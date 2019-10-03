لو الإمساك بيزعجك.. عصائر مفيدة تخلصك منه

يقوم التفاح بعمل العقاقير الطبية المُلينة، حيث يساعد على تنظيم عملية الهضم، كما أنه يحتوي على معادن مهمة كالحديد، ويعمل بفاعلية كبيرة في التحسين من عمليات الجهاز الهضمي

تحرير:إسراء سليمان ٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

التخلص من الإمساك

تتعدد المشكلات المتعلقة بالجهاز الهضمي، بما في ذلك الانتفاخ والإسهال وتشنجات المعدة؛ لذا ينصح دائمًا بتناول أطعمة محددة، وبكميات معتدلة، كما أن الألياف الغذائية لها فوائد مهمة، تتمثل في زيادة الشبع، والتحفيز من عملية الهضم، والحفاظ على حركة الأمعاء، خاصة إذا كنت تعاني من متلازمة القولون العصبي، فيُنصح بتناول مجموعة من العصائر المهمة، مثل عصير البطيخ وعصير الليمون، كما أن عصير البرتقال فعال بشكل كبير؛ نظرًا لأنه غني بفيتامين C، نقلًا عن "times of india".

توجد أوقات نحب فيها تناول كميات كبيرة من الطعام؛ مثل المناسبات والحفلات، لا نفكر في ما إذا كانت هذه الأطعمة مفيدة أم لا، بل الذي يشغل بالنا في مثل هذه اللحظات هو الوصول إلى الشعور بالفرحة والسعادة، وهذا حق مشروع، ولكن معدتك قد يكون لها رأي آخر، فأي تغيير في النظام الغذائي الذي تتبعه، أو كمية الطعام