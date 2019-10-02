رياضة

بـ3 ركلات جزاء.. المصري يهزم الإسماعيلى في الدورى

تحرير:علي الزيني ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٣ م
الإسماعيلي والمصري
الإسماعيلي والمصري
بعد مواجهة مثيرة.. حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري، فوزًا ثمينًا، على نظيره الإسماعيلي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز، سجل سعيدو سينبوري هدفين للفريق البورسعيدي، وأضاف أحمد ياسر الهدف الثالث، فيما أحرز محمد الشامي هدف الدراويش، ليرفع أبناء إيهاب جلال رصيدهم إلى 4 نقاط في المركز الثاني بنفس عدد نقاط المقاولون العرب المتصدر، في المقابل تجمد رصيد الإسماعيلي، عند 8 نقاط في المركز التاسع.
المباراة جاءت سريعة من جانب لاعبي الفريقين، وفي الدقيقة 15، احتسب جهاد جريشة ركلة جزاء للمصري، بعد عرقلة باهر المحمدى لمحمود وادي، نفذها سعيدو سينبوري بنجاح في شباك الإسماعيلي. وفي الدقيقة 27، حرمت العارضة فريق الإسماعيلي من تسجيل التعادل، بعد تسديدة من أحمد مدبولي، ارتدت لهجمة للمصري، انتهت باحتساب
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عمرو -الجناينى

عمرو الجنايني: مصر تفخر دائمًا بجذورها الإفريقية

ألقى السيد عمرو الجنايني القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة كلمة افتتاح حفل قرعة كأس الأمم الإفريقية للشباب والتي تستضيفها مصر من يوم الأحد المقبل 8 أكتوبر حتى يوم 22 أكتوبر، حيث جاءت كلمته على النحو التالي: "أرحبُ بكم جميعًا على أرضِ الحضارة ومبعثِ النهضةِ الإفريقية، مصر التي تفتخرُ دائمًا بجذورِها الإفريقية في عمقِ التاريخ وعبر الأزمان، تسعدُ بكم دائمًا وهي تستقبلكم كأشقاء تجمعنا وحدةُ الأهداف ويجمعنا الحبُ". وتابع: "اليوم نلتقي بكم مجددًا في رحابِ مصر لنقف جميعا على أعتابِ انطلاق جيلٍ جديد من عشاقِ الكرة الإفريقية عبر العالم ونحو العالم".
قرعة أمم أفريقيا تحت 23

مجموعة نارية لمصر في قرعة إفريقيا المؤهلة للأولمبياد

أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والتي ستقام في مصر خلال الفترة من 8 وحتى 22 نوفمبر المقبل، والمؤهلة إلى الأولمبياد التي في العاصمة اليابانية طوكيو العام المقبل، حيث تم اختيار المنتخب الوطني الأوليمبي على رأس المجموعة الأولى، ونيجيريا على رأس المجموعة الثانية، وتقام البطولة بمشاركة ثمانية منتخبات هي: مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا ومالي وزامبيا وغانا وكوت ديفوار والكاميرون، ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى للأولمبياد المقرر إقامتها الصيف المقبل، وتشهد النسخة الحالية المشاركة الأولى لمنتخبي الكاميرون وغانا.
قرعة أمم أفريقيا تحت 23

وصول الوفود المشاركة في قرعة أمم إفريقيا تحت 23 سنة

وصلت الوفود المشاركة فى حفل سحب قرعة بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، التى تقام فى القاهرة خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل، واستقبل الوفود عمرو الجناينى رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، ومنتصر النبراوى رئيس شركة برزنتيشن، والفنان أحمد صلاح حسني لاعب الأهلي والمنتخب الوطني السابق الذى سيقدم حفل القرعة. وانطلقت مراسم سحب قرعة بطولة الأمم الإفريقية بقصر الحرملك بمنتزه الإسكندرية بين 8 منتخبات إفريقية، حيث تم اختيار مصر على رأس إحدى المجموعتين، باعتبارها البلد المنظم فيما تأتي نيجيريا بطل النسخة السابقة على رأس المجموعة الأخرى.
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الإسماعيلي (2)

مدرب الإسماعيلي يفرض عقوبة قاسية على ثنائي الفريق

قرر المدرب الصربي ميودراج بيسيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، خصم 50 % من مكافأة محمد الشامي ووجيه عبدالحكيم، بعد تأهل الدراويش إلى دور الستة عشر من بطولة كأس الملك محمد السادس "البطولة العربية"، بسبب عدم تعاونهما مع بعضهما البعض أمام مرمى فريق الخصم، وأبلغ المدرب الثنائي عن سبب الخصم، والذي يرجع لاعتماد كل منهما على الأداء الفردي والأنانية أمام المرمى، ما تسبب في خسارة الفريق أمام أهلي بنغازي الليبي، في لقاء الإياب بالبطولة العربية.
المصري- البورسعيدي‎

المصري في نزهة مع بطل زنجبار بالكونفيدرالية

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، نظيره ماليندي، بطل زنجبار، في الثالثة عصر اليوم الأحد، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات إياب دور الـ32 من كأس بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، ويدير المواجهة طاقم تحكيم سوداني مكون من صبري محمد فضل حكمًا للساحة، ويعاونه كل من عبد الجابر محمد عبد الجابر مساعدًا أول، والمعز علي مساعدا ثانيا، ومعهما معتز عبد الباسط حكما رابعا، والغاني مونكايلا ناسام آدم مراقبًا للقاء.
باهر-المحمدي

المحمدي: الكل في الإسماعيلي على قلب رجل واحد

أكد باهر المحمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، أن فريقه يسعى لتأكيد انتصاره على فريق أهلي بني غازي الليبي فى إياب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، والمقرر إقامتها على ملعب المنستير بتونس في الخامسة مساء غد الجمعة، بعدما نجح الدراويش في الفوز بأربعة أهداف لهدفين، في مباراة الذهاب، التي جمعتهما، على استاد الإسماعيلية، جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة، الذي عقد اليوم الخميس، قائلا: "الكل على قلب رجل واحد من أجل تحقيق الفوز أو على الأقل العودة إلى مصر بالتعادل".
ايهاب-جلال

إيهاب جلال يعتذر عن قيادة منتخب الفراعنة

أبلغ إيهاب جلال، المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، مسئولي اتحاد الكرة، رسمياً باعتذاره عن عدم تولي القيادة الفنية للمنتخب الوطني. ورفضت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، تحمل الشرط الجزائي في عقد إيهاب جلال مع المصري البورسعيدي، والبالغ راتب شهرين. وأقال مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق برئاسة هاني أبو ريدة، المدير الفني المكسيكي للمنتخب الوطني خافيير أجيري، عقب الخروج المهين من دور الـ16 أمام جنوب إفريقيا، ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر خلال الفترة الماضية، وتوج باللقب منتخب الجزائر.
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