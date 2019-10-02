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لأول مرة في مصر| سامسونج تصنع شاشات تليفزيون QLED 8K

تحرير:أحمد البرماوي ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:١٨ م
شاشة سامسونج Qled
شاشة سامسونج Qled
أعلنت سامسونج إلكترونيكس- مصر عزمها تصنيع وبيع شاشات التليفزيون QLED بتقنية 8K للمرة الأولى في مصر، وأشاد المهندس قاسم حسن، رئيس قطاع التليفزيونات، بالتقدم الذى أحرزه مصنع بني سويف، مؤكدًا أن خطط سامسونج لتصنيع أحدث منتجات شاشات التليفزيون QLED 8K للمرة الأولى في مصر يعد خطوة هامة وتطورًا كبيرًا ودليل على ثقة سامسونج العالمية في القدرات التنافسية للمنتج المصري، وخاصة قدرات المصنع كونه ينتج الحصة الأكبر من منتجات سامسونج في منطقة الشرق الأوسط، وافريقيا، وجنوب أوروبا، مما يساهم في جعل مصر مركزًا رئيسيًا لتصدير أحدث منتجات سامسونج للمنطقة.
وأضاف قاسم حسن أن مصنع سامسونج في بنى سويف يصدر 85% من إنتاجه لـ 36 دولة حول العالم، ويعمل به نحو 1500 عامل، لافتًا إلى أن المصنع تسبب في إقامة منطقة صناعية في محافظة بنى سويف، وهو يعد المصنع الأول من نوعه لشركة سامسونج فى الشرق الأوسط وأفريقيا، ويعتمد على أحدث تكنولوجيا عالمية فى إنتاج تلفزيوناتQLED
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