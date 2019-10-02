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«مستقبل وطن» يسيطر.. التشكيل النهائي للجان النوعية بالبرلمان

تحرير:أحمد جاد ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٥ م
مجلس النواب
مجلس النواب
انتهت اللجان النوعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، من اختيار هيئة مكتبها، وحازت الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على نصيب الأسد من رئاسة هيئات مكاتب اللجان النوعية في دور الانعقاد الخامس والأخير للمجلس، وفاز برئاسة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، المستشار بهاء أبو شقة، وحصل النائبان نبيل الجمل وإيهاب الطماوى على منصبي الوكيلين، والنائب إيهاب الخولى أمينا للسر. وفي لجنة الخطة والموازنة، فاز الدكتور حسين عيسى برئاسة اللجنة، والنائبان ياسر عمر شيبة ومصطفى سالم بمنصبي الوكيلين، والنائب عصام الفقى أمينا للسر.
 لجنة الشئون الاقتصادية فاز النائب أحمد سمير برئاسة اللجنة، وحصل النائبان أشرف العربي ومحمد علي عبد الحميد على منصبي الوكيلين، والنائب فخري طايل أمينا للسر. الدفاع والأمن القوميفاز اللواء كمال عامر برئاسة اللجنة، وحصل النائبان ممدوح مقلد العوضي وأشرف جمال على منصبي الوكيلين، والنائب عصام أبوالمجد
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أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني

إفراج وعودة وشكر لمصر.. بيان من الخارجية الأردنية عن مطر والرواجبة

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أن السلطات المصرية قررت الإفراج عن المواطنين الأردنيين عبد الرحمن علي حسين الرواجبة وثائر حسام مطر، بعد 10 أيام من القبض عليهما في القاهرة على أثر الدعوات للتظاهر الأخيرة، وأكد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير سفيان سلمان القضاة، في بيان رسمس، اليوم الأربعاء، أن يأتي "تجسيدا لروح العلاقات الاخوية بين المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية الشقيقة"، مشيرا إلى أن سفارة المملكة في القاهرة تقوم الآن بإجراء ترتيبات عودتهم إلى عمان الليلة، بحسب جريدة الغد الأردنية.
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نص استقالة «هشام يونس» من مجلس نقابة الصحفيين

بشكل مفاجئ أعلن الكاتب الصحفي هشام يونس استقالته مسببة إلى مجلس نقابة الصحفيين لإعفائه من منصبة وجاء في نصها الأسباب التي قدمها إلى نقيب الصحفيين التالي:"أتقدم إليكم باستقالة مسببة من موقعي كعضو في مجلس نقابة الصحفيين، بعد أن وقعت أحداث بين جدران نقابتنا العريقة ترقى إلى مستوى الجرائم النقابية لأنها وقائع غير مسبوقة سيكون السكوت عليها دافعا لمزيد من التدهور الذي لا نرتضيه لنقابتنا وبيت مهنتنا". وأضاف: "لم أعد أطيق السكوت ولا المجاراة ولن يكون الصمت فضيلة إذا شاهت الوجوه وتوارى الخجل، وأصبح العيب مباحا والخطأ متاحا والقابض على جمر الحقيقة أسيرا مكبلا بالمبادئ دون أن يجد من يطلق يديه ويحرر أنفاسه".
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عبد العال: ثورة البرلمان لن تهدأ.. والحقيقة هتوصل للمواطن

نفى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ما روج له البعض بأن ما جاء في جلسة الأمس من انتقادات للحكومة الهدف منه "محاولة تنييم الناس"، قائلا: ثورة المجلس لن تهدأ إلا بعد وصول الحقيقة للمواطنين، وأي مواطن هيقصر لن نصمت عليه". وأعلن أنه سيتم استدعاء رئيس الوزراء الأسبوع المقبل، لإلقاء بيان على الشعب يوصل فيه الحقائق. وأشار إلى أن لغة اجتزاء الحديث أمر غير مقبول، لاسيما أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو البناء والتنمية. وأكد، أن قطار الدولة نحو التقدم انطلق، قائلا: "لن نسمع لأحد فالقطار انطلق للهدف الأمثل، وهو تطوير الوطن، ولن نتكلم إلا بقوة في الداخل والخارج".
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هدية من إيطاليا..الشحوم تشوه كورنيش الإسكندرية (صور)

يعشق السكندريون السير على الكورنيش والجلوس عليه لفترات طويلة أمام البحر خلال أوقات السنة وتعد منطقتي المنشية ومحطة الرمل بوسط الإسكندرية أحد أهم المناطق التى تتميز بوجود ممشى يعلو البحر وسور يفضل أبناء العارف بالله أبي العباس المرسي الجلوس عليه لقضاء وقت ممتع لا يكبدهم نفقات الجلوس على المقاهي، إلا أن حالة من الغضب سيطرت على المواطنين بعد أن فوجئوا بتشويه السور التاريخي الذي يمتد من منطقة السلسلة بكامب شيزار مرورا بمحطة الرمل وصولاً للمنشية بزيوت المحركات والشحوم ما يمنع الجلوس عليه.
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عبدالعال: إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية قريبًا

قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن الفترة المقبلة ستشهد إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية، مضيفًا: «الشعب قال إنه إيد واحدة خلف القيادة السياسية والقيادة ستبادر بتحية أكبر، اطمئنوا تماما»، جاء ذلك خلال مقاطعته كلمة النائب ضياء الدين داوود، خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب لدور الانعقاد الخامس، اليوم، والتي قال فيها: «لا نملك رفاهية الاختلاف».
مصطفى بكرى

مصطفى بكري: يجب إيقاف الحرب ضد من يقول رأيه

قال النائب مصطفى بكري، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستطيع أن يعبر بمصر ويجب أن تكون هناك مراجعة حقيقية، مطالبًا الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بإخراج الاستجوابات من الدرج، مضيفًا: «مطلوب إيقاف الحرب الخفية ضد أي أحد يقول رأيه.. هذه ليست مصر التي ضحينا من أجلها ولن يزايد أحد علينا أو على حبنا لهذا الوطن، ومن يدير الأمور من وراء ستار سنقول له حاسب»، قائلًا: «يجب أن يكون هناك رد للإعلام بدلا من أن نسمع من قناة الخنزيرة ومن الأفاك والمسطول وغيره»، على حد قوله.
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اختيار محمود فوزي أمينا عاما لمجلس النواب

أخطر رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، الأعضاء باختيار هيئة المكتب للمستشار محمود فوزي، أمينا عاما للبرلمان خلفا للمستشار أحمد سعد الدين الذي تقدم باستقالته أواخر دور الانعقاد الرابع وتم قبولها. وشغل فوزي، منصب مستشار رئيس مجلس النواب خلال دور الانعقاد الماضية وكان عبد العال، قد أثنى على المستشار فوزي في آخر دور الانعقاد الماضي وقدم الشكر للمستشار محمود فوزى مستشار رئيس المجلس، قائلا: "أنا سعيد لأن المستشار فوزي تلميذي، ولأني من اكتشفته في لجنة وضع الدستور ووجدته ملما بأمانة بمبادئ القانون المدني والأمريكي".
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عبد العال يتوسط للسماح لنائب محبوس لحضور جنازة زوجته

أعلن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس، من الفصل التشريعي الأول، أنه سيتواصل مع النائب العام، للسماح للنائب المحبوس على ذمة التحقيقات في قضية الرشوة، صلاح عيسى، بحضور جنازة زوجته التي توفت اليوم، مشيرا إلى أنه تم تخصيص بناءً على طلب نواب الإسكندرية، وفد من البرلمان يتوجه لأداء واجب العزاء في وفاة زوجة النائب المذكور، موضحا أنه القاضي جدد حبس النائب على ذمة القضية ولا يمكن التدخل في عمل القضاء.
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