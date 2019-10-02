سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

Cairo ICT يستضيف معرض النقل TransMEA ديسمبر المقبل

تحرير:أحمد البرماوي ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
معرض كايرو آي سي تي
معرض كايرو آي سي تي
أعلنت شركة "تريدفيرز إنترناشيونال" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، إطلاق الدورة الثانية من المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا النقل في الشرق الأوسط وإفريقيا TransMEA 2019 خلال الفترة من 1 ديسمبر المقبل وحتى 4 من نفس الشهر بالتزامن مع إطلاقها الدورة 23 من المؤتمر تحت شعار The Digital Experience، وتنطلق فعاليات الدورة الثانية من TransMEA 2019 تحت رعاية الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل المصرى في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، وسط إقبال من شركات النقل الذكي والمؤسسات الحكومية المحلية والدولية.
ويركز المعرض والمؤتمر على تطوير منظومة النقل في مصر والمنطقة، خاصة وأنه يتزامن مع توسع مصر في بناء المدن الذكية وتعزيز تلك المدن والمناطق الجديدة بمنظومات نقل ذكي حديثة ومبتكرة تحقق الهدف المرجو من تلك النهضة العمرانية. كما يمثل المعرض أهمية خاصة لإفريقيا التي تقترب من تطبيق اتفاقيات تجارة حرة، وهو
اقرأ المزيد
مركز-جودة-خدمات-المحمول ‎ (2)

تعرف على آداء شركات المحمول في التقرير الثاني لتنظيم الاتصالات

أصدر المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقريره الثاني حول جودة خدمات الصوت والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر، والذي أظهر تحسن نتائج قياس جودة الخدمة لشركات المحمول الأربع لشهر أغسطس مقارنةً بشهر يوليو، إذ تم إجراء اختبارات جودة الخدمة خلال شهر أغسطس الماضي لما يقرب من 22000 كيلومتر من المناطق المأهولة بالسكان في جمهورية مصر العربية والمقسمة إلى ما يقرب من 127 منطقة وطريق رئيسي ومحاور وأماكن إستراتيجية.
السكر-للتخلص-من-السموم

التموين: احتياطي السكر يكفي 7 أشهر والقمح 4 شهور

تلقت وزارة التموين تقريرا من الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، عن توافر السلع الأساسية وارتفاع أرصدتها، إذ بلغ الاحتياطي الإستراتيجي من السكر 7.4 شهر، والزيت 3.3 شهر، والقمح 4.7 شهر، والأرز 3.7 شهر، واللحوم الحية 31 شهرا، والدواجن 2.5 شهر. وشددت الوزارة على أهمية توفير السلع للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة، من خلال زيادة وتكثيف المعروض منها في منافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية ومشروع جمعيتي وبقالي التموين، فضلا عن السيارات المتنقلة التابعة للوزارة.
اسعار-الذهب-دهب (6)

أسعار الذهب ترتفع 8 جنيهات وعيار 21 يسجل 672 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، ليقفز سعر الجرام بنحو 8 جنيهات، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1483 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
سبائك ذهبية

115 مليون دولار انخفاضا في احتياطي الذهب خلال سبتمبر

انخفض رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 3.209 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي، في مقابل نحو 3.324 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس السابق عليه، بانخفاض سجل نحو 115 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، ويتم معادلة هذه النسبة بقيمة من الاحتياطي النقدي، شاملا ودائع وعمليات مبادلة الذهب. وأعلن المركزي ارتفاع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي ليصل إلى مستوى 45.118 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي، مقابل 44.969 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس، بزيادة بلغت نحو 149 مليون دولار.
اقرأ المزيد من الأخبار
Ext. Hackathon Group

بجوائز 210 ألف جنيه.. هاكاثون فودافون يدعم المبتكرين

كشف عماد الأزهري، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي في شركة فودافون مصر، عن تقدم 230 رائد أعمال للمشاركة في مسابقة هاكاثون الابتكار لرعاية الأفكار الإبداعية التي تنظمها الشركة، واختيار 44 منهم وتأهلت 10 أفكار للنهائيات، وقال الأزهري خلال الحفل الختامي للمسابقة الذي نظمته الشركة، إن المسابقة تتيح ابتكار حلول إبداعية تخدم المجتمع قابلة للتطبيق باستخدام التكنولوجيا في عدة قطاعات، منها الصحة والبيئة والتعليم والسياحة والنقل، وتضم قائمة المتقدمين طلاب في الجامعات وغيرهم من مختلف المحافظات.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]