5 قتلى و50 جريحا.. مظاهرات العراق تتسع وطوارئ في الحكومة

٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤٢ م

مظاهرات العراق

أعلن مسؤول طب الطوارئ في دائرة صحة ذي قار بالعراق، صلاح غياض، ارتفاع حصيلة ضحايا المظاهرات في المحافظة منذ أمس إلى 4 قتلى من المتظاهرين ومنتسب في الشرطة، فضلا عن إصابة 50 آخرين، بحسب تصريحاته لقناة "السومرية نيوز"، اليوم الأربعاء، وأعلنت السلطات العراقية، فرض حظر التجوال في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، ودعا المحافظ هناك إلى التهدئة وضبط النفس والتعاون مع القوات الأمنية، للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، بحسب سكاي نيوز.

واقتحم المتظاهرين مبنى محافظة ذي قار، التي تعج بالاحتجاجات على خلفية المطالب بمواجهة الفساد وتحسين ظروف المعيشة ووقف التدخل الأجنبي في الشأن العراقي، فيما شاركت قوات مكافحة الإرهاب والقوات الأمنية تشارك في إحكام السيطرة على مدينة الناصرية في المحافظة. وقالت مصادر أمنية عراقية وشهود عيان، بأن رقعة المظاهرات