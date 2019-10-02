Cairo ICT يستضيف معرض النقل TransMEA ديسمبر المقبل

تحرير:أحمد البرماوي ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م

معرض كايرو آي سي تي

أعلنت شركة "تريدفيرز إنترناشيونال" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، إطلاق الدورة الثانية من المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا النقل في الشرق الأوسط وإفريقيا TransMEA 2019 خلال الفترة من 1 ديسمبر المقبل وحتى 4 من نفس الشهر بالتزامن مع إطلاقها الدورة 23 من المؤتمر تحت شعار The Digital Experience، وتنطلق فعاليات الدورة الثانية من TransMEA 2019 تحت رعاية الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل المصرى في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، وسط إقبال من شركات النقل الذكي والمؤسسات الحكومية المحلية والدولية.

ويركز المعرض والمؤتمر على تطوير منظومة النقل في مصر والمنطقة، خاصة وأنه يتزامن مع توسع مصر في بناء المدن الذكية وتعزيز تلك المدن والمناطق الجديدة بمنظومات نقل ذكي حديثة ومبتكرة تحقق الهدف المرجو من تلك النهضة العمرانية. كما يمثل المعرض أهمية خاصة لإفريقيا التي تقترب من تطبيق اتفاقيات تجارة حرة، وهو