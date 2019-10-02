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تونس تعلن موعد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

تحرير:أ.ش.أ ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٣ م
انتخابات تونس
انتخابات تونس
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية رسميا إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 13 أكتوبر الجاري داخل تونس وفي أيام 11 و12 و13 أكتوبر خارجها. وقال نبيل بفون رئيس الهيئة في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن هذه الجولة ستشهد منافسة بين المرشح قيس سعيد الذي حصل على 4ر18% من أصوات الناخبين في الجولة الأولى، والمرشح نبيل القروي الذي حصد 6ر15 % من الأصوات في ذات الجولة، فيما تنطلق الحملة الدعائية للجولة الرئاسية الثانية غدا الخميس، ويكون الصمت الانتخابي يومي 12 و13 أكتوبر الجاري.
وأضاف بفون أن هيئة الانتخابات ملزمة بالجدول الانتخابي، ولذا فإنها لا يمكنها تأجيل الانتخابات على ضوء استمرار حبس المرشح نبيل القروي، مشيرا إلى أن الهيئة بذلت كل جهد ممكن من أجل توفير تكافؤ الفرص بين المرشحين.وتعد الانتخابات الرئاسية الحالية هي ثاني انتخابات رئاسية تشهدها تونس منذ الإطاحة بنظام الرئيس
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نفجير في العراق

شوارع العراق تشتعل مجددا فهل تطيح بحكومة عبد المهدي؟

عادت الاحتجاجات مجددا إلى شوارع العراق، بعد أن شهدت تظاهرات دامية تسببت في سقوط العديد من الضحايا بين قتلى وجرحى، حيث اشتعلت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات جنوبي البلاد بعد خروج الآلاف في مظاهرات احتجاجية ضد البطالة والفساد الحكومي وضعف الخدمات. وتعد هذه التظاهرات هي الأولى من نوعها التي تواجهها الحكومة الحالية، التي تتم عامها الأول في نهاية أكتوبر الجاري، حيث رفعت الاحتجاجات لافتات تندد بأداء الحكومة العراقية الحالية، وهتف بعض المتظاهرين بإسقاط النظام.
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5 قتلى و600 معتقل.. ضحايا الاحتلال الإسرائيلي خلال سبتمبر

قال مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لدائرة العمل والتخطيط في منظمة التحرير الفلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، قتلت خمسة مواطنين، واعتقلت 600 آخرين، وهدمت 57 بيتا ومنشأة، خلال شهر سبتمبر المنصرم. وأوضح المركز في تقريره الشهري حول ابرز الانتهاكات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، أن من بين الشهداء الخمسة، ثلاثة من قطاع غزة أثناء مشاركتهم في المسيرات السلمية، من بينهم طفلان، فيما استشهدت نايفة محمد علي كعابنة (50 عاما) نتيجة إعدامها ميدانياً على حاجز قلنديا شمال القدس، فيما استشهد الاسير بسام السايح (46) عاماً، من مدينة نابلس نتيجة الاهمال الطبي في سجون الاحتلال، ليرتفع بذلك عدد الاسرى الشهداء منذ بداية العام إلى ثلاثة شهداء.
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صحف عربية: ترامب يصف دعوات عزله بـ«الانقلاب»

تنوعت عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، بين استعراض تداعيات محاولة عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والأوضاع في اليمن، إضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات. ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف الدعوات المطالبة بعزله بأنها "انقلاب"، وقال في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" إنه "خلص إلى نتيجة مفادها أن ما يحدث ليس عزلا وإنما انقلاب يهدف إلى سلب قوة الشعب وتصويته وحريته والتعديل الثاني والدين والجيش والجدار الحدودي وحقوقه". وكان الديمقراطيون في مجلس النواب أعلنوا عن التحضير لإجراءات عزل ترامب.
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مقتل شخص وإصابة 200 آخرين خلال تظاهرات بالعراق

أصدرت خلية الإعلام الحكومي العراقية، بيانًا بشأن تظاهرات اليوم في بغداد والمحافظات، حيث أعلنت وزارة الصحة وفاة شخص وإصابة 200 آخرين بينهم 40 من القوات الأمنية خلال التظاهرات. وأوضحت الخلية في بيان مشترك لوزارتي الداخلية والصحة أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الثلاثاء، أن العاصمة بغداد وعددًا من المحافظات شهدت انطلاق تظاهرات احتجاجية تطالب بتوفير الخدمات العامة وفرص العمل.
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نبيل -القروي

رفض الإفراج عن المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي

رفضت محكمة تونسية، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي، المحتجز بانتظار الحكم في تهم ضده بالتهرب الضريبي وغسل الأموال، وينفي القروي الاتهامات. وكان المتحدث الرسمي باسم القروي، قد قال إن دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف بتونس قررت تأجيل النظر في مطلب الإفراج عن القروي إلى أمس الإثنين، مضيفًا أن قرار التأجيل جاء لتعذر انعقاد الجلسة بسبب إضراب القضاة.. جاء ذلك بعد أن تقدمت هيئة الدفاع عن نبيل القروي، في مناسبات سابقة إلى دائرة الاتهام بطلب للإفراج عن موكلها، بحسب سبوتنيك.
انتخابات تونس

رفض كل الطعون على نتائج انتخابات تونس

رفضت محكمة الاستئناف في تونس، اليوم الإثنين، كل الطعون بنتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وذلك حسبما أورد موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. من ناحية أخرى، قال المتحدث الرسمي باسم المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية في الدور الثاني نبيل القروي، إن دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف بتونس قررت تأجيل النظر في مطلب الإفراج عن القروي إلى الإثنين المقبل، مضيفا أن قرار التأجيل جاء لتعذر انعقاد الجلسة بسبب إضراب القضاة.
نبيل القروي

بسبب إضراب القضاة.. تأجيل الإفراج عن نبيل القروي

قال المتحدث الرسمي باسم المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية في الدور الثاني، نبيل القروي، إن دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف بتونس قررت تأجيل النظر في مطلب الإفراج عن القروي إلى الإثنين المقبل، مضيفًا أن قرار التأجيل جاء لتعذر انعقاد الجلسة بسبب إضراب القضاة.. جاء ذلك بعد أن تقدمت هيئة الدفاع عن نبيل القروي، في مناسبات سابقة إلى دائرة الاتهام بطلب للإفراج عن موكلها، بحسب سبوتنيك. وكانت قوات الأمن قد أوقفت القروي في 23 من الشهر الماضي وهو في طريقه إلى العاصمة تونس، بتهمة التهرب الضريبي وتبييض الأموال.
قيس- سعيد

قيس سعيد ورقة إخوان تونس الأخيرة لتعويض الهزيمة

بعد الخسارة التي مني بها إخوان تونس في الانتخابات الرئاسية، تسعى حركة النهضة لتعويض تلك الخسارة من خلال محاولة استمالة المرشح الأوفر حظا لرئاسة تونس قيس سعيد، بعد إعلان دعمها المرشح المستقل في الدورة الثانية من الانتخابات التونسية المبكرة. تأتي تلك الخطوة بعد أن حل مرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو في الانتخابات الرئاسية ثالثاً في الدورة الأولى، بينما حل سعيد المعروف بمواقفه المحافظة أولاً في الدورة الأولى بـ18.4 في المائة من الأصوات، بينما جاء قطب الإعلام نبيل القروي الموجود في السجن، في المرتبة الثانية.
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