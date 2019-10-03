لا تجعل القلق يقتلك.. 3 طرق للتخلص من التوتر

عند الشعور بأن القلق والتوتر يسلبان منك كل شيء، أخبر عقلك بأنك ستكون على ما يرام قريبًا، من خلال التحدث عن شيء إيجابي مع الآخرين، أو تقديم المساعدة
الحياة لا تترك لنا متسعًا لكي نعيش بالرفاهية التي نرغب فيها، ومن ثم في كثير من الأحيان نجد أنفسنا تحت سيطرة القلق والتوتر، لا نستطيع التغلب عليهما لعدم وجود إرادة قوية تجعلنا قادرين على القيام بذلك، في مثل هذه اللحظات غير المحببة للنفس، يغيب عنك الأمل والتفاؤل، وتجد نفسك متعلقا بحبال الماضي والذكريات المؤلمة؛ لذا يجب عليك اتباع بعض الطرق للتخلص من هذا الشعور؛ فعلى سبيل المثال، حاول تغيير نظرتك للحياة، وقتل مخاوفك، والجلوس لفترات طويلة مع مَن لديهم آمال في الحياة، نقلًا عن "health line".
اضطرابات القلق تصيب 40 مليون شخص بالغ حول العالم؛ لذا فهي من أكثر الأمراض النفسية الشائعة حول العالم، فالقلق هو أكثر الأمراض المزعجة التي تهاجمنا في كثير من الأوقات، وفي تعليق على ذلك، قالت ناتالي داتيلو، طبيبة في علم النفس الإكلينيكي ومديرة علم النفس: "إن القلق يحدث عندما نبالغ في تقدير احتمال حدوث
اضطرابات القلق تصيب 40 مليون شخص بالغ حول العالم؛ لذا فهي من أكثر الأمراض النفسية الشائعة حول العالم، فالقلق هو أكثر الأمراض المزعجة التي تهاجمنا في كثير من الأوقات، وفي تعليق على ذلك، قالت ناتالي داتيلو، طبيبة في علم النفس الإكلينيكي ومديرة علم النفس: "إن القلق يحدث عندما نبالغ في تقدير احتمال حدوث شيء سيئ، ونقلل من قدرتنا على التعامل معه"، كما قال أحد الأطباء النفسيين: "لو تعايشنا مع الحياة بروح الأطفال، لن نتعرض للآلام، ولكنها فطرة صعب التخلص منها".
وقال جروسن، خبير في علم الاجتماع، لـ"Health line": "لدى البشر شيء يسمى التحيز السلبي، وهو ما يعني أننا نحصل على مزيد من الاهتمام بالمعلومات المخيفة، التي تثير بداخلنا القلق، أكثر من المعلومات الإيجابية المؤكدة".
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وقد يكون بعض القلق استجابة فسيولوجية عندما ينتج جسمك الكثير من الأدرينالين، وعلى جانب آخر، القلق قد يكون مبالغا فيه عندما يشعر الإنسان بالخوف من حدوث شيء ما، فإن الجسم في مثل هذه الحالات يحاول الحفاظ على سلامته من خلال إنتاج بعض الهرمونات، ومن ثم فالحل دائمًا هو التفاؤل، فيقول الخبراء إن ممارسة التفاؤل يمكن أن تساعد بشكل كبير في تقليل الشعور بالقلق.
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إضافة إلى ذلك، قال داتيلو: "أعتقد أن التفاؤل هو مزيج من التفكير الإيجابي ومشاعر الأمل، والرغبة في تحقيق الأهداف والثقة"، فعندما لا تسير الأمور بشكل جيد، من المحتمل أن يفكر الشخص المتفائل في أنه يعاني من أزمة مؤقتة بدلا من النظرة إلى المستقبل نظرة مليئة بالتشاؤم، ومن أجل التعايش بهذه النظرة، في ما يلي بعض الطرق التي تساعدك على التقليل من مشاعر القلق:
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1- تغيير عقلك
من أهم الطرق المُتبعة الآن في الطب الحديث هى مساعدة المرضى على تخطي فترات القلق والشعور بالإحباط، من خلال تغيير طريقة التفكير؛ فعلى سبيل المثال، عند الشعور بأن القلق يسلب منك كل شيء، أخبر عقلك بأنك ستكون على ما يرام قريبًا، من خلال التحدث عن شيء إيجابي مع الآخرين، أو مساعدة الغير، وتذكر دائمًا أن التغيير يبدأ من الداخل للخارج؛ لذا أنت تملك القدرة على حل المشكلات، فقد خلقك الله بعقل ثمين لا ترهق نفسك في التفكير الزائد، ولكن خذ فقط بالأسباب.
2- تخلص من مخاوفك
الأشخاص الذين يعانون من القلق المزمن (وتسمى اضطرابات القلق)، يميلون إلى التفكير السلبي القائم على توقع الفشل في إنجاز أي شيء، فإذا كان لديك خوف من شيء ما، فاحتمالات حدوثه هي التي تحدد نسبة وقوعه، حتى لو حدث، فهل ستنتهي الحياة؟ من المؤكد أنك ستمتلك طاقة جديدة تستطيع بها قهر العالم، أي تحقيق ما تتمنى، ولن يقف شيء أمامك. إضافة إلى ذلك، أنت تريد أن تضع في اعتبارك أنه "نعم، يمكن أن تحدث الأشياء، ولكن يمكن أن تحدث أشياء أخرى أيضًا".
3- ضع بداخلك نيات إيجابية كل يوم
الاستيقاظ مبكرًا في كل صباح، وأن تقف أمام المرآة قائلًا إن هدفك هذا اليوم أن تكون إيجابيا من أفضل ما يمكن أن تقدمه لنفسك، ويمكنك تغيير طريقة تفكيرك في بعض الأشياء؛ على سبيل المثال، بدلا من قول "سأقود أطفالي إلى المدرسة"، قل "لديَّ أطفال يتمتعون بصحة جيدة بما يكفي للذهاب إلى المدرسة".