحالات النادرة الناجمة عن غزو البكتيريا لمجرى الدم وإطلاق السموم الضارة، وبمجرد دخولها في مجرى الدم يتم ضخ السموم إلى الأعضاء

تحرير:فيروز ياسر ٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

المعركة مع المرض ليست سهلة، خاصة إن بدأت في عمر مبكر مثلما حدث مع جابرييلا بوندي، البالغة من العمر 8 سنوات، عندما أصيبت بالجفاف الشديد في أغسطس الماضي نتيجة حساسية المكسرات، حتى وصل الأمر إلى فقدان شعرها وظهور طفح أحمر في جميع أنحاء جسدها. عندما انتقلت الفتاة الصغيرة إلى المستشفى تم تشخيصها على أنها مصابة بمتلازمة الصدمة التسممية، ووجد الأطباء أن تلك الحالة ناجمة عن القوباء (التهاب جرثومي في الطبقات السطحية من الجلد) ما جعلها بحاجة إلى المضادات الحيوية عن طريق الوريد لقتل البكتيريا في مجرى الدم.

تلك المتلازمة من الحالات النادرة التي تؤثر فى شخص من بين كل 100،000 شخص، ناجمة عن غزو البكتيريا لمجرى الدم وإطلاق السموم الضارة، وبمجرد دخولها فى مجرى الدم يتم ضخ السموم إلى الأعضاء حيث تبدأ في مهاجمتها، كما أن هذا المرض يقتل أنسجة الجلد وينتج عنه طفح جلدي. اقرأ أيضا: «أميبا آكلة الدماغ»

تلك المتلازمة من الحالات النادرة التي تؤثر فى شخص من بين كل 100،000 شخص، ناجمة عن غزو البكتيريا لمجرى الدم وإطلاق السموم الضارة، وبمجرد دخولها فى مجرى الدم يتم ضخ السموم إلى الأعضاء حيث تبدأ في مهاجمتها، كما أن هذا المرض يقتل أنسجة الجلد وينتج عنه طفح جلدي.

اقرأ أيضا: «أميبا آكلة الدماغ» بحمام سباحة تنهي حياة طفلة

ما متلازمة الصدمة التسممية؟



هي حالة مفاجئة ومميتة، ناتجة عن إطلاق السموم من نمو البكتيريا المسماة "المكورات العنقودية الذهبية"، أو المكورات العنقودية التي توجد في العديد من أجسام النساء.

ويمكن أن يصاب الرجال والنساء بمتلازمة الصدمة التسممية عند التعرض لبكتيريا المكورات العنقودية في أثناء الشفاء من عملية جراحية أو حرق أو جرح مفتوح أو استخدام جهاز صناعي، وذلك وفقا لما ذكره موقع Web MD.

يهمك أن تعرف: قشرة أم فروة رأس جافة؟.. الأعراض والعلاج

أكثر من ثلث حالات الصدمة التسممية تشمل النساء الأقل من 19 عاما، وما يصل إلى 30% من النساء اللاتي تعرضن للمرض معرضات للإصابة به مرة أخرى.

وهناك الكثير من الأشخاص الأكثر عرضة للمرض بسبب استجابة الجسم للسموم الصادرة عن البكتيريا العنقودية، فمعظمهم يعانون من صدمة انخفاض ضغط الدم، حيث يتوقف القلب والرئتان عن العمل.

إذا كانت النساء في فترة الحيض إلى جانب الحمى والقيء، ويستخدمن الفوط الصحية الخاصة بالدورة الشهرية، فيجب الحصول على مساعدة طبية.

ماذا يسبب متلازمة الصدمة التسممية؟

على الرغم من أن المكورات العنقودية غير ضارة، فإن كونها السبب الرئيسي لمتلازمة الصدمة التسممية غير مفهوم حتى الآن.

هناك شرطان ضروريان لتصبح تلك البكتيريا ضارة، حيث تحتاج البكتيريا إلى بيئة يمكن أن تنمو فيها بسرعة وتطلق السموم، ثم يجب أن تدخل السموم في مجرى الدم، ولأن الفوط الصحية التي ترتديها النساء مشبعة بالدم، فهي مكان داعم للنمو السريع للبكتيريا، خاصة إذا ظلت بقاياها في المهبل.

اعرف لماذا نشعر بالقلق مع حلول فصل الخريف؟

استبعد الباحثون الذين يرصدون أسباب متلازمة الصدمة التسممية بخاخات ومزيلات الروائح الأنثوية والملابس الداخلية والملابس الأخرى، كما أن الحالة لا علاقة لها بتاريخ الحيض لدى المرأة، أو تعاطي المخدرات، أو تدخين السجائر، أو السباحة أو الاستحمام، أو النشاط الجنسي.

تتضمن العلامات والأعراض المحتملة لمتلازمة الصدمة التسممية:



حمى شديدة مفاجئة

انخفاض ضغط الدم

القيء أو الإسهال

طفح جلدي يشبه حروق الشمس، وبالأخص على الكفين وباطن القدمين

التشوش

آلام في العضلات

احمرار العين والفم والحلق

النوبات

الصداع

قد تتطور متلازمة الصدمة التسممية سريعًا، حيث تشمل المضاعفات الصدمة، والفشل الكلوي والوفاة.

نظرا للتشخيص الخاطئ للفتاة الصغيرة، فإن المتلازمة تمكنت منها كثيرا، ولكن بعد اكتشاف إصابتها بمتلازمة الصدمة التسممية، وبعد ظهور الأعراض خلال 72 ساعة، تم قبولها وإعطاؤها مضادات حيوية قوية للغاية، ومن المحتمل جدا أن تنقذ حياتها.