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نص استقالة «هشام يونس» من مجلس نقابة الصحفيين

٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٣ م
هشام يونس
هشام يونس
بشكل مفاجئ أعلن الكاتب الصحفي هشام يونس استقالته مسببة إلى مجلس نقابة الصحفيين لإعفائه من منصبة وجاء في نصها الأسباب التي قدمها إلى نقيب الصحفيين التالي:"أتقدم إليكم باستقالة مسببة من موقعي كعضو في مجلس نقابة الصحفيين، بعد أن وقعت أحداث بين جدران نقابتنا العريقة ترقى إلى مستوى الجرائم النقابية لأنها وقائع غير مسبوقة سيكون السكوت عليها دافعا لمزيد من التدهور الذي لا نرتضيه لنقابتنا وبيت مهنتنا". وأضاف: "لم أعد أطيق السكوت ولا المجاراة ولن يكون الصمت فضيلة إذا شاهت الوجوه وتوارى الخجل، وأصبح العيب مباحا والخطأ متاحا والقابض على جمر الحقيقة أسيرا مكبلا بالمبادئ دون أن يجد من يطلق يديه ويحرر أنفاسه".
وتابع يونس في نص الاستقالة: "إنني أؤكد لكم أن استقالتي هي صيحة تحذير واجبة حاولت قدر الطاقة أن أجعلها صرخة مكتومة بين جدران حجرة مجلس النقابة لكن الأفعال التي تجاوزت قدرتي على الاحتمال ورغبتي في الإصلاح خطوة خطوة، جعلتني أشعر بلزوم التوجه إلى الأفق الأوسع وهو أعضاء الجمعية العمومية للنقابة التي شرفتني
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رئيس البرلمان: الهجمة الشرسة ضد مصر لن تتوقف

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