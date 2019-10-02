مدرب الأهلى السابق يقترب من تدريب هذا النادى

تحرير:على الزينى ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٣ م

لاسارتي

اقترب المدرب الأورجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى السابق، من العودة إلى التدريب عبر بوابة الكرة الإسبانية، من خلال فريق جيرونا، أو ديبورتيفو لاكورونيا، حسبما ذكر موقع "جرادا" الإسبانى، الذي أكد أن مباراة الخميس التي ستجمع جيرونا وديبورتيفو لاكورونيا من الممكن أن تشهد إقالة المدير الفني للفريق الخاسر، وسيكون لاسارتي أحد الخيارات بالنسبة لإدارة الناديين، مشيرًا إلى أن مدرب الأهلي المصري السابق، أحد الأسماء القوية المعروضة على إدارة الناديين، في حالة اتخاذهم قرارا بإقالة المدير الفنى.

وأشار الموقع الإسباني، إلى أن تواجد مارتن لاسارتي، في مباراة ألباسيتي، التي أقيمت على ملعب استاد ريازور، في السابع من سبتمبر الماضي، وخسرها فريق ديبورتيفو لاكورونيا، بهدف نظيف، زيارة ترجمها البعض على أنه أحد الخيارات المطروحة من أجل قيادة الأخير. ويحتل فريق جيرونا المركز الثالث عشر في جدول ترتيب دوري