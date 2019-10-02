رياضة

وكيل لاعبين يرد على حقيقة تورطه في أزمة لقاء الزمالك

تحرير:علي الزيني ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٤ م
جينيراسيون فوت
جينيراسيون فوت
رد سالم سالم وكيل اللاعبين، على رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بشأن ما تردد حول تحريضه للاعبي نادي جينيراسيون فوت السنغالي، لعدم خوض مباراة إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، أمام الفارس الأبيض على ملعب الجيش ببرج العرب، جاء ذلك في تصريحات صحفية، قائلا: "بخصوص تواصلي مع الفريق السنغالي فأنا صاحب حقوق مباراة الذهاب التي أذيعت ولم أحصل على أي عمولات من الفريق السنغالي كما تردد.. تواصل معي رئيس نادي الزمالك، وتم توقيع عقد لبث المباراة مباشرة بين الناديين وتم دفع قيمة نقل المباراة من نادي الزمالك للفريق السنغالي يدًا بيد دون وجودي".
وواصل: "أنهيت الاتفاق والعقود بعد التواصل مع المستشار أحمد جلال نائب رئيس النادي، وتوسطت بين الناديين لتخفيض مقابل بيع الحقوق للنصف ولم أحصل على عمولات، حاولت الوصول لحل وسط في أزمة بث المباراة الأولى، ونحن لسنا في صراع داخلي، بل يجب التركيز في الدفاع عن النادي أمام الاتحاد الإفريقي حاليا". واتهم مرتضى
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عمرو -الجناينى

عمرو الجنايني: مصر تفخر دائمًا بجذورها الإفريقية

ألقى السيد عمرو الجنايني القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة كلمة افتتاح حفل قرعة كأس الأمم الإفريقية للشباب والتي تستضيفها مصر من يوم الأحد المقبل 8 أكتوبر حتى يوم 22 أكتوبر، حيث جاءت كلمته على النحو التالي: "أرحبُ بكم جميعًا على أرضِ الحضارة ومبعثِ النهضةِ الإفريقية، مصر التي تفتخرُ دائمًا بجذورِها الإفريقية في عمقِ التاريخ وعبر الأزمان، تسعدُ بكم دائمًا وهي تستقبلكم كأشقاء تجمعنا وحدةُ الأهداف ويجمعنا الحبُ". وتابع: "اليوم نلتقي بكم مجددًا في رحابِ مصر لنقف جميعا على أعتابِ انطلاق جيلٍ جديد من عشاقِ الكرة الإفريقية عبر العالم ونحو العالم".
قرعة أمم أفريقيا تحت 23

مجموعة نارية لمصر في قرعة إفريقيا المؤهلة للأولمبياد

أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والتي ستقام في مصر خلال الفترة من 8 وحتى 22 نوفمبر المقبل، والمؤهلة إلى الأولمبياد التي في العاصمة اليابانية طوكيو العام المقبل، حيث تم اختيار المنتخب الوطني الأوليمبي على رأس المجموعة الأولى، ونيجيريا على رأس المجموعة الثانية، وتقام البطولة بمشاركة ثمانية منتخبات هي: مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا ومالي وزامبيا وغانا وكوت ديفوار والكاميرون، ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى للأولمبياد المقرر إقامتها الصيف المقبل، وتشهد النسخة الحالية المشاركة الأولى لمنتخبي الكاميرون وغانا.
قرعة أمم أفريقيا تحت 23

وصول الوفود المشاركة في قرعة أمم إفريقيا تحت 23 سنة

وصلت الوفود المشاركة فى حفل سحب قرعة بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، التى تقام فى القاهرة خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل، واستقبل الوفود عمرو الجناينى رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، ومنتصر النبراوى رئيس شركة برزنتيشن، والفنان أحمد صلاح حسني لاعب الأهلي والمنتخب الوطني السابق الذى سيقدم حفل القرعة. وانطلقت مراسم سحب قرعة بطولة الأمم الإفريقية بقصر الحرملك بمنتزه الإسكندرية بين 8 منتخبات إفريقية، حيث تم اختيار مصر على رأس إحدى المجموعتين، باعتبارها البلد المنظم فيما تأتي نيجيريا بطل النسخة السابقة على رأس المجموعة الأخرى.
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خالد-الغندور (1)

خالد الغندور: ما يفعله الكاف فوق الخيال

أبدى خالد الغندور، لاعب نادي الزمالك السابق، تعجبه من قرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن مباراة فريقه مع جينيراسيون فوت السنغال، قائلا: «اللي بيحصل من الاتحاد الافريقي شئ فوق الخيال، يوافقوا ينقلوا الماتش وبعدين خطاب مفاجئ بعدما الماتش خلص». وأضاف، خلال حلقة الأحد من برنامج "الزمالك اليوم"أن فاطمة سامورا، الأمين العام للفيفا، هي التي تقوم بإدارة الاتحاد الإفريقي حاليا، وهي في الأصل سنغالية، وعندما تواصل نادي جينيراسيون فوت مع اتحاد الكرة في بلاده أخبره بأنه سيرد عليه بعد ربع ساعة، وهو ما يثير الشكوك، هو إيه اللي بيحصل بالظبط؟».
عبد المنعم شطة (2)

شطة: مسؤولون بالكاف وراء أزمة الزمالك وجينيراسيون

أكد عبدالمنعم شطة، المدير الفني السابق للاتحاد الإفريقي، أن هناك بعض المسؤولين داخل الكاف يلعبون دورًا بارزًا في الأزمة القائمة بين نادي الزمالك ونظيره جينيراسيون فوت السنغالي، موضحًا أن نادي الزمالك لم يخطئ حتى الآن وأن بعثة الفريق السنغالي كان هدفها واضحًا من البداية بعدما رفضوا السفر إلى برج العرب وطالبوا بإقامة اللقاء في بتروسبورت، في الوقت الذي نقل الكاف بشكل رسمي اللقاء من القاهرة إلى الإسكندرية نظرًا لإقامة اللقاء بحضور جماهيري. وكشف شطة أن استناد بعثة جينيراسيون فوت السنغالي على إقامة بعض المباريات المحلية في الدوري غير منطقي بالمرة.
مرتضى منصور (2)

مرتضى منصور: أزمة لقاء الزمالك وجينيراسيون مفتعلة

تحدث مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن مباراة فريقه التى ألغيت بعدما قرر فريق جينيراسيون عدم الحضور إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية، حيث ضمن الفريق الأبيض التأهل لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما قرر طاقم تحكيم المباراة إعلان انسحاب الفريق الضيف وفوز أبناء ميت عقبة بنتيجة (3- 0)، وقال منصور فى تصريحات تليفزيونية اليوم الأحد: "طبقنا قرار الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" بنقل المباراة إلى برج العرب بدلا من استاد بتروسبورت، بعدما رفضت الجهات الأمنية إقامة المباراة فى القاهرة بحضور جماهيري".
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مفاجأة..الكاف لم يحسم نتيجة لقاء الزمالك وجينيراسيون

فجر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) مفاجأة جديدة بعدما أرسل خطابًا للإتحاد المصرى حول مباراة الزمالك وجينراسيون فوت التى انتهت بفوز الزمالك بعد انسحاب فريق جينيراسيون فوت السنغالى من المباراة التى كان مقررا انطلاقها فى الثامنة مساء اليوم، على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ32 بدورى أبطال إفريقيا، ليتأهل الزمالك إلى دور المجموعات. ووفقا لصالح قدري مراقب المباراة، تأهل الفريق الأبيض رسميًّا لدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا، بعدما تم اعتماد نتيجة لقاء الإياب بنتيجة 3- 0، حيث خسر الزمالك من الفريق السنغالى فى مباراة الذهاب بنتيجة 2- 1.
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