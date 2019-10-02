إفراج وعودة وشكر لمصر.. بيان من الخارجية الأردنية عن مطر والرواجبة

٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٢ م

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أن السلطات المصرية قررت الإفراج عن المواطنين الأردنيين عبد الرحمن علي حسين الرواجبة وثائر حسام مطر، بعد 10 أيام من القبض عليهما في القاهرة على أثر الدعوات للتظاهر الأخيرة، وأكد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير سفيان سلمان القضاة، في بيان رسمس، اليوم الأربعاء، أن يأتي "تجسيدا لروح العلاقات الاخوية بين المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية الشقيقة"، مشيرا إلى أن سفارة المملكة في القاهرة تقوم الآن بإجراء ترتيبات عودتهم إلى عمان الليلة، بحسب جريدة الغد الأردنية.

وتقدم متحدث الخارجية الأردنية، بـ"جزيل الشكر للسلطات في جمهورية مصر العربية الشقيقة على تعاونها الإيجابي والسريع بهذه القضية، بما يعكس دفء العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين".واوضح القضاة، بان الوزارة عبر السفارة الأردنية بالقاهرة ودائرة العمليات في الوزارة ومنذ تلقيها المعلومات حول توقيف