بـ3 ركلات جزاء.. المصري يهزم الإسماعيلى في الدورى

تحرير:علي الزيني ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٣ م

الإسماعيلي والمصري

بعد مواجهة مثيرة.. حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري، فوزًا ثمينًا، على نظيره الإسماعيلي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز، سجل سعيدو سينبوري هدفين للفريق البورسعيدي، وأضاف أحمد ياسر الهدف الثالث، فيما أحرز محمد الشامي هدف الدراويش، ليرفع أبناء إيهاب جلال رصيدهم إلى 4 نقاط في المركز الثاني بنفس عدد نقاط المقاولون العرب المتصدر، في المقابل تجمد رصيد الإسماعيلي، عند 8 نقاط في المركز التاسع.

المباراة جاءت سريعة من جانب لاعبي الفريقين، وفي الدقيقة 15، احتسب جهاد جريشة ركلة جزاء للمصري، بعد عرقلة باهر المحمدى لمحمود وادي، نفذها سعيدو سينبوري بنجاح في شباك الإسماعيلي. وفي الدقيقة 27، حرمت العارضة فريق الإسماعيلي من تسجيل التعادل، بعد تسديدة من أحمد مدبولي، ارتدت لهجمة للمصري، انتهت باحتساب