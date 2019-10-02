نقل أقوى المنافسين المحتملين لترامب في انتخابات الرئاسة للمستشفى

٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٨ م

بيرني ساندرز

نُقل عضو مجلس الشيوخ الأمريكي والمرشح للانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2020، بيرني ساندرز إلى أحد مستشفيات مدينة لاس فيجاس بولاية نيفادا الأمريكيةـ وذلك إثر تعرضه لمشاكل صحية عبارة عن آلام في الصدر، وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الأربعاء، في نبأ عاجل لها، أن ساندرز 78 عاما، تعرض أمس أثناء فعاليات إحدى حملاته الانتخابية لآلام بالصدر وانسداد في أحد الشرايين.

وقال جيف ويفر المستشار البارز لبيرني ساندرز، في بيان له: "إن ساندرز في حالة جيدة وسوف يستريح لبعض الوقت خلال الأيام القليلة القادمة". علـّق المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية، الأربعاء، حملته للانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطيـ حتى إشعار آخر، بعد الأزمة الصحية، إ ذ خضع للفحص الطبي وتبين