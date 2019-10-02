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إفراج وعودة وشكر لمصر.. بيان من الخارجية الأردنية عن مطر والرواجبة

٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٢ م
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي
أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أن السلطات المصرية قررت الإفراج عن المواطنين الأردنيين عبد الرحمن علي حسين الرواجبة وثائر حسام مطر، بعد 10 أيام من القبض عليهما في القاهرة على أثر الدعوات للتظاهر الأخيرة، وأكد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير سفيان سلمان القضاة، في بيان رسمس، اليوم الأربعاء، أن يأتي "تجسيدا لروح العلاقات الاخوية بين المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية الشقيقة"، مشيرا إلى أن سفارة المملكة في القاهرة تقوم الآن بإجراء ترتيبات عودتهم إلى عمان الليلة، بحسب جريدة الغد الأردنية.
وتقدم متحدث الخارجية الأردنية، بـ"جزيل الشكر للسلطات في جمهورية مصر العربية الشقيقة على تعاونها الإيجابي والسريع بهذه القضية، بما يعكس دفء العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين".واوضح القضاة، بان الوزارة عبر السفارة الأردنية بالقاهرة ودائرة العمليات في الوزارة ومنذ تلقيها المعلومات حول توقيف
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«مستقبل وطن» يسيطر.. التشكيل النهائي للجان النوعية بالبرلمان

انتهت اللجان النوعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، من اختيار هيئة مكتبها، وحازت الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على نصيب الأسد من رئاسة هيئات مكاتب اللجان النوعية في دور الانعقاد الخامس والأخير للمجلس، وفاز برئاسة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، المستشار بهاء أبو شقة، وحصل النائبان نبيل الجمل وإيهاب الطماوى على منصبي الوكيلين، والنائب إيهاب الخولى أمينا للسر. وفي لجنة الخطة والموازنة، فاز الدكتور حسين عيسى برئاسة اللجنة، والنائبان ياسر عمر شيبة ومصطفى سالم بمنصبي الوكيلين، والنائب عصام الفقى أمينا للسر.
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نص استقالة «هشام يونس» من مجلس نقابة الصحفيين

بشكل مفاجئ أعلن الكاتب الصحفي هشام يونس استقالته مسببة إلى مجلس نقابة الصحفيين لإعفائه من منصبة وجاء في نصها الأسباب التي قدمها إلى نقيب الصحفيين التالي:"أتقدم إليكم باستقالة مسببة من موقعي كعضو في مجلس نقابة الصحفيين، بعد أن وقعت أحداث بين جدران نقابتنا العريقة ترقى إلى مستوى الجرائم النقابية لأنها وقائع غير مسبوقة سيكون السكوت عليها دافعا لمزيد من التدهور الذي لا نرتضيه لنقابتنا وبيت مهنتنا". وأضاف: "لم أعد أطيق السكوت ولا المجاراة ولن يكون الصمت فضيلة إذا شاهت الوجوه وتوارى الخجل، وأصبح العيب مباحا والخطأ متاحا والقابض على جمر الحقيقة أسيرا مكبلا بالمبادئ دون أن يجد من يطلق يديه ويحرر أنفاسه".
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عبد العال: ثورة البرلمان لن تهدأ.. والحقيقة هتوصل للمواطن

نفى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ما روج له البعض بأن ما جاء في جلسة الأمس من انتقادات للحكومة الهدف منه "محاولة تنييم الناس"، قائلا: ثورة المجلس لن تهدأ إلا بعد وصول الحقيقة للمواطنين، وأي مواطن هيقصر لن نصمت عليه". وأعلن أنه سيتم استدعاء رئيس الوزراء الأسبوع المقبل، لإلقاء بيان على الشعب يوصل فيه الحقائق. وأشار إلى أن لغة اجتزاء الحديث أمر غير مقبول، لاسيما أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو البناء والتنمية. وأكد، أن قطار الدولة نحو التقدم انطلق، قائلا: "لن نسمع لأحد فالقطار انطلق للهدف الأمثل، وهو تطوير الوطن، ولن نتكلم إلا بقوة في الداخل والخارج".
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هدية من إيطاليا..الشحوم تشوه كورنيش الإسكندرية (صور)

يعشق السكندريون السير على الكورنيش والجلوس عليه لفترات طويلة أمام البحر خلال أوقات السنة وتعد منطقتي المنشية ومحطة الرمل بوسط الإسكندرية أحد أهم المناطق التى تتميز بوجود ممشى يعلو البحر وسور يفضل أبناء العارف بالله أبي العباس المرسي الجلوس عليه لقضاء وقت ممتع لا يكبدهم نفقات الجلوس على المقاهي، إلا أن حالة من الغضب سيطرت على المواطنين بعد أن فوجئوا بتشويه السور التاريخي الذي يمتد من منطقة السلسلة بكامب شيزار مرورا بمحطة الرمل وصولاً للمنشية بزيوت المحركات والشحوم ما يمنع الجلوس عليه.
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نائب يطالب باستراتيجية لمواجهة حرائق الأسواق الشعبية

طالب محمد المسعود عضو مجلس النواب، الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، بوضع استراتيجية لمواجهة الحرائق في مناطق الأسواق الشعبية، خاصة بعد أن تزايدت بشكل ملحوظ خلال الأونة الأخيرة، قائلا إن تكرار حوداث الحرائق بمناطق الأسواق الشعبية في الفترة الأخيرة، يتطلب تحرك واضح من الحكومة لمواجهة ذلك، خاصة مع تسبب هذه الحرائق في كوارث كبيرة وتنتشر على نطاق واسع نظرا لقابلية المباني هناك، ومن المهم أهمية تسريع التحقيقات اللازمة في حادث حريق وكالة البلح بوسط البلد، لما له من خسائر فادحة تسببها للمواطنين هناك.
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الأرصاد: غدا انخفاض طفيف في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
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شكري ونظيره الأردني يبحثان التحديات الإقليمية

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، نظيره الأردني أيمن الصفدي، للوقوف على آخر مستجدات مسار التعاون بين البلدين، والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وذلك قبل انعقاد اجتماع الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين تناولا آخر مستجدات مسار التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجالات المختلفة، واستطلاع آفاق جديدة للتعاون بما يخدم مصالح شعبي مصر والأردن.
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إسرائيل تقصف سوريا عبر أجواء الأردن

قصفت إسرائيل منطقة البوكمال شرقي سوريا، عبر أجواء الأردن، مستخدمة القاعدة العسكرية الأمريكية في منطقة التنف، بحسب مصدر أمني سوري. وحمّل المصدر، واشنطن وتل أبيب مسؤولية هذه الأعمال العدوانية"، معتبرًا إياها تجاوزًا للخطوط الحمر، وفقا للميادين اللبنانية. وقال: إن "إسرائيل استهدفت فجرا معسكرا قيد الإنشاء للجيش السوري وحلفائه لإيواء الجنود بعيدًا عن بيوت المدنيين"، موضحًا أن المبنى كان خاليًا وقت الاستهداف، ولا توجد إصابات كما يروج الإعلام الإسرائيلي.
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