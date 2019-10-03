لا تجعل القلق يقتلك.. 3 طرق للتخلص من التوتر

عند الشعور بأن القلق والتوتر يسلبان منك كل شيء، أخبر عقلك بأنك ستكون على ما يرام قريبًا، من خلال التحدث عن شيء إيجابي مع الآخرين، أو تقديم المساعدة

تحرير:إسراء سليمان ٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

الشعور بالقلق

الحياة لا تترك لنا متسعًا لكي نعيش بالرفاهية التي نرغب فيها، ومن ثم في كثير من الأحيان نجد أنفسنا تحت سيطرة القلق والتوتر، لا نستطيع التغلب عليهما لعدم وجود إرادة قوية تجعلنا قادرين على القيام بذلك، في مثل هذه اللحظات غير المحببة للنفس، يغيب عنك الأمل والتفاؤل، وتجد نفسك متعلقا بحبال الماضي والذكريات المؤلمة؛ لذا يجب عليك اتباع بعض الطرق للتخلص من هذا الشعور؛ فعلى سبيل المثال، حاول تغيير نظرتك للحياة، وقتل مخاوفك، والجلوس لفترات طويلة مع مَن لديهم آمال في الحياة، نقلًا عن "health line".

اضطرابات القلق تصيب 40 مليون شخص بالغ حول العالم؛ لذا فهي من أكثر الأمراض النفسية الشائعة حول العالم، فالقلق هو أكثر الأمراض المزعجة التي تهاجمنا في كثير من الأوقات، وفي تعليق على ذلك، قالت ناتالي داتيلو، طبيبة في علم النفس الإكلينيكي ومديرة علم النفس: "إن القلق يحدث عندما نبالغ في تقدير احتمال حدوث