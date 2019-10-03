التهاب الفقار اللاصق| آلام الظهر تنذرك بمشكلات صحية

في بعض الأحيان، يمكن أن يكون ألم الظهر مؤشرا على حالة نادرة وأكثر خطورة؛ لهذا يجب أن تؤخذ أعراض آلام الظهر على محمل الجد، والذهاب إلى الطبيب المختص في أقرب وقت

تحرير:فيروز ياسر ٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

أصبحت آلام الظهر الأكثر شيوعا في الآونة الأخيرة، وغالبا ما تحدث نتيجة شد العضلات أو ضعفها، ولكن بمجرد التمدد والحصول على قسط كافٍ من الراحة، قد تختفي تماما. في بعض الأحيان، يمكن أن يكون ألم الظهر مؤشرا على حالة نادرة وأكثر خطورة؛ لهذا يجب أن تؤخذ أعراض آلام الظهر على محمل الجد، والذهاب إلى الطبيب المختص في أقرب وقت. آلام الظهر هي حالة عامة لها العديد من الأسباب المحتملة، وعادةً ما يكون الألم الحاد ناتجا عن محفز محدد، وغالبًا ما يكون بسبب الإجهاد، لكن الألم المزمن يستمر لفترة أطول من 3- 6 أشهر.

أسباب آلام الظهر إجهاد العضلات أو الأربطة قد يؤدي الشد الثقيل المتكرر أو الحركة غير المتوقعة (المفاجئة) إلى إجهاد عضلات الظهر والأربطة الشوكية، وإذا كانت عضلاتك ضعيفة، فإن إجهادها بانتظام يمكن أن يسبب تشنجات عضلية مؤلمة. الأقراص المنتفخة أو الممزقة تعمل الأقراص الشوكية كوسائد بين الفقرات

أسباب آلام الظهر





إجهاد العضلات أو الأربطة

قد يؤدي الشد الثقيل المتكرر أو الحركة غير المتوقعة (المفاجئة) إلى إجهاد عضلات الظهر والأربطة الشوكية، وإذا كانت عضلاتك ضعيفة، فإن إجهادها بانتظام يمكن أن يسبب تشنجات عضلية مؤلمة.

الأقراص المنتفخة أو الممزقة

تعمل الأقراص الشوكية كوسائد بين الفقرات في العمود الفقري، والجزء الداخلي من هذه الأقراص ناعم ويمكن أن ينتفخ أو يتلف في أثناء الإصابة، وهذا بدوره قد يضغط على العصب المنضغط، وفي بعض الأحيان لا تشعر بألم في الظهر بعد هذا الضغط.

التهاب المفاصل

يمكن أن تؤثر هشاشة العظام فى أي عظم في جسمك، حتى العمود الفقري وعظام الحوض، وهذا يسبب الألم في أسفل الظهر.

آلام الظهر المزمنة تكشف عن مرض خطير أو قاتل، وفي بعض الأحيان قد تكون غير واضحة؛ لذا تعرف على ما تعكسه آلام ظهرك وفقا لما ذكره موقع Daily Health Post.

1- فقدان السيطرة على الأمعاء والمثانة

تقع المثانة في أسفل البطن، لذلك يمكن أن تتأثر بالاضطرابات العصبية مثل متلازمة ذيل الفرس، فهي حالة طبية طارئة تستدعي التدخل الجراحي العاجل نتيجة تورم الأعصاب في نهاية النخاع الشوكي.

من أسباب متلازمة ذيل الفرس، انتفاخ القرص الفقري في منطقة أسفل الظهر الذي يضغط على الأعصاب، وتضييق القناة الشوكية، بالإضافة إلى الالتهاب في العمود الفقري والنزيف أو الكسر.

إذا لم تتم معالجة الحالة على وجه السرعة فمن المحتمل أن يعاني المريض من الشلل، وفقدان تام في السيطرة على المثانة أو الأمعاء، والخلل الوظيفي الجنسي، وصعوبة المشي.

تتمثل الأعراض الأخرى لهذه المتلازمة في آلام حادة أسفل الظهر، وتنميل في كلتا الساقين، بالإضافة إلى تغيير الأحاسيس في ساقيك أو الأرداف أو الفخذين الداخليين.

2- الألم الليلي



غالبًا ما يحدث الألم الذي يصيبك في أثناء الليل من خلال وضعية نوم خاطئة أو عضلات يتم شدها في أثناء النهار، ومع ذلك إذا أصابك الألم فور توجهك إلى الفراش ولم تتحسن عن طريق تغيير وضعك، فقد تعاني من مشكلة في العمود الفقري نتيجة ورم أو عدوى.

أعراض عدوى العمود الفقري تتمثل في الحمى، وفقدان الوزن غير المبرر، بالإضافة إلى تغيير عادات الأمعاء من وظيفة المثانة، ونزيف غير عادي وكتل في الظهر.

3- عدم القدرة على تحديد الألم



يبدو الشعور بالألم في أي مكان في ظهرك أمرا طبيعيا في بعض الأحيان، لكنه قد يخبرك بوجود مشكلات في القلب، فإذا كان ألمك لا يمكن تحديده في عقدة العضلات أو التهاب المفاصل، فقد تواجه المراحل الأولى من الأزمة القلبية، خاصة أن الألم ينتشر من صدرك.

إذا واجهت ضغطا مريحا على الصدر، أو التعرق أو الغثيان، والضيق في التنفس، والإعياء، فيجب الذهاب إلى الطبيب على الفور.

4- التصلب الصباحي



كلما كبرت، كان من الصعب الاستيقاظ في الصباح، وعلى الرغم من أن بعض الأوجاع والآلام غير مقلقة، فإن الألم الذي يستمر لأكثر من 30 دقيقة بعد الاستيقاظ يمكن أن يكون مصدر قلق.

السبب المحتمل لانزعاجك هو التهاب الفقار اللاصق، وهو شكل من أشكال التهاب المفاصل الالتهابي الذي قد يتسبب في انصهار فقراتك معًا إذا تُركت دون علاج، كما يزيد هذا الالتهاب من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، لذلك من المهم عدم تجاهله والتحدث إلى الطبيب.

5- فقدان القدرة على الوقوف جيدا



يمكن أن يكون ألم الظهر المتكرر لدى الأفراد الذين تعرضوا لحادث مؤخرا أو يعانون من هشاشة العظام مؤشرا على كسر في العمود الفقرى، حيث تشمل الأعراض ظهورا مفاجئا لآلام الظهر، والوقوف أو المشي عادة ما يزيد الألم سوءًا، إلى جانب محدودية الحركة الشوكية، وإذا تركت بدون علاج، فمن المحتمل أن ينتهي الأمر بمخاطر أخرى تصل إلى مشكلات في التنفس والجهاز الهضمي.

6- جلد متعرق أو رطب



الألم المفاجئ في البطن أو الظهر، وكذلك التعرق الزائد والألم المنتشر من البطن أو الظهر إلى الحوض أو الساقين أو الأرداف، يمكن أن يشير إلى تمدد الأوعية الدموية البطني، حيث يحدث ذلك عندما يواجه الشريان الأورطي (الوعاء الذي ينقل الدم من القلب إلى البطن والساقين والحوض) انتفاخًا موضعيا يشبه البالون في جداره الشرياني.



يسهل اكتشاف أعراض ألم الظهر السابق ذكرها إذا كنت تراقب صحتك بعناية كل يوم، ولتجنب الخلط بينه وبين الألم المرتبط بالعضلات، مارس التمارين بانتظام، وتمدد بشكل صحيح.