وصول الوفود المشاركة في قرعة أمم إفريقيا تحت 23 سنة

تحرير:أحمد بركات ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٨ م

حفل قرعة أمم إفريقيا تحت 23 سنة

وصلت الوفود المشاركة فى حفل سحب قرعة بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، التى تقام فى القاهرة خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل، واستقبل الوفود عمرو الجناينى رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، ومنتصر النبراوى رئيس شركة برزنتيشن، والفنان أحمد صلاح حسني لاعب الأهلي والمنتخب الوطني السابق الذى سيقدم حفل القرعة. وانطلقت مراسم سحب قرعة بطولة الأمم الإفريقية بقصر الحرملك بمنتزه الإسكندرية بين 8 منتخبات إفريقية، حيث تم اختيار مصر على رأس إحدى المجموعتين، باعتبارها البلد المنظم فيما تأتي نيجيريا بطل النسخة السابقة على رأس المجموعة الأخرى.

ويشارك في البطولة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ، 8 منتخبات إفريقية هي: الكاميرون وكوت ديفوار وغانا وجنوب إفريقيا وزامبيا ومالي ومصر ونيجيريا، حيث يتأهل مباشرة الفرق الثلاثة الأوائل. ويحضر القرعة وفد من الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني الذي تم اختياره لرئاسة اللجنة المنظمة



ويشارك في البطولة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ، 8 منتخبات إفريقية هي: الكاميرون وكوت ديفوار وغانا وجنوب إفريقيا وزامبيا ومالي ومصر ونيجيريا، حيث يتأهل مباشرة الفرق الثلاثة الأوائل.



ويحضر القرعة وفد من الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني الذي تم اختياره لرئاسة اللجنة المنظمة للبطولة وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذي والجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري ومحمد بركات مدير المنتخب بالإضافة إلى جميع أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأولمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني وعلاء عبدالعزيز مدير الفريق.

ويشرف على مراسم القرعة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بحضور عدد من قياداته، فيما قررت وزارة الشباب والرياضة المشاركة في حفل القرعة بوفد رفيع المستوى يعكس ترحيب مصر بالأشقاء الأفارقة.