وكيل لاعبين يرد على حقيقة تورطه في أزمة لقاء الزمالك

تحرير:علي الزيني ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٤ م

جينيراسيون فوت

رد سالم سالم وكيل اللاعبين، على رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بشأن ما تردد حول تحريضه للاعبي نادي جينيراسيون فوت السنغالي، لعدم خوض مباراة إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، أمام الفارس الأبيض على ملعب الجيش ببرج العرب، جاء ذلك في تصريحات صحفية، قائلا: "بخصوص تواصلي مع الفريق السنغالي فأنا صاحب حقوق مباراة الذهاب التي أذيعت ولم أحصل على أي عمولات من الفريق السنغالي كما تردد.. تواصل معي رئيس نادي الزمالك، وتم توقيع عقد لبث المباراة مباشرة بين الناديين وتم دفع قيمة نقل المباراة من نادي الزمالك للفريق السنغالي يدًا بيد دون وجودي".

وواصل: "أنهيت الاتفاق والعقود بعد التواصل مع المستشار أحمد جلال نائب رئيس النادي، وتوسطت بين الناديين لتخفيض مقابل بيع الحقوق للنصف ولم أحصل على عمولات، حاولت الوصول لحل وسط في أزمة بث المباراة الأولى، ونحن لسنا في صراع داخلي، بل يجب التركيز في الدفاع عن النادي أمام الاتحاد الإفريقي حاليا". واتهم مرتضى