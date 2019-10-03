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لا تجعل القلق يقتلك.. 3 طرق للتخلص من التوتر

عند الشعور بأن القلق والتوتر يسلبان منك كل شيء، أخبر عقلك بأنك ستكون على ما يرام قريبًا، من خلال التحدث عن شيء إيجابي مع الآخرين، أو تقديم المساعدة
تحرير:إسراء سليمان ٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
الشعور بالقلق
الشعور بالقلق
الحياة لا تترك لنا متسعًا لكي نعيش بالرفاهية التي نرغب فيها، ومن ثم في كثير من الأحيان نجد أنفسنا تحت سيطرة القلق والتوتر، لا نستطيع التغلب عليهما لعدم وجود إرادة قوية تجعلنا قادرين على القيام بذلك، في مثل هذه اللحظات غير المحببة للنفس، يغيب عنك الأمل والتفاؤل، وتجد نفسك متعلقا بحبال الماضي والذكريات المؤلمة؛ لذا يجب عليك اتباع بعض الطرق للتخلص من هذا الشعور؛ فعلى سبيل المثال، حاول تغيير نظرتك للحياة، وقتل مخاوفك، والجلوس لفترات طويلة مع مَن لديهم آمال في الحياة، نقلًا عن "health line".
اضطرابات القلق تصيب 40 مليون شخص بالغ حول العالم؛ لذا فهي من أكثر الأمراض النفسية الشائعة حول العالم، فالقلق هو أكثر الأمراض المزعجة التي تهاجمنا في كثير من الأوقات، وفي تعليق على ذلك، قالت ناتالي داتيلو، طبيبة في علم النفس الإكلينيكي ومديرة علم النفس: "إن القلق يحدث عندما نبالغ في تقدير احتمال حدوث
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4 أخطاء ترتكبينها عند استعمالك غسالة الأطباق

غسالة الأطباق مهمة لكثير من النساء، فهي توفر الوقت والمجهود، خاصة خلال العزومات واستضافتك لكثير من الأشخاص داخل منزلك، وإذا كان لديكِ واحدة فتأكدي أنها تعمل بكفاءة. على الرغم من أن الكثير من غسالات الأطباق سهلة الاستخدام، فإنها تحتاج إلى الفهم، خاصة معرفة الأساسيات لمساعدتك في اختيار الدورات السليمة. هناك بعض الأخطاء الشائعة التي ترتكبها النساء المستخدمات لغسالة الأطباق، خاصة عند تشغيلها؛ لذا عليك معرفة تلك الأخطاء لكي لا ترتكبيها مجددا. وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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قمصة وهروب وفضيحة.. حكاية مصطفى أبو تورتة ونهال

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«مصطفى أبو تورتة».. تفاصيل هروب عريس من حفل خطوبته

أثارت فتاة حالة من الجدل على صفحات السوشيال ميديا بعد نشرها قصة تؤكد من خلالها هروب خطيبها من حفل الخطوبة عقب الانتهاء من تناول الطعام من البوفيه، وحرصه على أن يأخذ تورتة الخطوبة معه في أثناء الهروب، وهو ما تداوله عدد من نشطاء السوشيال ميديا بشكل ساخر، حيث أطلقوا عليه اسم "مصطفى أبو تورتة"، وذلك على غرار عبارة الفنانة حنان ترك في فيلم "حب البنات" (كلهم مصطفى أبو حجر)، وعلى الرغم من الضجة التي أثارتها الفتاة، فإن الشاب لم ينشر ما يكذب به القصة، وهو ما جعل الآلاف من الفتيات يتفاعلن معها كنوع من التضامن.
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