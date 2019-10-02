«مستقبل وطن» يسيطر.. التشكيل النهائي للجان النوعية بالبرلمان

تحرير:أحمد جاد ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٥ م

مجلس النواب

انتهت اللجان النوعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، من اختيار هيئة مكتبها، وحازت الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على نصيب الأسد من رئاسة هيئات مكاتب اللجان النوعية في دور الانعقاد الخامس والأخير للمجلس، وفاز برئاسة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، المستشار بهاء أبو شقة، وحصل النائبان نبيل الجمل وإيهاب الطماوى على منصبي الوكيلين، والنائب إيهاب الخولى أمينا للسر. وفي لجنة الخطة والموازنة، فاز الدكتور حسين عيسى برئاسة اللجنة، والنائبان ياسر عمر شيبة ومصطفى سالم بمنصبي الوكيلين، والنائب عصام الفقى أمينا للسر.

لجنة الشئون الاقتصادية فاز النائب أحمد سمير برئاسة اللجنة، وحصل النائبان أشرف العربي ومحمد علي عبد الحميد على منصبي الوكيلين، والنائب فخري طايل أمينا للسر. الدفاع والأمن القوميفاز اللواء كمال عامر برئاسة اللجنة، وحصل النائبان ممدوح مقلد العوضي وأشرف جمال على منصبي الوكيلين، والنائب عصام أبوالمجد