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نقل أقوى المنافسين المحتملين لترامب في انتخابات الرئاسة للمستشفى

٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٨ م
بيرني ساندرز
بيرني ساندرز
نُقل عضو مجلس الشيوخ الأمريكي والمرشح للانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2020، بيرني ساندرز إلى أحد مستشفيات مدينة لاس فيجاس بولاية نيفادا الأمريكيةـ وذلك إثر تعرضه لمشاكل صحية عبارة عن آلام في الصدر، وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الأربعاء، في نبأ عاجل لها، أن ساندرز 78 عاما، تعرض أمس أثناء فعاليات إحدى حملاته الانتخابية لآلام بالصدر وانسداد في أحد الشرايين.
وقال جيف ويفر المستشار البارز لبيرني ساندرز، في بيان له: "إن ساندرز في حالة جيدة وسوف يستريح لبعض الوقت خلال الأيام القليلة القادمة". علـّق المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية، الأربعاء، حملته للانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطيـ حتى إشعار آخر، بعد الأزمة الصحية، إ ذ خضع للفحص الطبي وتبين
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مايك-بومبيو

بومبيو: إيران ترعى الإرهاب بالمنطقة ويجب مواجهتها

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، أن إيران دولة راعية للإرهاب في المنطقة، مشددا على أنه يجب مواجهة الخطر الإيراني. وقال بومبيو خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، إن إيران تعمد إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة. وتابع: "نعمل على أن يكون لدينا تحالف مستمر مع إيطاليا وتعاون في منطقة البحر المتوسط، والعمل ضد الهجمات والعنف الإيراني". وأضاف: "تطرقنا خلال مباحثاتنا إلى مسألة سوء الإدارة في فنزويلا، والحظر ضد روسيا"، لافتا إلى أن هناك مخاوف تتعلق بالاستثمارات والتجارة في ظل الظروف الراهنة.
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عزل ترامب.. هل يتخلى الجمهوريون عن رئيسهم؟

في الوقت الذي يتجه فيه مجلس النواب الأمريكي إلى طريق يضمن فعليا إدانة الرئيس دونالد ترامب، يرى الجميع أنه من المستبعد تماما أن يقرر مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون إقالة ترامب من منصبه، فالاحتمال القوي هو أن مجلس الشيوخ سيبرئ ترامب، وعلى أرض الواقع يوجد حاليا 53 جمهوريا في المجلس و47 ديمقراطيا واثنان مستقلان دائمًا يدعمون وجهة نظر الديمقراطيين. ومن أجل إقالة ترامب من منصبه، يجب أن يصوت 67 من أعضاء مجلس الشيوخ لصالح القرار، وهذا يعني أن الديمقراطيين سيحتاجون إلى صوت كل سيناتور ديمقراطي، بالإضافة إلى أصوات 20 آخرين من الجمهوريين.
مايك بومبيو

اتهامات لبومبيو بـ«عرقلة» التحقيقات في عزل ترامب

اتهم ثلاثة من زعماء مجلس النواب الأمريكي، أمس الثلاثاء، وزير الخارجية مايك بومبيو بـ"عرقلة" التحقيقات الجارية حول المكالمة الهاتفية المثيرة للجدل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي. وذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي أن ذلك جاء ردا على خطاب أرسله بومبيو إلى لجنة الشؤون الخارجية في الكونجرس متهما فيه الديمقراطيين بـ"محاولة ترهيب ومضايقة وإساءة معاملة" المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية الذين طُلب منهم التعاون في التحقيق في علاقات ترامب بأوكرانيا الذي يتزامن مع إجراءات عزل محتملة لترامب.
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ترامب الطرف الأضعف في مواجهة العزل مع الكونجرس

كشفت الأيام القليلة الماضية عن رهان جديد للديمقراطيين في التعامل مع أهدافهم الرئيسية، والتي تكمن في الإطاحة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب من منصبه، خاصة بعد أن طالب عدد من الأعضاء باستقالته من البيت الأبيض خلال الساعات القليلة الماضية. المرشح الرئاسي الديمقراطي المحتمل بيتو أورورك، طالب بشكل مُعلن باستقالة ترامب، يوم السبت الماضي، وأكد أن أفضل ما يمكن أن يفعله الرئيس ترامب من أجل البلاد هو الاستقالة، وذلك بدلًا من إجبار البلاد على الخضوع لعملية عزل مثيرة للجدل.
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ترامب يسخر من الديمقراطيين بعد تسريب مكالمته: سيخسرون الانتخابات

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، الديمقراطيين في بلاده بـ"نسج القصص"، قائلاً إنهم يعلمون أنهم سوف يخسرون الانتخابات، ضيفا في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إن رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي آدم شيف، وطاقمه "ينسجون القصص"، وذلك في إشارة إلى التطورات الأخيرة بشأن مكالمة ترامب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي، وبرر الرئيس الأمريكي تصرفات الديمقراطيين بأنهم "سيخسرون الانتخابات، هم يعرفون، وهذا هو السبب لما يقومون به"، وفقا لـ "سي إن إن".
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تحرش بالرئاسة.. أول تعليق لترامب على بدء إجراءت عزله

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على إعلان رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي زعيمة الأغلبية الديمقراطية في الكونجرس، خلال مؤتمر صحفي، فتح تحقيق لبدء إجراءات عزل الرئيس الجمهوري، وكتب ترامب عبر حسابه على تويتر: "تحرش بالرئاسة"، وقالت بيلوسي، إن مجلس النواب سيبدأ النظر في مسألة عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية المعلومات حول ضغطه على أوكرانيا لمصلحته السياسية، فيما ذكر الزعماء الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي في بيان أن المجلس سيصوت يوم الأربعاء على مشروع قانون يوضح رفض الكونجرس لجهود إدارة ترامب لمنع الكشف عن شكوى شخص أفشى ما دار في اتصال هاتفي بين ترامب ورئيس أوكرانيا من تعرضه لضغوط.
دونالد ترامب

ترامب يقحم أوكرانيا في أزماته السياسية الداخلية

بعد هدنة قصيرة توقفت خلالها الأعمال العدائية ضد مجتمع الاستخبارات وإنفاذ القانون في الولايات المتحدة، يستعد الرئيس دونالد ترامب لخوض معركة جديدة، مستخدمًا العديد من التكتيكات التي تبتعد عن شبهات الادعاءات السابقة بارتكاب مخالفات قانونية في الإدارة الأمريكية. السؤال المطروح هذا الأسبوع هو ما إذا كان الرئيس الأمريكي ومحاميه الشخصي، رودي جولياني، أساؤوا استخدام السلطة التنفيذية للضغط على أوكرانيا للتحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن، والذي لا يزال مرشحًا رفيع المستوى للديمقراطيين في الرئاسة.
مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون

ماذا وراء إقالة جون بولتون من منصبه؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أنه قرر إقالة مستشار الأمن القومي جون بولتون، قائلا إنه لا يتفق معه "بشدة". وقال ترامب: "طلبت من جون تقديم استقالته، التي قُدمت لي هذا الصباح"، مضيفًا أنه سيعين بديلا لمستشار الأمن القومي الأسبوع المقبل. إلا أن بولتون أصر على أنه استقال وتعهد بأن يكون له رأي "في الوقت المناسب"، ونشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية صورة لخطاب بولتون للرئيس الأمريكي يتقدم فيه باستقالته. واختلف مستشار الأمن القومي السابق مع الرئيس حول عدد من تحديات السياسة الخارجية، بداية من أفغانستان إلى إيران.
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