رياضة

مدرب الأهلى السابق يقترب من تدريب هذا النادى

تحرير:على الزينى ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٣ م
لاسارتي
لاسارتي
اقترب المدرب الأورجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى السابق، من العودة إلى التدريب عبر بوابة الكرة الإسبانية، من خلال فريق جيرونا، أو ديبورتيفو لاكورونيا، حسبما ذكر موقع "جرادا" الإسبانى، الذي أكد أن مباراة الخميس التي ستجمع جيرونا وديبورتيفو لاكورونيا من الممكن أن تشهد إقالة المدير الفني للفريق الخاسر، وسيكون لاسارتي أحد الخيارات بالنسبة لإدارة الناديين، مشيرًا إلى أن مدرب الأهلي المصري السابق، أحد الأسماء القوية المعروضة على إدارة الناديين، في حالة اتخاذهم قرارا بإقالة المدير الفنى.
وأشار الموقع الإسباني، إلى أن تواجد مارتن لاسارتي، في مباراة ألباسيتي، التي أقيمت على ملعب استاد ريازور، في السابع من سبتمبر الماضي، وخسرها فريق ديبورتيفو لاكورونيا، بهدف نظيف، زيارة ترجمها البعض على أنه أحد الخيارات المطروحة من أجل قيادة الأخير. ويحتل فريق جيرونا المركز الثالث عشر في جدول ترتيب دوري
اقرأ المزيد
عمرو -الجناينى

عمرو الجنايني: مصر تفخر دائمًا بجذورها الإفريقية

ألقى السيد عمرو الجنايني القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة كلمة افتتاح حفل قرعة كأس الأمم الإفريقية للشباب والتي تستضيفها مصر من يوم الأحد المقبل 8 أكتوبر حتى يوم 22 أكتوبر، حيث جاءت كلمته على النحو التالي: "أرحبُ بكم جميعًا على أرضِ الحضارة ومبعثِ النهضةِ الإفريقية، مصر التي تفتخرُ دائمًا بجذورِها الإفريقية في عمقِ التاريخ وعبر الأزمان، تسعدُ بكم دائمًا وهي تستقبلكم كأشقاء تجمعنا وحدةُ الأهداف ويجمعنا الحبُ". وتابع: "اليوم نلتقي بكم مجددًا في رحابِ مصر لنقف جميعا على أعتابِ انطلاق جيلٍ جديد من عشاقِ الكرة الإفريقية عبر العالم ونحو العالم".
قرعة أمم أفريقيا تحت 23

مجموعة نارية لمصر في قرعة إفريقيا المؤهلة للأولمبياد

أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والتي ستقام في مصر خلال الفترة من 8 وحتى 22 نوفمبر المقبل، والمؤهلة إلى الأولمبياد التي في العاصمة اليابانية طوكيو العام المقبل، حيث تم اختيار المنتخب الوطني الأوليمبي على رأس المجموعة الأولى، ونيجيريا على رأس المجموعة الثانية، وتقام البطولة بمشاركة ثمانية منتخبات هي: مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا ومالي وزامبيا وغانا وكوت ديفوار والكاميرون، ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى للأولمبياد المقرر إقامتها الصيف المقبل، وتشهد النسخة الحالية المشاركة الأولى لمنتخبي الكاميرون وغانا.
قرعة أمم أفريقيا تحت 23

وصول الوفود المشاركة في قرعة أمم إفريقيا تحت 23 سنة

وصلت الوفود المشاركة فى حفل سحب قرعة بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، التى تقام فى القاهرة خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل، واستقبل الوفود عمرو الجناينى رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، ومنتصر النبراوى رئيس شركة برزنتيشن، والفنان أحمد صلاح حسني لاعب الأهلي والمنتخب الوطني السابق الذى سيقدم حفل القرعة. وانطلقت مراسم سحب قرعة بطولة الأمم الإفريقية بقصر الحرملك بمنتزه الإسكندرية بين 8 منتخبات إفريقية، حيث تم اختيار مصر على رأس إحدى المجموعتين، باعتبارها البلد المنظم فيما تأتي نيجيريا بطل النسخة السابقة على رأس المجموعة الأخرى.
اقرأ المزيد من الأخبار
مرتضى-منصور-وتركي-آل-الشيخ‎ (1)

تعليق ناري من مرتضى بعد تغريدة تركي لدعم الخطيب

علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على تغريدة تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، وقال مرتضى عبر قناة «الحدث»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: «لن يوقع أحد بيني وبين صديقي تركي آل الشيخ، أقدر هذا الرجل الذي دعم نادي الزمالك ولن تحدث فتنة بيننا»، موضحا: «التغريدة التي نشرها آل الشيخ ليست من أجل ما قلته، بل لأنه وجد جماهير عادية تسب محمود الخطيب وعائلته، وكان ذلك بمنزلة تعزية له، ولكنهم يستشهدون به الآن رغم أنه وصف مجلس إدارة الأهلي بالعصابة. لا تنسوا أيضا، أنتم من أخذتم أمواله وقمتم بتطفيشه من مصر».
تركى-والخطيب (2)

رسالة مفاجئة من تركي آل الشيخ لمحمود الخطيب

وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ومالك نادي ألميريا الإسباني، رسالة إلى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، بعد الهجوم الذي شنه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على الأول، حيث كتب آل الشيخ، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "الكابتن الخطيب له وعليه.. ونتفق ونختلف.. لكني لا أقبل أبدًا التطاول بألفاظ خارجة عليه أو التعرض لأسرته بما لا يليق، أدعمه وأسانده في تلك الحالة.. نتفق أو نختلف حول الكورة ده شأن طبيعي لكن.. التعرض لأهله عيب وحرام".
مجلس-الأهلي - تويتات-رانيا-علواني‎ (1)

الأهلي يخاطب الرئاسة لحسم تجاوزات رئيس الزمالك

أرسل مجلس إدارة النادي الأهلي 10 مخطابات رسمية إلى جهات الدولة المختلفة ضد تجاوزات مرتضى رئيس الزمالك، ونشر النادي عبر الموقع الرسمي، صورًا لمخاطباته مع رئاسة الجمهورية، النائب العام، مجلس الوزراء، مجلس النواب، وزارة الداخلية، وزارة الشباب والرياضة، اللجنة الأولمبية المصرية، اتحاد الكرة المصري، الهيئة الوطنية للإعلام ولجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، وطلب الأهلي في مخاطباته جهات الدولة بـ"حسم موقفهم من التجاوزات" وتساءل عن "ما هي الطرق البديلة للحفاظ على الحقوق ضد هذه التجاوزات؟".
مران- الأهلي‎ (2)

مدرب حراس الأهلي يكشف شرط فايلر لقيادة الفريق

أكد ميشال إيناكوني مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن القاعدة الوحيدة المعمول بها داخل القلعة الحمراء، هي الفوز دائمًا، جاء ذلك في تصريحاته لموقع "وال فوت" البلجيكي، اليوم الأربعاء، قائلًا: "هنا الهدف فقط هو الفوز، وحتى الآن الأمور تمضي بشكل جيد، حققنا الفوز في أول مباراة بدوري الأبطال، وبعدها توجنا بكأس السوبر، وحقننا الفوز في أول لقاءات بطولة الدوري.. مباراة كأس السوبر ليس لها أي قيمة إلا كونها أمام الزمالك، المنافس، وطرف الديربي".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]