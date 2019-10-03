لو الإمساك بيزعجك.. عصائر مفيدة تخلصك منه

يقوم التفاح بعمل العقاقير الطبية المُلينة، حيث يساعد على تنظيم عملية الهضم، كما أنه يحتوي على معادن مهمة كالحديد، ويعمل بفاعلية كبيرة في التحسين من عمليات الجهاز الهضمي
تتعدد المشكلات المتعلقة بالجهاز الهضمي، بما في ذلك الانتفاخ والإسهال وتشنجات المعدة؛ لذا ينصح دائمًا بتناول أطعمة محددة، وبكميات معتدلة، كما أن الألياف الغذائية لها فوائد مهمة، تتمثل في زيادة الشبع، والتحفيز من عملية الهضم، والحفاظ على حركة الأمعاء، خاصة إذا كنت تعاني من متلازمة القولون العصبي، فيُنصح بتناول مجموعة من العصائر المهمة، مثل عصير البطيخ وعصير الليمون، كما أن عصير البرتقال فعال بشكل كبير؛ نظرًا لأنه غني بفيتامين C، نقلًا عن "times of india".
توجد أوقات نحب فيها تناول كميات كبيرة من الطعام؛ مثل المناسبات والحفلات، لا نفكر في ما إذا كانت هذه الأطعمة مفيدة أم لا، بل الذي يشغل بالنا في مثل هذه اللحظات هو الوصول إلى الشعور بالفرحة والسعادة، وهذا حق مشروع، ولكن معدتك قد يكون لها رأي آخر، فأي تغيير في النظام الغذائي الذي تتبعه، أو كمية الطعام
توجد أوقات نحب فيها تناول كميات كبيرة من الطعام؛ مثل المناسبات والحفلات، لا نفكر في ما إذا كانت هذه الأطعمة مفيدة أم لا، بل الذي يشغل بالنا في مثل هذه اللحظات هو الوصول إلى الشعور بالفرحة والسعادة، وهذا حق مشروع، ولكن معدتك قد يكون لها رأي آخر، فأي تغيير في النظام الغذائي الذي تتبعه، أو كمية الطعام المتناولة، قد يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية المتعلقة بالجهاز الهضمي؛ على سبيل المثال، القيء والغثيان والإمساك والإسهال، تخيل في يوم قررت أن تجتمع مع عائلتك، من أجل الاحتفال بمناسبة ما، فمن المؤكد أنك ستتناول مختلف أنواع الطعام، لا تشعر بالحيرة، توجد بعض العصائر المهمة التي يمكنك أن تدرجها في نظامك كدواء طبيعي منعًا للإصابة بالإمساك، وفي ما يلي بعضها:
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1- عصير البطيخ
بجانب أنه يمنحك معدلات عالية من الانتعاش في فصل الصيف، يتميز عصير البطيخ بالعديد من الفوائد المهمة؛ لأنه يحتوي على نسبة عالية من المياه، تصل إلى 90%، فيعمل على تنظيف الأمعاء، ويساعد في تنظيم حركتها، خاصة إذا كنت تعاني من متلازمة القولون العصبي، التي تؤدي بعد ذلك إلى الإصابة بالإسهال أو الإمساك، كما أنه يحتوي على مجموعة كبيرة من المعادن والفيتامينات المهمة التي يحتاج إليها الجسم، ويساعد في تنظيم معدلات الضغط؛ لأنه يحتوي على نسبة جيدة من البوتاسيوم والمنجنيز، كما يخفف من الغثيان وجفاف الحلق في فترة الحمل، ويقوي من الجهاز المناعي في الجسم، ويعالج ألم العضلات.
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2- عصير البرتقال
هو لا يحتوي فقط على فيتامين C، الذي يساعد على عملية هضم صحية، بل هو غني أيضًا بالألياف الغذائية التي تعمل كمُلين للأمعاء، ومن ثم يقلل من حدوث الإمساك، كما يعزز من صحة الجهاز المناعي، ويطهر الجسم، ويزيد من حركة الدورة الدموية، كما أنه يقلل من الالتهابات، ويساعد في المحافظة على معدلات الكوليسترول الجيدة في الجسم، ويخفض من مستوى ضغط الدم، ويقدم مقاومة جيدة للسرطان.
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3- عصير التفاح
بالنسبة للوقاية من الإمساك، يقوم التفاح بعمل العقاقير الطبية الملينة، حيث يساعد على تنظيم عملية الهضم، كما أنه يحتوي على معادن مهمة كالحديد، ويعمل بفاعلية كبيرة في التحسين من عمليات الجهاز الهضمي، كما أنه يقلل من احتمالية الإصابة بسرطان القولون، ويزيل السموم، ويحافظ على صحة العينين، ويقوي الجهاز المناعي في الجسم.
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4- عصير الأناناس
يحتوي على نسبة كبيرة من الماء، فيعمل كمُلين لتجنب الإصابة بالإمساك، كما أن هذه الفاكهة غنية بإنزيم يسمى البروميلين، يحسن بشكل كبير من وظيفة الأمعاء، كما أن له دورا فعالا في التعزيز من الجهاز المناعي، ويقلل من ظهور الجذور الحرة في الجسم، ومن ثم يحقق لك وقاية كبيرة من الفيروسات، وجميع هذه العصائر ستساعدك في الحفاظ على صحة معدتك.
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