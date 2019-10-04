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متلازمة الصدمة التسممية نادرة.. كيف تؤثر فيك؟

المتلازمة من الحالات النادرة الناجمة عن غزو البكتيريا لمجرى الدم وإطلاق السموم الضارة، وبمجرد دخولها في مجرى الدم يتم ضخ السموم إلى الأعضاء
تحرير:فيروز ياسر ٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
متلازمة الصدمة التسممية
متلازمة الصدمة التسممية
المعركة مع المرض ليست سهلة، خاصة إن بدأت في عمر مبكر مثلما حدث مع جابرييلا بوندي، البالغة من العمر 8 سنوات، عندما أصيبت بالجفاف الشديد في أغسطس الماضي نتيجة حساسية المكسرات، حتى وصل الأمر إلى فقدان شعرها وظهور طفح أحمر في جميع أنحاء جسدها. عندما انتقلت الفتاة الصغيرة إلى المستشفى تم تشخيصها على أنها مصابة بمتلازمة الصدمة التسممية، ووجد الأطباء أن تلك الحالة ناجمة عن القوباء (التهاب جرثومي في الطبقات السطحية من الجلد) ما جعلها بحاجة إلى المضادات الحيوية عن طريق الوريد لقتل البكتيريا في مجرى الدم.
تلك المتلازمة من الحالات النادرة التي تؤثر فى شخص من بين كل 100،000 شخص، ناجمة عن غزو البكتيريا لمجرى الدم وإطلاق السموم الضارة، وبمجرد دخولها فى مجرى الدم يتم ضخ السموم إلى الأعضاء حيث تبدأ في مهاجمتها، كما أن هذا المرض يقتل أنسجة الجلد وينتج عنه طفح جلدي. اقرأ أيضا: «أميبا آكلة الدماغ»
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