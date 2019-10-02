«مستقبل وطن» يسيطر.. التشكيل النهائي للجان النوعية بالبرلمان

انتهت اللجان النوعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، من اختيار هيئة مكتبها، وحازت الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على نصيب الأسد من رئاسة هيئات مكاتب اللجان النوعية في دور الانعقاد الخامس والأخير للمجلس، وفاز برئاسة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، المستشار بهاء أبو شقة، وحصل النائبان نبيل الجمل وإيهاب الطماوى على منصبي الوكيلين، والنائب إيهاب الخولى أمينا للسر. وفي لجنة الخطة والموازنة، فاز الدكتور حسين عيسى برئاسة اللجنة، والنائبان ياسر عمر شيبة ومصطفى سالم بمنصبي الوكيلين، والنائب عصام الفقى أمينا للسر.
لجنة الشئون الاقتصادية فاز النائب أحمد سمير برئاسة اللجنة، وحصل النائبان أشرف العربي ومحمد علي عبد الحميد على منصبي الوكيلين، والنائب فخري طايل أمينا للسر. الدفاع والأمن القوميفاز اللواء كمال عامر برئاسة اللجنة، وحصل النائبان ممدوح مقلد العوضي وأشرف جمال على منصبي الوكيلين، والنائب عصام أبوالمجد
لجنة الشئون الاقتصادية
فاز النائب أحمد سمير برئاسة اللجنة، وحصل النائبان أشرف العربي ومحمد علي عبد الحميد على منصبي الوكيلين، والنائب فخري طايل أمينا للسر.
الدفاع والأمن القومي
فاز اللواء كمال عامر برئاسة اللجنة، وحصل النائبان ممدوح مقلد العوضي وأشرف جمال على منصبي الوكيلين، والنائب عصام أبوالمجد أمينا للسر.
العلاقات الخارجية
فاز النائب كريم درويش برئاسة اللجنة، وحصل النائبان صلاح عقيل وحسام العمدة على منصبي الوكيلين، والنائب طارق الخولي أمينا للسر.
الشئون العربية
فاز النائب أحمد رسلان برئاسة اللجنة، وحصل النائبان أحمد أباظة وأحمد إمبابي على منصبي الوكيلين، والنائبة سحر صدقي أمينا للسر.
الشئون الإفريقية
فاز النائب طارق رضوان برئاسة اللجنة، فيما حصل النائبان صلاح عفيفي، وماجد أبو الخير على منصبي الوكيلين، والنائب جمال صادق أمينا للسر.
الشئون الصحية
فاز النائب محمد العماري برئاسة اللجنة، فيما حصل النائبان عبد المنعم شهاب وعصام القاضي على منصبي الوكيلين، والنائب سامي المشد أمينا للسر.
الصناعة
فاز النائب فرج عامر برئاسة اللجنة، وحصل النائبان محمد السلاب وعلاء ناجي على منصبي الوكيلين، والنائب فوزي فتى أمينا للسر.
المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
فاز النائب محمد كمال مرعي برئاسة اللجنة، وحصل النائبان محمد المرشدي وهالة أبو السعد على منصبي الوكيلين، والنائب محمد سليم أمينا للسر.
الطاقة والبيئة
فاز النائب طلعت السويدي برئاسة اللجنة ، وحصل النائبان عبد السلام خضراوي وعصام بركات على منصبي الوكيلين، والنائب علاء سلام (أمينا للسر).
الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية
فاز النائب هشام الحصري برئاسة اللجنة ، وحصل النائبان مجدي ملك وأيمن معاذ على منصبي الوكيلين، والنائب عثمان المنتصر أمينا للسر.
التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة
فاز النائب عبد الهادى القصبي برئاسة اللجنة، وحصل النائبان رشا رمضان ومحمد أبو حامد على منصبي الوكيلين، والنائب سامر التلاوي أمينا للسر.
الثقافة والإعلام والآثار
فاز النائب أسامة هيكل برئاسة اللجنة، وحصل النائبان محمد شعبان ونضال السعيد منصبي الوكيلين، ونادر مصطفى أمينا للسر.
السياحة والطيران
فاز عمرو صدقي برئاسة اللجنة، وحصل النائبان محمد عبد المقصود وإبراهيم حمودة على منصبي الوكيلين، ومجدي بيومي أمينا للسر.
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
فاز النائب أحمد بدوي برئاسة اللجنة، وحصل يوسف الشاذلى وأحمد البعلى على منصبى الوكيلين، وأحمد زيدان أمينا للسر.
الشباب والرياضة
فاز النائب أشرف رشاد برئاسة اللجنة، وحصل النائبان طارق السيد ومحمود حسين على منصبي الوكيلين، ومحمد زيدان أمينا للسر.
القوى العاملة
فاز النائب جبالي المراغي برئاسة اللجنة، وحصلت النائبتان سولاف درويش ومايسة عطوة على منصبي الوكيلين، والنائب عبد الفتاح محمد أمينا للسر.
التعليم والبحث العلمي
فاز الدكتور سامي هاشم برئاسة اللجنة، وحصل النائبان هاني أباظة وماجدة بكرى على منصبي الوكيلين، والنائبة ليلى أبو إسماعيل أمينا للسر.
الشئون الدينية والأوقاف
فاز الدكتور أسامة العبد برئاسة اللجنة، وحصل النائبان أسامة الأزهري وشكري سيد أحمد على منصبى الوكيلين، والنائب عمر حمروش أمينا للسر.
النقل والمواصلات
فاز النائب هشام عبد الواحد برئاسة اللجنة، وحصل النائبان محمد عبد الله زين، ورزق راغب ضيف الله على منصبي الوكيلين، والنائب خالد عبدالعظيم أمينا للسر.
الإسكان والمرافق العامة
فاز النائب عماد حمودة برئاسة اللجنة، وحصل النائبان يسري المغازي ومحمد الحصى على منصبي الوكيلين، والنائب محمد إسماعيل أمينا للسر.
حقوق الإنسان
فاز النائب علاء عابد برئاسة اللجنة، وحصل النائبان مارجريت عازر وعلي عبد الونيس على منصبي الوكيلين، والنائب شريف الورداني أمينا للسر.
الإدارة المحليةفاز أحمد السجيني برئاسة اللجنة، وحصل النائبان محمد الحسينى وبدوى النويشى على منصبي الوكيلين، ومحمد الدامى أمينا للسر.
الاقتراحات والشكاوى
فاز النائب همام العادلي برئاسة اللجنة، وحصل النائبان جمال هندي ومحمد دسوقي، والنائب بسام فليفل أمينا للسر.